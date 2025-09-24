Bão Ragasa đã làm đổ cây cối, tốc mái các tòa nhà và giết chết ít nhất hai người khi quét qua miền bắc Philippines, nơi hàng nghìn người phải tìm nơi trú ẩn trong các trường học và trung tâm sơ tán.

Hồng Kông và một số khu vực phía Nam Trung Quốc đã được đặt trong tình trạng báo động cao vào thứ Tư khi cơn bão Ragasa tiến đến với sức gió và mưa lớn, buộc chính quyền Trung Quốc phải đóng cửa trường học và doanh nghiệp tại ít nhất 10 thành phố.

Tại Hồng Kông (Trung Quốc), các lớp học sẽ bị hoãn vào thứ Ba và thứ Tư, mặc dù năm nay sàn giao dịch chứng khoán đã áp dụng các quy định mới để giữ cho thị trường mở cửa trong thời gian có bão.





Theo trang web của sân bay, không có chuyến bay nào khởi hành từ Hồng Kông sau 6 giờ chiều thứ Ba. Trước đó, Cathay Pacific cho biết hơn 500 chuyến bay của hãng sẽ bị hủy.

Theo cơ quan thời tiết Hong Kong, siêu bão này tạo ra sức gió mạnh nhất liên tục là 195km/h gần tâm bão khi di chuyển về phía tây qua Biển Đông. Đài quan sát Hong Kong đã ban hành cảnh báo bão cao nhất là T10 vào lúc 2h40 sáng thứ Tư, cho biết cảnh báo này sẽ "duy trì trong một thời gian" khi Ragasa tiến gần đến lãnh thổ này nhất vào cuối buổi sáng.

Cơ quan này cũng cảnh báo về sóng lớn và triều cường khi cơn bão đi qua, một số khu vực có khả năng mực nước cao hơn bình thường từ bốn đến năm mét.

Một phóng viên AFP đã chứng kiến những con sóng cao gần năm mét ập vào lối đi dạo ven biển ở khu dân cư Heng Fa Chuen của Hồng Kông vào lúc chập tối.

Terence Choi, một cư dân Hồng Kông, cho biết anh đã dự trữ lương thực đủ dùng trong hai ngày ở nhà, đồng thời nói thêm rằng anh "khá lo lắng" về khả năng khu nhà ở bị mất điện và nguồn cung cấp nước sạch.

Yang Lee-o, người đã sống ở khu phố ven biển Lei Yue Mun trong 40 năm, cho biết các công nhân chính phủ đã dành một ngày để đặt bao cát.

Quan chức số hai của Hồng Kông, Eric Chan, trước đây đã nói rằng Ragasa sẽ gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng" tương đương với các siêu bão năm 2017 và 2018, gây thiệt hại hàng trăm triệu đô la về tài sản.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng bão đang trở nên mạnh hơn khi thế giới nóng lên do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của tỉnh này cho biết vào sáng thứ Ba rằng Ragasa – được đặt theo tên một từ tiếng Philippines có nghĩa là chuyển động nhanh – dự kiến sẽ đổ bộ vào các khu vực ven biển miền trung và miền tây của Quảng Đông trong vòng 24 giờ.

Thành phố Thâm Quyến ở phía đông nam Trung Quốc trước đó đã ra lệnh sơ tán 400.000 người.

Các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp tại trung tâm công nghệ Trung Quốc cho biết, ngoại trừ nhân viên cứu hộ khẩn cấp và những người đảm bảo sinh kế cho người dân, "không được ra ngoài tùy tiện".

Các thành phố khác ở tỉnh Quảng Đông phía nam đang thực hiện các biện pháp này bao gồm Triều Châu, Chu Hải, Đông Quan và Phật Sơn.

Nguồn: AFP, SCMP, Reuters