Đây là những gì có thể nhận được từ Hyundai Creta thế hệ mới: Lần đầu dùng máy hybrid tương tự Seltos, hai màn 10,25 inch, ADAS

Hyundai Creta thế hệ mới sẽ có tùy chọn hybrid

Hyundai đang chuẩn bị một bước chuyển quan trọng cho mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất của mình khi Creta thế hệ thứ ba (mã nội bộ SX3) dự kiến ra mắt vào năm 2027 với tùy chọn hệ truyền động hybrid. Đây được xem là lần đầu tiên Hyundai Creta có bản hybrid, đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong chiến lược sản phẩm của hãng tại thị trường Ấn Độ.

Hyundai Creta Hybrid 2027 (Creta thế hệ mới) có thể trông như thế này - Video: SRK Designs

Theo thông tin từ báo giới Ấn Độ, Hyundai Creta hybrid sẽ sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L kết hợp với mô-tơ điện. Hệ thống này tương đồng với giải pháp dự kiến xuất hiện trên Kia Seltos hybrid thế hệ mới. Ngoài bản hybrid, Creta thế hệ mới vẫn duy trì ba tùy chọn quen thuộc gồm xăng 1.5L tiêu chuẩn, xăng tăng áp phun trực tiếp 1.5L và diesel 1.5L, mang đến bốn lựa chọn hệ truyền động cho khách hàng.

Lợi thế lớn nhất của bản hybrid nằm ở khả năng vận hành thuần điện trong quãng ngắn ở tốc độ thấp, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị. Mức tiêu thụ nhiên liệu được kỳ vọng đạt khoảng 4,5 - 5 lít/100km trong điều kiện thực tế, thấp hơn đáng kể so với bản xăng thông thường. Con số này tương đương mức cải thiện khoảng 10% khi đi trong phố và khoảng 5% trên đường cao tốc, dù thông số chính thức vẫn phải chờ Hyundai công bố.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất trên Hyundai Creta thế hệ mới có thể là sự bổ sung hệ truyền động hybrid. Ảnh: SRK Designs

Việc bổ sung Creta hybrid giúp Hyundai lấp đầy khoảng trống giữa xe xăng truyền thống và xe thuần điện. Dù Hyundai Creta Electric đã có mặt trên thị trường, phiên bản hybrid hướng tới nhóm khách hàng muốn tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng vẫn e ngại vấn đề hạ tầng sạc và "nỗi lo tầm hoạt động". Trong bối cảnh mạng lưới trạm sạc tại nhiều quốc gia vẫn chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn, hybrid được xem là lựa chọn trung hòa, dễ tiếp cận hơn với số đông.

Tùy vào từng thị trường, Hyundai Creta Hybrid sẽ có những đối thủ khác nhau. Ở Ấn Độ, mẫu xe sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với Suzuki Grand Vitara và Toyota Urban Cruiser Hyryder – hai mẫu SUV hybrid đã khẳng định được chỗ đứng. Từ nay đến 2027, cuộc đua dự kiến còn sôi động hơn khi Renault Duster hybrid và mẫu xe "song sinh" của Nissan được đưa vào kế hoạch ra mắt. Dù gia nhập muộn, Hyundai vẫn có lợi thế lớn nhờ thương hiệu Creta đã quá quen thuộc với người tiêu dùng và năng lực sản xuất quy mô lớn.

Trong khi đó, nếu về Việt Nam, Hyundai Creta hybrid sẽ đối đầu với Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Corolla Cross và có thể là cả Nissan Kicks dù hệ truyền động hybrid trên mẫu xe này hơi khác.

Hyundai Creta thế hệ mới còn có gì?

Không chỉ dừng ở hệ truyền động, Hyundai Creta thế hệ mới còn được kỳ vọng nâng cấp mạnh về nội thất và công nghệ. Khoang cabin nhiều khả năng áp dụng bố cục hai màn hình 10,25inch gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Các tính năng xe kết nối nâng cao cùng hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2 được cho là sẽ xuất hiện trên các phiên bản cao, đặc biệt là bản hybrid.

Dự đoán thiết kế của Hyundai Creta thế hệ mới. Ảnh: SRK Designs

Chiến lược đẩy mạnh hybrid của Hyundai cũng gắn liền với áp lực từ các quy định khí thải và tiêu thụ nhiên liệu ngày càng khắt khe, chẳng hạn tiêu chuẩn CAFE giai đoạn 3 tại Ấn Độ hay khả năng hạn chế xe xăng dầu ở những đô thị lớn ở Việt Nam. So với điện hóa hoàn toàn, hybrid giúp hãng cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ danh mục sản phẩm với chi phí hợp lý hơn, đồng thời phù hợp thực tế hạ tầng.

Bên cạnh Creta hybrid, Hyundai được cho là đang chuẩn bị thêm nhiều mẫu xe hybrid khác, bao gồm một SUV ba hàng ghế mới và thậm chí là Palisade hybrid trong giai đoạn 2027 - 2028. Song song đó, Creta Electric cũng sẽ có bản nâng cấp giữa vòng đời, tập trung vào thiết kế, công nghệ và khả năng mở rộng tầm hoạt động.

Với Creta hybrid, Hyundai không chỉ bổ sung thêm một phiên bản mới, mà còn thể hiện cách tiếp cận thực dụng trước quá trình chuyển dịch sang xe xanh: cân bằng giữa yêu cầu pháp lý, nhu cầu người dùng và khả năng triển khai ở phân khúc phổ thông.