Đây là nhóm ngành được coi là ổn định nhất hiện nay, ra trường CHẮC CHẮN có việc làm nhưng đầu vào khó

Mỗi mùa tuyển sinh đến, nhóm ngành công an - quân đội luôn nhận được sự quan tâm đông đảo của các sĩ tử. Nhiều bạn trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã đặt quyết tâm rất cao để đỗ vào các ngành thuộc khối công an - quân đội. Bởi lẽ, khi trở thành học viên chính thức, các bạn trẻ không chỉ được miễn học phí mà còn được nhà trường phụ cấp hàng tháng. Chưa hết, học viên tốt nghiệp đều được phân công công việc, không phải lo lắng chuyện đầu ra. Cũng chính vì lẽ đó mà điểm chuẩn vào khối công an - quân đội hàng năm luôn ở ngưỡng cao.

Ở các ngành thuộc khối Công an, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước có điểm chuẩn cao nhất khi các trường phía Bắc lấy 24,94 điểm (nữ). Nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát lấy 24,23 điểm (nữ), nhóm Nghiệp vụ An ninh lấy 24,19 điểm. Có một số nhóm ngành lấy điểm chuẩn trên 14 gồm: Ngôn ngữ Anh, Y khoa, An toàn thông tin (17,61 điểm).

Điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học CAND năm 2023 cụ thể như sau:

Nhìn qua thì điểm chuẩn vào các trường công an có vẻ "thấp" hơn mặt bằng chung, tuy nhiên các trường trong khối Công an sử dụng công thức tính điểm riêng, chứ không giống so với các trường đại học khác.

Cụ thể, công thức tính như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC.

Trong đó: ĐXT: điểm xét tuyển; M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND; BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an; ĐC: Điểm cộng.

Tương tự, mức điểm chuẩn 17 trường Quân đội năm 2023 dao động từ 16,25 - 27,97. Trong đó, Học viện Khoa học quân sự có điểm chuẩn cao nhất, thí sinh nữ xét tuyển vào ngành ngôn ngữ Trung Quốc phải đạt 27,97 điểm mới trúng tuyển. Trường Sĩ quan Công binh có điểm đầu vào thấp nhất, thí sinh nam miền Bắc xét tuyển vào trường chỉ cần đạt 16,25 điểm.

Toàn cảnh tuyển sinh của các trường công an - quân đội năm 2024 ra sao?

1. Khối Công an

Học viện Cảnh sát Nhân dân là trường công an đầu tiên công bố chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2024. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển sinh 530 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học chính quy tuyển mới đối với nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát. Trong đó chỉ tiêu cho nam là 477 và nữ là 53. Chỉ tiêu được chia theo từng phương thức tuyển sinh, địa bàn và giới tính.

Còn Học viện An ninh nhân dân, tổng chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học của nhà trường là 410. Chỉ tiêu đào tạo được phân theo vùng và giới tính cụ thể như sau: Nhóm ngành nghiệp vụ An ninh với 290 chỉ tiêu (nam 261; nữ 29). Nhóm ngành An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao 120 chỉ tiêu (dành 20 chỉ tiêu để gửi đào tạo nước ngoài ngành Công nghệ thông tin).

Ngành Đào tạo đại học Y khoa (tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng) 50 chỉ tiêu; Đào tạo ngành Công nghệ thông tin hợp tác đào tạo với trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội 50 chỉ tiêu là nam.

Học viện Chính trị Công an Nhân dân năm nay tuyển mới 100 chỉ tiêu, chia đều cho phía Bắc 50 và phía Nam 50.

Năm 2024, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy tuyển sinh tổng 190 chỉ tiêu. Tuyển sinh đào tạo trình độ đại học chính quy: 140 chỉ tiêu (tăng 40 chỉ tiêu so với năm 2023), trong đó: 70 chỉ tiêu phía Bắc (63 nam, 07 nữ) tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra; 70 chỉ phía Nam (63 nam, 07 nữ) tuyển sinh các thí sinh thuộc các tỉnh, thành phố từ thành phố Đà Nẵng trở vào; Tuyển sinh (tuyển mới) đào tạo đại học văn bằng 2 nghiệp vụ Công an trong phạm vi cả nước: 50 chỉ tiêu (05 nữ, 45 nam).

2. Khối Quân đội

Năm nay, các trường quân đội có 3 điểm mới: Tăng khoảng 800 chỉ tiêu so với năm 2023, nâng tổng chỉ tiêu các trường lên gần 5.400 chỉ tiêu; Bổ sung 2 phương thức xét tuyển là xét học bạ và xét kết quả kì thi đánh giá năng lực của 2 đại học quốc gia; Cho phép 2 trường tuyển sinh hệ cao đẳng là Trường Cao đẳng kĩ thuật Quân sự I và Trường Cao đẳng Kĩ thuật thông tin.

Năm 2024, các trường Quân đội sử dụng 4 phương thức xét tuyển:

(1): Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh giỏi bậc THPT không quá 15% chỉ tiêu.

(2): Xét tuyển dựa vào học bạ THPT không quá 10% chỉ tiêu cho các đối tượng đã tốt nghiệp THPT có điểm tổng kết chung từng năm học THPT đạt từ 7,0 trở lên và điểm tổng kết các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường từng năm học đạt từ 7,5 điểm trở lên. Riêng đối với Học viện Kỹ thuật quân sự và Học viện Quân y chưa sử dụng phương thức này để xét tuyển.

(3) Xét tuyển từ kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do các trường đại học trong nước tổ chức không quá 20% chỉ tiêu cho thí sinh: có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 75/150 điểm trở lên hoặc có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM từ 600/1200 điểm trở lên.

(4) Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

