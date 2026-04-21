Đây là lý do đến Triển lãm ô tô Bắc Kinh chỉ một ngày là không đủ: Quy mô lớn nhất thế giới, trải dài hơn 1km, 1.451 xe, loạt công nghệ mới đổ bộ

Triển lãm Ô tô Bắc Kinh và Thượng Hải được tổ chức luân phiên hai năm một lần, mỗi năm đảm nhiệm vai trò sự kiện quốc tế trọng điểm của Trung Quốc. Năm nay, triển lãm sẽ được tổ chức ở Bắc Kinh với quy mô "khủng" nhất thế giới.

Địa điểm kép

Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 chính thức xác nhận quy mô lớn nhất thế giới với tổng diện tích trưng bày lên tới 380.000 m². Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 24/4 đến 3/5, kéo dài 10 ngày và được xem là tâm điểm của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu trong năm nay.

Điểm đáng chú ý nhất của kỳ triển lãm năm nay là lần đầu tiên được tổ chức theo mô hình hai địa điểm gồm Trung tâm Triển lãm Quốc tế Trung Quốc (khu Thuận Nghĩa) và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Thủ đô. Hai khu vực này nằm liền kề, kéo dài khoảng 1,3 km, tạo nên một không gian trưng bày liên hoàn hiếm thấy. Lịch trình vẫn được chia thành ba giai đoạn quen thuộc, bắt đầu bằng ngày báo chí, tiếp đến là khách trong ngành và cuối cùng mở cửa cho công chúng, với thời gian tham quan mỗi ngày từ 10h đến 18h.

1.451 xe, 181 mẫu xe ra mắt lần đầu

Theo ban tổ chức, tổng cộng 1.451 xe sẽ xuất hiện tại triển lãm, trong đó có tới 181 mẫu ra mắt toàn cầu và 71 xe concept. Sự kiện sử dụng 17 khu trưng bày, phần lớn dành cho các mẫu xe hoàn chỉnh, cho thấy quy mô và mức độ đầu tư rất lớn từ các hãng xe.

Dàn thương hiệu tham gia trải dài từ các tên tuổi quốc tế như BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen, Toyota và Ford đến những “ông lớn” nội địa Trung Quốc như Hongqi, Dongfeng, Changan, Geely và Great Wall. Bên cạnh đó, nhóm hãng xe công nghệ và xe điện tiếp tục chiếm tâm điểm với sự góp mặt của Harmony Intelligent Mobility do Huawei hậu thuẫn, cùng Nio, Xpeng, Li Auto, Xiaomi và Leapmotor, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang xe năng lượng mới.

Trong số đó, BYD được kỳ vọng là một trong những tâm điểm khi mang đến loạt sản phẩm mới cùng các thương hiệu con như Denza, Yangwang và Fangchengbao. Những cái tên quen thuộc thuộc dòng Dynasty như Han, Tang, Qin Max hay dòng Ocean như Seal 08 và Sealion 08 nhiều khả năng sẽ góp mặt. Một số mẫu xe mới cũng được đồn đoán sẽ xuất hiện, nhưng vẫn chờ xác nhận chính thức từ hãng.

Không chỉ dừng lại ở xe, triển lãm năm nay còn có sự tham gia của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng và công nghệ đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nội dung trưng bày tập trung vào điện hóa, hệ thống lái thông minh và kiến trúc xe số hóa, đi kèm hơn 200 buổi họp báo với sự góp mặt của lãnh đạo doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và giới truyền thông toàn cầu.

Không chỉ xe, mà còn là cuộc chơi công nghệ

Quy mô của Beijing Auto Show 2026 cũng phản ánh rõ sức mạnh của thị trường ô tô Trung Quốc. Trong năm 2025, tổng sản lượng và doanh số đều vượt 34 triệu xe, giúp quốc gia này giữ vững vị trí thị trường lớn nhất thế giới năm thứ 17 liên tiếp. Xe năng lượng mới đã chiếm hơn một nửa doanh số bán ra trong nước, trong khi xuất khẩu vượt mốc 7 triệu xe.

Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 thu hút sự chú ý, bởi những mẫu xe ở đây không chỉ hướng đến thị trường Trung Quốc mà nhiều mẫu sẽ hiện diện ở những thị trường khác như Việt Nam.

Dữ liệu bán lẻ năm 2026 cho thấy bức tranh thị trường đang có sự phân hóa rõ rệt. BYD vẫn dẫn đầu nhưng ghi nhận mức sụt giảm mạnh, trong khi Geely và SAIC-Volkswagen bám sát phía sau. Nhiều liên doanh truyền thống cũng có xu hướng đi xuống. Ngược lại, các hãng tập trung vào xe điện và công nghệ như Xiaomi Auto, Li Auto hay Aito vẫn duy trì tăng trưởng, cho thấy động lực mới của thị trường đang dịch chuyển sang các thương hiệu trẻ và mảng xe năng lượng mới.

Có thể thấy, Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 không chỉ là nơi phô diễn sản phẩm mà còn là bức tranh thu nhỏ của ngành công nghiệp ô tô thế giới trong giai đoạn chuyển mình sang điện hóa và công nghệ thông minh. Đây cũng là sự kiện được tổ chức luân phiên với Triển lãm ô tô Thượng Hải, đóng vai trò là sân khấu quốc tế lớn nhất của ngành xe tại Trung Quốc theo từng năm.