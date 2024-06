Đây là loài tôm 'khó ăn' nhất hành tinh!

Trong vùng biển rộng lớn có đủ loại sinh vật kỳ lạ sinh sống và chúng đã thích nghi với môi trường biển sâu theo nhiều cách độc đáo. Trong số đó, loài tôm đặc biệt có tên Rimicaris hybisae, sống trong miệng núi lửa dưới biển sâu đã trở thành một trong những loài tôm khó ăn nhất thế giới nhờ vào môi trường sống đặc biệt và đặc điểm sinh lý độc đáo. Ngay cả đối với những người sành ăn hay những quốc gia có nền ẩm thực lớn, loại tôm này vẫn rất "khó nuốt". Lý do đến từ việc chúng không thể bị luộc chín bằng nước sôi cũng như không thể đánh bắt được trên quy mô lớn để trở thành nguyên liệu thực phẩm.

Khác với những người anh em ưa thích các món ăn thông thường, tôm núi lửa biển sâu lại "nghiện" vi khuẩn làm nguồn thức ăn chính. Nhờ có mối cộng sinh đặc biệt với vi khuẩn lưu huỳnh, chúng có thể hấp thu năng lượng từ các hợp chất hóa học độc hại mà hầu hết các sinh vật khác đều không thể sử dụng.

Hệ sinh thái bí ẩn của miệng núi lửa dưới biển sâu

Các miệng núi lửa dưới biển sâu là một trong những hệ sinh thái khắc nghiệt nhất trên Trái Đất. Nhiệt độ cao, áp suất cao và môi trường có độ mặn cao gây tử vong cho hầu hết các sinh vật. Chính trong môi trường này đã ra đời một loại tôm đặc biệt - tôm núi lửa biển sâu (Rimicaris hybisae). Loại tôm này có cấu trúc sinh lý và chiến lược sinh tồn độc đáo cho phép nó tồn tại và sinh sản trong môi trường khắc nghiệt như vậy.

Khác với những người anh em ưa thích sự ấm áp của các rạn san hô hay những dòng hải lưu ôn hòa, tôm núi lửa biển sâu lại chọn cho mình chốn dung thân đầy hiểm nguy: những miệng phun thủy nhiệt dưới đáy biển. Nơi đây, nước sôi ùng ục, phun ra những luồng khí độc hại và hóa chất với nhiệt độ lên tới 450°C - cao gấp 23 lần điểm sôi của nước. Áp suất tại đây cũng cao gấp hàng trăm lần so với trên mặt đất, đủ sức nghiền nát mọi sinh vật.

Đặc điểm sinh lý đặc biệt của tôm núi lửa biển sâu

Do môi trường tối tăm, hầu hết tôm núi lửa biển sâu đều mù hoàn toàn. Tuy nhiên, một số loài lại sở hữu cơ quan cảm nhận ánh sáng trên lưng, giúp chúng định hướng trong bóng tối.

Chịu nhiệt độ cao: Vỏ của tôm núi lửa biển sâu được cấu tạo từ một loại khoáng chất đặc biệt có nhiệt độ nóng chảy cao và ổn định nhiệt, giúp tôm có thể tồn tại trong môi trường nhiệt độ cao. Đồng thời, các tế bào trong tôm còn có khả năng chịu được nhiệt độ cao, giúp chúng thực hiện các hoạt động sinh lý bình thường trong môi trường nhiệt độ cao - chúng có thể tự so sinh tồn môi trường khắc nghiệt lên đến gần 500 độ C, do đó nước sôi không thể làm chín được chúng.

Chịu được áp suất cao: Tôm núi lửa biển sâu có cấu trúc cơ thể nhỏ gọn và cơ bắp phát triển tốt, giúp duy trì sự ổn định của cơ thể trong môi trường áp suất cao. Ngoài ra, màng tế bào ở tôm có độ ổn định cao, giúp duy trì các chức năng sinh lý bình thường trong môi trường áp suất cao.

Khả năng chịu muối cao: Bề mặt bên ngoài của tôm núi lửa biển sâu có một lớp chất nhầy đặc biệt. Lớp chất nhầy này có thể ngăn muối xâm nhập vào cơ thể tôm, từ đó bảo vệ các tế bào trong cơ thể tôm khỏi môi trường muối cao.

Môi trường sống khắc nghiệt khiến việc nghiên cứu tôm núi lửa biển sâu gặp nhiều khó khăn. Các nhà khoa học phải sử dụng các tàu thám hiểm điều khiển từ xa hoặc robot để thu thập mẫu vật và quan sát hành vi của chúng.

Ý nghĩa sinh thái của tôm núi lửa biển sâu

Chỉ tiêu sinh thái: Là sinh vật độc nhất sống trong các miệng núi lửa dưới biển sâu, tôm núi lửa biển sâu là chỉ tiêu quan trọng để nghiên cứu hệ sinh thái biển sâu. Nghiên cứu về tôm núi lửa dưới biển sâu có thể cung cấp cơ sở quan trọng để tiết lộ cấu trúc và chức năng của hệ sinh thái miệng núi lửa dưới biển sâu.

Đa dạng sinh học: Sự tồn tại của tôm núi lửa biển sâu làm phong phú thêm sự đa dạng của sinh vật biển và mang lại sự ổn định hơn cho hệ sinh thái biển. Đồng thời, tôm núi lửa biển sâu còn là nguồn thức ăn cho nhiều loài cá lớn và cá voi, có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại và sinh sản của chúng.

Giá trị nghiên cứu khoa học: Đặc điểm sinh lý độc đáo và chiến lược sinh tồn của tôm núi lửa biển sâu cung cấp cho các nhà khoa học những tài liệu quan trọng để nghiên cứu khả năng thích nghi và tiến hóa sinh học. Nghiên cứu về tôm núi lửa ở vùng biển sâu có thể mang lại những hiểu biết hữu ích cho sinh học, sinh thái, địa chất và các ngành học khác của con người.

Mặc dù các nhà khoa học đã khám phá ra nhiều điều về tôm núi lửa biển sâu, nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn bao trùm loài sinh vật độc đáo này. Ví dụ, chúng ta vẫn chưa biết chính xác cách thức chúng giao tiếp với nhau hay tuổi thọ của chúng là bao lâu.

Hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản dưới đáy biển có thể đe dọa đến môi trường sống của tôm núi lửa biển sâu, dẫn đến sự suy giảm số lượng hoặc thậm chí tuyệt chủng. Việc bảo vệ môi trường biển sâu là vô cùng quan trọng để duy trì sự đa dạng sinh học và đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ sinh thái đại dương.