Đây là dàn lãnh đạo đứng sau Tesla Việt Nam: Người từng làm ở Bộ Thương mại Mỹ, người có 19 năm làm việc ở Apple, từng tham gia mở loạt thị trường châu Á

Tesla Motors Việt Nam có vốn điều lệ hơn 77 tỷ đồng và 3 người đại diện pháp luật. Đáng chú ý, hai lãnh đạo người Mỹ đều là những nhân sự kỳ cựu, từng gắn với quá trình mở rộng của Tesla tại nhiều thị trường châu Á.

Tesla vừa chính thức thành lập pháp nhân tại Việt Nam với tên Công ty TNHH Tesla Motors Việt Nam (Tesla Motors Vietnam Limited Liability Company).

Theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, công ty đặt trụ sở tại tầng 6, tòa nhà Mê Linh Point Tower, số 2 Ngô Đức Kế, phường Sài Gòn, TP.HCM. Vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là hơn 77,6 tỷ đồng.

Tesla Motors Việt Nam đăng ký 8 mã ngành kinh doanh, chủ yếu liên quan đến bán buôn, bán lẻ ô tô, xe có động cơ và phụ tùng.

Một phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Tesla Motors Việt Nam. Ảnh chụp màn hình.

Hồ sơ cũng hé lộ bộ máy lãnh đạo ban đầu của Tesla Motors Việt Nam với 3 người đại diện pháp luật.

Trong đó, bà Isabel Ching Fan, sinh năm 1965, quốc tịch Mỹ, giữ chức Tổng giám đốc. Ông David Jon Feinstein, sinh năm 1978, quốc tịch Mỹ, giữ chức Chủ tịch. Đại diện người Việt Nam là ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1983, giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc.

Đáng chú ý, hai lãnh đạo người Mỹ đều là những nhân sự đã gắn bó lâu năm với Tesla và từng trực tiếp xuất hiện trong quá trình hãng xe điện này mở rộng sang nhiều thị trường mới.

Ông David Jon Feinstein từng góp mặt khi hãng vào Thái Lan, Ấn Độ

Theo hồ sơ LinkedIn, ông David Jon Feinstein gia nhập Tesla từ tháng 5/2012 và hiện làm việc tại khu vực vịnh San Francisco, Mỹ. Ông giữ vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách Thương mại toàn cầu và Thị trường mới, thuộc khối Tài chính.

Cái tên David Jon Feinstein xuất hiện trong nhiều thương vụ mở rộng thị trường của Tesla. Ảnh: Tesla

Trước khi gia nhập Tesla, ông Feinstein đã có khoảng 8 năm kinh nghiệm liên quan đến thương mại quốc tế.

Giai đoạn 2004-2006, ông làm việc tại Cục Quản lý Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Sau đó, ông chuyển sang bộ phận pháp chế của hãng dược Allergan tại California, phụ trách tuân thủ thương mại toàn cầu.

Từ năm 2007 đến 2010, ông làm việc tại Deloitte trong nhóm Giải pháp Thương mại Toàn cầu. Sau đó, ông chuyển tới London làm việc cho Ciena, phụ trách thuế và thương mại toàn cầu.

Về học vấn, ông Feinstein từng theo học ngành Nghiên cứu Quốc tế tại Đại học California, Irvine và có thời gian học tại Đại học La Habana, Cuba.

Điểm đáng chú ý trong lý lịch của vị Chủ tịch Tesla Motors Việt Nam nằm ở quá trình mở rộng thị trường của hãng xe điện Mỹ.

Tháng 1/2021, khi Tesla thành lập Tesla India Motors and Energy Private Ltd tại Ấn Độ, ông Feinstein là một trong 3 giám đốc của công ty.

Đến tháng 4/2022, Tesla tiếp tục thành lập Tesla (Thailand) Co., Ltd. với vốn điều lệ 3 triệu baht. Hội đồng quản trị ban đầu gồm David Jon Feinstein, Vaibhav Taneja và Yaron Klein.

Cũng trong năm 2022, Tesla Services Sdn Bhd tại Malaysia đổi tên thành Tesla Sdn Bhd. Công ty có vốn góp khoảng 3,6 triệu ringgit, do Tesla International BV sở hữu 100%. Ông Feinstein cũng nằm trong số các giám đốc đại diện pháp lý của doanh nghiệp.

Ngoài châu Á, tên ông còn xuất hiện trong hồ sơ pháp nhân của Tesla tại một số thị trường quốc tế khác.

Bà Isabel Ching Fan từng có 19 năm làm việc tại Apple

Bà Isabel Ching Fan, Tổng giám đốc Tesla Motors Việt Nam, cũng là một nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm, đặc biệt là ở thị trường châu Á.

Bà Isabel Ching Fan có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động bán lẻ. Ảnh: Studio City Macau

Hiện bà giữ chức Giám đốc cấp cao của Tesla, phụ trách các thị trường Đông Nam Á, Hong Kong và Macau (Trung Quốc). Việt Nam nằm trong phạm vi thị trường do bà quản lý.

Trước Tesla, bà Fan từng có thời gian dài làm việc tại Apple. Theo hồ sơ giới thiệu diễn giả của Đại học Trung Văn Hong Kong năm 2018, tính đến thời điểm đó bà có khoảng 25 năm kinh nghiệm tại các tập đoàn lớn của Mỹ và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong số này có 19 năm làm việc tại Apple, tập trung vào phát triển mạng lưới bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp và giáo dục. Bà có kinh nghiệm trong xây dựng chiến lược, quản lý đối tác và điều hành bán hàng.

Sau khi gia nhập Tesla, bà Fan ban đầu phụ trách thị trường Hong Kong, sau đó phạm vi công việc được mở rộng sang Macau, Đài Loan (Trung Quốc) rồi Singapore và Malaysia.

Tháng 6/2016, bà xuất hiện cùng ông Robin Ren, khi đó là Phó chủ tịch Tesla khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tại sự kiện khai trương showroom Tesla ở Hong Kong.

Hai tháng sau, bà tiếp tục đại diện Tesla trong quá trình mở rộng hoạt động tại Macau, nơi hãng đưa vào vận hành trạm Supercharger và cửa hàng pop-up tại Studio City, bên cạnh trung tâm dịch vụ ở The Venetian.

Vai trò của bà Isabel Ching Fan tiếp tục thể hiện rõ khi Tesla mở rộng sang những thị trường lớn hơn trong khu vực.

Khi hãng chính thức triển khai hoạt động tại Malaysia vào tháng 7/2023, bà tham dự lễ ra mắt tại Kuala Lumpur và giới thiệu kế hoạch phát triển hệ thống trải nghiệm, dịch vụ hậu mãi cũng như hạ tầng sạc.

Đến tháng 9/2024, bà tiếp tục xuất hiện tại lễ khai trương trung tâm dịch vụ thứ hai của Tesla ở Penang.

Trong năm 2025, bà Fan cũng tham gia quá trình mở rộng của Tesla tại Ấn Độ. Tháng 11, bà dẫn đầu đoàn Tesla làm việc với Thủ hiến bang Haryana.

Một tháng sau, bà cùng ông Sharad Agarwal, Tổng giám đốc Tesla India Motors and Energy, tham dự lễ khai trương tổ hợp đầu tiên của Tesla tại Ấn Độ, gồm phòng trưng bày, trung tâm dịch vụ và trạm sạc.

Bà Isabel Ching Fan (thứ ba từ phải sang) trong một sự kiện của Tesla tại Philippines năm 2025. Ảnh: Tesla Philippines

Bà cũng từng đại diện Tesla phát biểu trong thông cáo giới thiệu Model Y Premium RWD tại thị trường này.

Như vậy, cả Chủ tịch David Jon Feinstein và Tổng giám đốc Isabel Ching Fan của Tesla Motors Việt Nam đều không phải những cái tên xa lạ trong quá trình mở rộng quốc tế của hãng.

Đại diện người Việt giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc

Người thứ ba trong danh sách đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1983, quốc tịch Việt Nam.

Theo hồ sơ đăng ký, ông Hùng giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc Tesla Motors Việt Nam. Hiện chưa có nhiều thông tin công khai về quá trình công tác của vị lãnh đạo này.

Việc Tesla thành lập pháp nhân với các ngành nghề liên quan trực tiếp đến kinh doanh ô tô, đồng thời bố trí những lãnh đạo từng tham gia quá trình mở thị trường tại Thái Lan, Malaysia và Ấn Độ, là tín hiệu đáng chú ý về sự hiện diện của hãng tại Việt Nam.

Mặc dù việc có pháp nhân chưa đồng nghĩa Tesla đã chính thức xác nhận bán xe tại Việt Nam, song việc xuất hiện hai cái tên David Jon Feinstein và Isabel Ching Fan cho thấy khả năng hãng xe Mỹ vào Việt Nam là rất cao.

Do đó, câu hỏi lớn tiếp theo là Tesla Motors Việt Nam sẽ triển khai hoạt động ở quy mô nào và khi nào những chiếc Tesla chính hãng đầu tiên có thể đến tay khách hàng Việt.