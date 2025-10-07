Dây chuyền sản xuất tiêm kích hạm J-35 bắt đầu 'chạy hết công suất'

Đoạn phim được đăng tải cho thấy một trong những máy bay J-35 đã phủ lớp sơn lót và không có lớp hấp thụ sóng vô tuyến. Máy bay này sản xuất tại doanh nghiệp SAC (Tập đoàn Hàng không Thẩm Dương) và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025.

Một số tiêm kích mới đã bắt đầu bay thử nghiệm trên boong tàu sân bay Phúc Kiến. Trong khi đó, hàng loạt máy bay khác đang được sản xuất ở các giai đoạn sẵn sàng khác nhau.

Những chiếc J-35 đang được thử nghiệm từ boong tàu sân bay mới được đánh dấu phù hợp trên thân - hình ảnh một con cá mập, biểu tượng tiêu chuẩn của ngành Hàng không Hải quân Trung Quốc.

Sản xuất và thử nghiệm tiêm kích hạm J-35 tại Tập đoàn Thẩm Dương.

Tính đến thời điểm hiện tại, giới truyền thông biết có 4 máy bay loại này với số đuôi: 61820-80, 61821-81, 61822-82 và 61823-83.

Điều đáng chú ý là J-35 được phát triển từ chiếc FC-31 (Dự án 310) trước đó - loại máy bay chiến đấu tàng hình xuất khẩu có thiết kế truyền thống với 2 động cơ và 2 cánh đuôi đứng lớn, quét về phía sau tương tự F-35 của Mỹ.

Những báo cáo đầu tiên về quá trình phát triển máy bay này xuất hiện vào năm 2018 - cùng thời điểm những hình ảnh phác thảo đầu tiên được công bố.

Nguyên mẫu J-35 đầu tiên, số đuôi 350001/3501, lần đầu tiên cất cánh vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 và được trang bị động cơ WS-21(H) do Trung Quốc chế tạo.

Máy bay chiến đấu J-35 "82" mang biểu tượng Không quân Hải quân Trung Quốc.

Ban đầu, có thông tin cho rằng J-35 được chế tạo cho tàu sân bay mới của Trung Quốc thuộc dự án Type 003, nhưng hình ảnh vệ tinh từ năm 2021 - 2024 cho thấy máy bay đang được chuẩn bị để thử nghiệm trên hàng không mẫu hạm Phúc Kiến và Liêu Ninh.

Điều đáng chú ý là tính đến thời điểm hiện tại, J-35 là tiêm kích hạm tàng hình thứ hai trên thế giới sau F-35 của Mỹ. Điều này minh chứng rõ ràng cho sự phát triển nhanh chóng của ngành hàng không Trung Quốc, bất chấp truyền thống không muốn tham gia các chương trình quốc tế.

Trung Quốc định vị J-35 là một chiến đấu cơ hiện đại với radar mảng pha chủ động, hệ thống ngắm mục tiêu quang điện tử ở khu vực càng đáp trước (tương tự giải pháp được sử dụng trên F-35) và khoang vũ khí bên trong thân.

Cách bố trí này duy trì khả năng tàng hình của máy bay, nhưng đồng thời hạn chế số lượng tên lửa có thể mang theo bên trong.

Hiện chưa rõ chính thức có bao nhiêu máy bay dự kiến được sản xuất. Tuy nhiên xét đến việc J-35 sẽ được đưa vào biên chế trên cả tàu sân bay Phúc Kiến và chiếc Type 004 với lượng giãn nước 100 nghìn tấn vừa được công bố đóng mới, tổng số có thể lên tới 100 chiếc, hoặc thậm chí nhiều hơn trong trường hợp có khách hàng nước ngoài.