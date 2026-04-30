Dây cáp trò chơi mạo hiểm đứt giữa không trung, nhiều người rơi tự do từ độ cao 91m xuống đất

Chi Chi |

Khi người chơi đang xoay vòng trên không, dây cáp bất ngờ bị đứt khiến cabin lao thẳng xuống đất.

Sự cố kinh hoàng khi dây cáp trò chơi cảm giác mạnh bị đứt giữa không trung khiến 4 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Đoạn phim ghi lại cảnh hai đứa trẻ hoảng loạn trên trò chơi nhảy bungee Steel Max sau khi thiết bị gặp sự cố.

Bốn người, bao gồm hai trẻ em, đã bị thương khi một trò chơi cảm giác mạnh gặp sự cố tại Hội chợ Seville ở Tây Ban Nha vào ngày 24 tháng 4 vừa qua. Cáp của trò chơi súng cao su Steel Max đã bị đứt ngay giữa không trung, khiến cabin chở khách rơi tự do từ độ cao hơn 91 mét xuống mặt đất.

Video vụ tai nạn

Sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ 20 phút tối theo giờ địa phương trên thiết bị giải trí Steel Max thuộc Hội chợ Seville. Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Seville (SESD) cho biết các nạn nhân bị thương ở mức độ nhẹ và đã được sơ cứu ngay tại chỗ. Sau đó, lực lượng cứu hộ đã chuyển hai hành khách ngồi bên trong cabin đến trung tâm y tế để kiểm tra kỹ hơn.

Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng phong tỏa trò chơi và khu vực xung quanh trong khi Cơ quan Bảo vệ Dân sự có mặt tại hiện trường. Đoạn video thu được cho thấy khoảnh khắc cabin hai chỗ ngồi được phóng lên cao khoảng 91 mét bằng dây bungee. Khi hai hành khách đang xoay vòng trên không, dây cáp bất ngờ bị đứt khiến cabin lao thẳng xuống đất.

Các hành khách được nhìn thấy trong tình trạng vô cùng hoảng loạn khi bị treo lơ lửng trên ghế trước khi cabin chạm đất. Những người bị thương bao gồm hai trẻ em ngồi trên trò chơi và hai người khác dưới mặt đất bị các mảnh vỡ văng trúng. Hiện tại, danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được công bố chính thức.

Cảnh sát địa phương đã tiến hành kiểm tra các tài liệu liên quan đến việc vận hành thiết bị. Sự can thiệp nhanh chóng của tất cả các dịch vụ khẩn cấp đã giúp kiểm soát tình hình kịp thời. Hiện nay, Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hội chợ Seville là sự kiện truyền thống dành cho cộng đồng địa phương, thường được tổ chức vào tháng 4 tại khu hội chợ ở Los Remedios, nằm ở phía tây nam thành phố bên cạnh bờ sông.

Nguồn: People

