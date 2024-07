Đấu súng dữ dội ở Ukraine: 7 lính đào tẩu đánh bật lực lượng biên phòng, vứt quân hàm để thoát thân

Hãng thông tấn RIA Novosti ngày 16/7 đưa tin, một vụ đấu súng dữ dội đã nổ ra giữa 7 lính đào ngũ của quân đội Ukraine và lực lượng biên phòng của nước này khi họ tìm cách đào tẩu qua biên giới giữa vùng Odessa (Ukraine) và nước Cộng hòa Moldova.



"Khoảng 1 tuần trước, 7 binh sĩ - trong đó có 4 người mới được huy động và 3 người đang tham chiến – đã bỏ trốn. Họ bị lực lượng biên phòng Ukraine chặn tại biên giới và tìm cách khống chế. Tuy nhiên, nhóm lính này đã chống cự quyết liệt" – Nguồn tin của RIA Novosti cho hay.

Cuộc đấu súng dữ dội đã khiến lực lượng biên phòng Ukraine phải rút lui và chịu tổn thất. Theo RIA, 7 người lính đào ngũ sau đó vứt bỏ vũ khí và quân hàm xuống sông để để trở thành những dân thường không tham gia chiến đấu và được bảo vệ theo các quy định về người tị nạn.

Lính biên phòng Ukraine. Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, trả lời hãng tin RT (Nga), ông Vladimir Rogov – chủ tịch phong trào "We are together with Russia" cho biết, số lượng lính đào ngũ trong lực lượng Ukraine ở vùng tiền tuyến Zaporizhzhya đang tăng mạnh. Nhiều binh sĩ đang rời bỏ vị trí chiến đấu của mình và chạy trốn khỏi các đơn vị quân đội.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn đào tẩu thành công. Hôm 15/7, theo tờ Strana (Ukraine), lính biên phòng Ukraine ở vùng Odessa đã bắn chết 1 người đàn ông đang chạy trốn về phía Transnistria (vùng ly khai của Cộng hòa Moldova).

Vụ nổ súng cách biên giới với Transnistria khoảng 30 km. Lực lượng biên phòng Ukraine đã đuổi theo xe của một cư dân Odessa 29 tuổi, trên xe lúc này chở theo 3 người khác.

Sau khi chiếc xe bị chặn và buộc phải dừng lại, một người trên xe bắt đầu bỏ chạy. Lính biên phòng Ukraine đã bắn hạ anh ta bằng súng lục.

Thông tin từ Strana cho biết, cả 4 người trên xe (tính cả lái xe) đều là lính đào ngũ, họ đã trốn khỏi khu huấn luyện vùng Podolsk và tìm cách tới Transnistria.

Báo cáo của Cục biên giới Nhà nước Ukraine tháng 12/2023 cho biết, lực lượng biên phòng nước này mỗi ngày bắt giữ được 20-25 người tìm cách rời khỏi Ukraine một cách trái phép.

Theo Cơ quan biên giới quốc gia Ukraine, kể từ tháng 2/2022, đã có 40 người chết đuối trên sông Tisza ở biên giới Ukraine-Romania khi tìm cách vượt sông.

Thiết quân luật đã được ban hành tại Ukraine vào ngày 24/2/2022. Một ngày sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh tổng động viên. Đàn ông từ 18-60 tuổi bị cấm rời khỏi Ukraine trong thời gian thiết quân luật. Trốn tránh nghĩa vụ quân sự trong thời gian điều động có thể bị phạt tù tới 5 năm.

Lệnh triệu tập có thể được trao dưới nhiều hình thức khác nhau. Đã xuất hiện các đoạn video cho thấy lệnh triệu tập được trao trên đường, tại trạm xăng và trong quán cà phê. Tuy nhiên, tờ Ukraine Watch cho biết, theo thống kê của các chỉ huy quân đội Ukraine, cứ 10 người dân Ukraine được điều động thì chỉ có 1 người sẵn sàng chiến đấu.