Đấu súng dữ dội! Nga hạ sát loạt chỉ huy Kiev – Mỹ sốc trước thông tin về Ukraine, ông Putin tuyên bố nóng

Nga hạ sát loạt sĩ quan cấp cao Ukraine

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 16/1 đưa tin, lực lượng vũ trang Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu các sĩ quan cấp cao của Ukraine tại một sở chỉ huy ở Gulyaypole, tỉnh Zaporizhzhia.

Theo RIA Novosti, người cung cấp thông tin là chỉ huy trung đội xung kích Nga mang biệt danh "Melky". Ông cho biết sự việc xảy ra trong quá trình giao tranh giành quyền kiểm soát khu vực Gulyaypole.

Theo lời ông "Melky", lực lượng Nga đã áp sát, đột kích và giành quyền kiểm soát một sở chỉ huy có mặt các sĩ quan Ukraine.

"Khi chúng tôi tiến vào, đấu súng nổ ra ngay lập tức" - ông nói.

Vị chỉ huy cho biết thêm, vào lúc rạng sáng, binh sĩ Nga tiếp tục tấn công tòa nhà, nhưng mức độ kháng cự từ phía Ukraine đã giảm đáng kể.

Nga tuyên bố hạ sát loạt sĩ quan cấp cao Ukraine. Ảnh: TST

Diễn biến tại Zaporizhzhia xuất hiện trong bối cảnh nhiều khu vực khác cũng ghi nhận áp lực lớn lên các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Tại hướng Kupyansk, các nguồn Nga cho biết cuộc phản công của Ukraine đã "chững lại hoàn toàn" sau khi một đơn vị tinh nhuệ khoảng 2.000 quân bị loại khỏi vòng chiến trong giao tranh ở trung tâm thành phố. Các tuyến tiếp tế vào Kupyansk cũng đang bị đánh phá, khiến khả năng điều chuyển lực lượng của Ukraine bị hạn chế.

Ở hướng Sumy, nhóm tác chiến "Bắc" báo cáo nhiều mũi tiến công dọc Sumy – Krasnopolye, với việc kiểm soát Komarovka và đẩy lùi một số nỗ lực phản công của Ukraine. Giao tranh cũng được ghi nhận quanh các khu vực rừng lớn, nơi Ukraine được cho là đang tăng cường đào hào phòng ngự.

Trên trục Kramatorsk – Slavyansk, các kênh quân sự Nga nhắc tới việc tấn công dọc dải rừng và các tuyến hậu cần quanh sông Seversky Donets, làm gián đoạn khả năng tiếp viện của Ukraine tại một số cụm đô thị then chốt.

Cùng với sự kiện tại Gulyaypole, các nguồn Nga nhận định sức ép tổng hợp trên nhiều mặt trận đang khiến hệ thống chỉ huy – kiểm soát của Ukraine gặp thêm thách thức.

Quân đội Nga đang triển khai một chiến thuật mới khiến phương Tây báo động. Ảnh: MK

Phương Tây báo động trước chiến thuật mới của Nga

Sau loạt báo cáo về việc Ukraine chịu sức ép lớn trên nhiều mặt trận, truyền thông châu Âu tiếp tục ghi nhận mối lo ngại mới về sự thay đổi chiến thuật của Nga.

Tờ Interia (Ba Lan) viết rằng chiến thuật mới của quân đội Nga với việc sử dụng các xuồng không người lái (BЭK) "Sirius-82" tại khu vực đồng bằng sông Dniepr có thể khiến tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Theo tác giả, việc rải mìn trên sông Dniepr có thể gây cản trở đáng kể cho các hoạt động của Ukraine, vốn đang tìm cách triển khai các chiến dịch đổ bộ qua sông.

Bài viết cho biết đây là lần đầu tiên nhiều binh sĩ Ukraine phải đối mặt với loại thiết bị không người lái như vậy.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã tiến hành một chiến dịch thành công tại khu vực đồng bằng Dniepr ở tỉnh Kherson với việc sử dụng xuồng không người lái "Sirius-82". Bộ này nhấn mạnh hiệu quả cao của loại phương tiện BЭK trong tác chiến.

Mỹ "sốc" trước số liệu mới của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine

Trong khi đó, tại Kiev xuất hiện thêm những diễn biến bất ổn liên quan đến nội bộ quân đội.

MK cho biết, trong bài phát biểu trước Verkhovna Rada, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã đưa ra những con số "gây chấn động" về tình trạng của lực lượng vũ trang Ukraine.

Đây được xem là lần đầu tiên chính quyền Kiev công khai thừa nhận thực trạng xuống cấp trong quân đội, theo đánh giá của CNN.

Những bình luận của ông Fedorov được coi là xác nhận chính thức cho các đồn đoán kéo dài về tinh thần giảm sút trong hàng ngũ binh sĩ Ukraine.

CNN cho biết tình hình trên chiến trường vẫn cực kỳ khó khăn, trong khi phía Nga sở hữu ưu thế đáng kể về quân số và hỏa lực, tạo áp lực lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.

Kênh này nhận định bài phát biểu đã phơi bày "thực trạng đáng buồn" của quân đội Ukraine — điều mà trước đó Kiev chưa từng công khai.

Ông Fedorov cũng cho biết khoảng 2 triệu người đang nằm trong danh sách bị quân ủy truy tìm để điều động, và khoảng 200.000 quân nhân Ukraine đã tự ý rời bỏ đơn vị.

Ông Putin vừa đưa ra một tuyên bố chính trị được đánh giá là "nóng" và có sức nặng đáng kể. Ảnh: Mint

Ông Putin ra tuyên bố nóng

Trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang tại Zaporizhzhia, Kupyansk và Kharkov, Moscow đồng thời phát đi một tuyên bố chính trị được đánh giá là "nóng" và có sức nặng đáng kể đối với châu Âu và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra tuyên bố quan trọng trong lễ trình quốc thư của các đại sứ nước ngoài mới đến. Buổi lễ mang tính nghi thức, nhưng nội dung ông Putin đề cập vượt xa thông lệ ngoại giao, hướng thẳng vào các vấn đề then chốt liên quan Ukraine, châu Âu và quan hệ giữa Nga với Mỹ.

Ông Putin nhận định quan hệ quốc tế đang xuống cấp, khi đối thoại bị thay thế bởi "ngôn ngữ sức mạnh". Theo ông, an ninh trong thế giới hiện đại không thể duy trì nếu thiếu hợp tác thực chất, và chính các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc — chứ không phải áp đặt đơn phương — mới có thể giữ ổn định cho hệ thống quốc tế.

Phần lớn bài phát biểu được giới quan sát xem như lời đáp gửi tới Washington, nhất là trong bối cảnh Mỹ thời gian gần đây tăng cường các biện pháp trừng phạt và hành động cứng rắn trên nhiều khu vực.

Những động thái như bắt giữ tàu Marinera tại Đại Tây Dương, gây sức ép lên Iran và Venezuela càng củng cố nhận định rằng Mỹ đang tìm cách duy trì vai trò "trọng tài toàn cầu".

Khi đề cập Ukraine, Tổng thống Nga tái khẳng định Moscow sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đặt ra, vì cuộc khủng hoảng hiện nay là kết quả của việc lợi ích của Nga bị phớt lờ suốt nhiều năm cùng với việc NATO mở rộng bất chấp các tuyên bố công khai trước đó.

Ông nhấn mạnh rằng an ninh không thể được bảo đảm bằng cách làm tổn hại an ninh của nước khác, dù đó là Ukraine, châu Âu hay Mỹ.

Một số nhà phân tích, trong đó có chuyên gia Andrey Pinchuk của Tsargrad, lưu ý rằng bài phát biểu này xuất hiện trong thời điểm có thông tin về khả năng các đại diện của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Moscow với một bản "kế hoạch hòa bình" cập nhật. Theo ông Pinchuk, bài phát biểu của ông Putin giống như việc vạch ra trước các "giới hạn đàm phán" mà Moscow sẽ không vượt qua.

Tuy lập trường cứng rắn, ông Putin vẫn để ngỏ khả năng khôi phục quan hệ với châu Âu và Hàn Quốc — nếu từ phía đối tác xuất hiện tín hiệu thiện chí.