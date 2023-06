Dầu Nga giành chiến thắng trong cuộc đua giành khách hàng lớn bậc nhất thế giới, xuất khẩu dầu thô thiết lập kỷ lục mới

Ảnh minh họa.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, trong tháng 5/2023, Ấn Độ đã nhập khẩu 1,96 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Nga, tăng 15% so với tháng trước đó và chiến 38,6% thị phần nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ. Ngược lại, các chuyến tàu từ Saudi Arabia đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021.



Dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết chi phí trung bình của dầu thô Nga bao gồm cả chi phí vận chuyển trong tháng 4 đạt mức 68,21 USD/thùng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi quốc gia này bắt đầu tăng nhập khẩu dầu từ Moscow sau khi xung đột xày ra tại Ukraine.

Nhập khẩu dầu thô từ Nga vào Ấn Độ thiết lập mức kỷ lục mới trong tháng 5. Đồ họa: Bloomberg

Trong khi đó, chi phí trung bình của dầu thô từ Saudi Arabia gửi đến Ấn Độ trong tháng 4 là 86,96 USD/thùng, trong khi dầu của Irag có giá 77,77 USD/thùng. Số liệu về giá trong tháng 5 dự kiến sẽ được công bố vào thời gian tới, tuy nhiên giá sẽ còn thấp hơn nữa do dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu đã giảm gần 9% trong tháng vừa qua.



Theo Serena Huang, nhà phân tích tại Vortexa cho biết các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ tiếp tục thể hiện sự “thèm muốn” mạnh mẽ đối với dầu thô của Nga do mức giá quá hấp dẫn so với các quốc gia Trung Đông. Dự báo khối lượng sẽ còn tiếp tục tăng trong tháng 6 và tháng 7.

Nhập khẩu của Ấn Độ từ Saudi Arabia dự kiến ​​ở mức 570.000 thùng/ngày trong tháng 5, giảm từ 690.000 thùng/ngày trong tháng 4 và 850.000 thùng/ngày trong tháng 3, trong khi nhập khẩu từ Iraq có khả năng giảm xuống 890.000 thùng/ngày trong tháng 5 từ 900.000 thùng/ngày trong tháng 4 và 1,02 triệu thùng/ngày trong tháng 3.

Nhu cầu dầu thô của Ấn Độ được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ nhiên liệu nội địa mạnh hơn và xuất khẩu nhiên liệu tinh chế như dầu diesel và xăng đang ngày càng tăng mạnh. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu có thể gặp rủi ro trong những tháng tới do người mua châu Âu lo ngại về việc mua nhiên liệu từ Ấn Độ có thể đã được tinh chế từ dầu thô của Nga.

Điều này có thể dẫn đến nhu cầu đối với các sản phẩm tinh chế của Ấn Độ giảm sút và diễn ra một sự điều chỉnh lại dòng sản phẩm và siết chặt các quy định nhập khẩu.

Không chỉ Ấn Độ, xuất khẩu nhiên liệu tinh chế của Trung Quốc cũng tăng mạnh với mức tăng 44,3% trong 4 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, khối lượng này dự kiến ​​sẽ giảm trong tháng 5 do các nhà máy lọc dầu sử dụng hết hạn ngạch xuất khẩu và nhu cầu trong nước phục hồi. Refinitiv dự kiến ​​các lô hàng dầu diesel sẽ giảm trong tháng thứ năm liên tiếp, xuống dưới 200.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 2,41 triệu tấn trong tháng 12. Ngược lại, xuất khẩu xăng của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng nhẹ lên từ 900.000 đến 1,2 triệu tấn trong tháng 5 từ mức 820.000 tấn trong tháng 4.

Theo Bloomberg, FT