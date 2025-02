Gặp Thủ tướng, "bà trùm" bất động sản cam kết về dự án nhà ở "chuẩn Singapore" giá 790 triệu đồng/căn

Kim Oanh Group sẽ có dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore

Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam với chủ đề “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới”, do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì diễn ra chiều 27/2, bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Kim Oanh Group đã có những ý kiến đóng góp để thúc đẩy việc xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) tại Việt Nam.

Cụ thể, Kim Oanh Group đã đặt mục tiêu có sẵn quỹ đất từ nay đến năm 2028 sẽ phát triển 40.000 sản phẩm NOXH, tập trung tại các thành phố lớn như: Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, BD, Đồng Nai, Bà Rịa-VT. Đây là các thành phố rất đông người lao động sinh sống, nhu cầu nhà ở vô cùng lớn nhưng nguồn cung đang rất khan hiếm vì các chủ đầu tư chỉ tập trung làm nhà ở thương mại do giá đất các khu vực này khá cao.

"Riêng Kim Oanh Group, chúng tôi có lợi thế sở hữu quỹ đất đã đầu tư trước đây hàng chục năm, để mạnh dạn thực hiện với mục tiêu “chưa vì lợi nhuận” và tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng nghìn nhân viên Kim Oanh Group".

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch Kim Oanh Group. Nguồn ảnh: VGP

Ngay trong tháng 3 này, Kim Oanh Group sẽ công bố một dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên với quy mô lên đến 26,69ha tại thành phố mới Bình Dương. Dự án có mức giá chỉ từ 790 triệu/căn, hoàn thiện đầy đủ nội thất.

Cũng trong phần phát biểu của mình, Chủ tịch Kim Oanh Group, đã kêu gọi sự hỗ trợ từ Nhà nước về thủ tục và chính sách tài chính để giảm áp lực cho người mua và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển NOXH. Kim Oanh Group đặt mục tiêu phát triển 40.000 sản phẩm NOXH từ nay đến năm 2028 và kiến nghị Chính phủ cân nhắc mức lợi nhuận cho phép ở ngưỡng 15% để khuyến khích đầu tư vào NOXH chất lượng cao.



"Bà trùm" bất động sản nổi tiếng với dự án 1 triệu đô

Kim Oanh Group là một tập đoàn bất động sản tư nhân thành lập năm 2008. Sau 17 năm, doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như Kinh doanh, tiếp thị bất động sản, xây dựng hạ tầng và nhà ở... tại các tỉnh phía Nam. Các dự án của Kim Oanh có thể kể đến như Richland Residence (Bình Dương), Legacy Central (Bình Dương). Ngoài nổi tiếng với các dự án bất động sản lớn, bà Kim Oanh từng gây chú ý khi xảy ra vụ việc nhiều sóng gió với cựu lãnh đạo nhà Tân Hiệp Phát để "xin chuộc lại dự án".

Đầu tháng 4/2023, Chính phủ phê duyệt đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NOXH cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt đề án của Chính phủ về 1 triệu căn NOXH). Mục tiêu của đề án là phát triển NOXH, nhà ở công nhân có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập thấp, trung bình ở khu vực đô thị và người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Kim Oanh Group cho biết, doanh nghiệp này có kế hoạch xây dựng 26 dự án với tổng số 40.000 căn NOXH. Quỹ đất dành cho xây dựng NOXH là 107 ha, với tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 dự kiến đến năm 2026, Kim Oanh Group sẽ giới thiệu ra thị trường 14 dự án với 25.000 sản phẩm. Riêng năm 2023 sẽ giới thiệu ra thị trường 4.800 sản phẩm NOXH thấp tầng và cao tầng tại Bình Dương và Đồng Nai.

Trước đó, doanh nghiệp này đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore). Bà Kim Oanh nhấn mạnh các dự án của Công ty đã đủ điều kiện về mặt pháp lý và được hỗ trợ gói vay của quỹ đầu tư cho nhà đầu tư là điều kiện rất thuận tiện.

1 tỷ USD đầu tư dự án Khu đô thị Một Thế Giới - The One World tại Bình Dương. Ảnh phối cảnh dự án.

Tháng 4/2024, “bà trùm” bất động sản này đã bắt tay với ba đối tác đến từ Nhật Bản là Tập đoàn Sumitomo Forestry, Tập đoàn Kumagai Gumi, Công ty phát triển đô thị NTT thực hiện dự án Khu đô thị Một Thế Giới.

Dự án có quy mô gần 50 ha và tổng vốn đầu tư 1 tỷ USD. Dự án tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch gồm: đại lộ Bình Dương (quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, dự kiến giới thiệu sản phẩm ra thị trường trong năm 2025.

Theo thỏa thuận ký kết, cấu trúc hợp tác của dự án sẽ được chia theo tỷ lệ Kim Oanh Group chiếm 51% cổ phần; ba đối tác Nhật Bản gồm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi và NTT chiếm 49% cổ phần. Riêng AEON Việt Nam sẽ phát triển và vận hành một trung tâm thương mại cao cấp quy mô lớn ngay trong khu đô thị Một Thế Giới - The One World.