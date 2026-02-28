Đau lòng phát hiện thi thể cậu bé 13 tuổi trên sông sau hơn 24 giờ mất tích

Thi thể của một thiếu niên 13 tuổi đã được tìm thấy trên vùng nước gần ga MRT Kallang vào tối 26/2, hơn 24 giờ sau khi em được báo mất tích do rơi xuống sông trong lúc đi câu cá cùng bạn.

Cảnh sát và Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore, gọi tắt là SCDF, cho biết họ nhận được thông báo vào khoảng 22h35 về việc phát hiện một người nổi trên sông Kallang.

Ảnh: BRIAN TEO

Lính cứu hỏa và các nhân viên thuộc Đội Hỗ trợ và Cứu hộ Thảm họa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân lên bờ. Một nhân viên y tế của SCDF xác nhận em đã tử vong tại chỗ. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho biết không có dấu hiệu nghi ngờ hành vi phạm tội. Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, chiến dịch tìm kiếm tích cực đã khép lại vào khoảng 19h cùng ngày, sau 12 giờ triển khai liên tục. Lực lượng SCDF cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và tổ chức kiểm tra định kỳ tại khu vực. Đến khoảng 21h30, ba nhân viên cứu hộ vẫn được nhìn thấy dùng đèn pin rà soát mặt nước sông Kallang.

Khoảng một giờ sau, khu vực vốn yên tĩnh nơi thiếu niên gặp nạn bất ngờ trở nên đông đúc, với sự có mặt của khoảng 60 người dân địa phương cùng lực lượng cảnh sát và cứu hộ. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa sau khi một cư dân thông báo nhìn thấy vật thể nổi trên mặt nước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h30 ngày 25/2, nhà chức trách nhận được tin báo về việc một thiếu niên rơi xuống sông. Công tác tìm kiếm cứu nạn được triển khai ngay sau đó nhưng phải tạm dừng sau khoảng bốn giờ do tầm nhìn hạn chế, trước khi nối lại vào sáng hôm sau.

Chia sẻ với tờ The Straits Times ngày 26/2, mẹ của nạn nhân, bà Siti, cho biết bà không hiểu vì sao con trai lại đi câu cá cùng bạn bè dù không có kinh nghiệm. Theo bà, em cũng không phải là người biết bơi tốt.

Hai anh trai của Daniel, lần lượt 11 và 14 tuổi, đã có mặt tại bờ sông cùng mẹ trong ngày 26/2. Gia đình cho biết cha của các em hiện đang chấp hành án phạt tù.

Trao đổi với AsiaOne, một người bạn đi cùng cho hay Daniel rơi xuống sông khi cố gỡ lưỡi câu bị mắc vào lưới. Trong lúc tìm cách cứu bạn, một thiếu niên khác cũng trượt chân rơi xuống nước nhưng được đưa lên bờ kịp thời. Riêng Daniel bị dòng nước cuốn đi và mất tích sau đó.

Nguồn: The Straitstimes