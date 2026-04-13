Dầu lại bật tăng 8% do Mỹ doạ phong toả các cảng của Iran sau khi đàm phán hoà bình thất bại

Giá dầu thô tăng vọt vào đầu phiên giao dịch ngày 13/4 (giờ Việt Nam), khi Hải quân Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran sau khi các cuộc đàm phán hòa bình thất bại vào cuối tuần.

Giá dầu thô tương lai của Mỹ giao tháng 5 đã tăng hơn 8% lên 104,5 đô la mỗi thùng. Giá dầu Brent chuẩn quốc tế giao tháng 6 tăng 7,5% lên 102,3 đô la.

Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết hôm Chủ nhật rằng quân đội sẽ phong tỏa tất cả giao thông hàng hải ra vào các cảng của Iran vào lúc 10 giờ sáng thứ 2 (giờ miền Đông). Họ nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ không cản trở các tàu thuyền quá cảnh đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

“Lệnh phong tỏa sẽ được thực thi một cách công bằng đối với các tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran, bao gồm tất cả các cảng của Iran trên Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman,” CENTCOM cho biết trong một tuyên bố.

Dầu Brent tăng vượt 100 USD/thùng sau khi đàm phán hoà bình giữa Mỹ và Iran thất bại.

Tổng thống Donald Trump trước đó vào Chủ nhật đã đe dọa sẽ phong tỏa eo biển Hormuz sau khi Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh trong các cuộc đàm phán ở Pakistan.

“Có hiệu lực ngay lập tức, Hải quân Hoa Kỳ, lực lượng tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình PHONG TỎA bất kỳ và tất cả các tàu thuyền cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz,” Trump tuyên bố trên mạng xã hội.

Ông Trump cũng đang cân nhắc các cuộc tấn công một cách hạn chế vào Iran để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán hòa bình, các quan chức và những người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ Wall Street Journal.

Tổng thống cho biết hôm Chủ nhật rằng ông đã ra lệnh cho Hải quân tìm kiếm và chặn bắt bất kỳ tàu nào trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran để đi qua eo biển. Tuyến đường biển hẹp này là một huyết mạch quan trọng kết nối các nhà sản xuất dầu mỏ Trung Đông với thị trường năng lượng toàn cầu.

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển đã giảm mạnh do mối đe dọa tấn công của Iran, gây ra sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong lịch sử.

Hiện chưa rõ liệu ông Trump có nối lại các cuộc không kích vào Iran hay không. Tổng thống Mỹ đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn hai tuần vào tuần trước để đổi lấy việc Tehran cho phép các tàu thuyền đi qua eo biển.

Ba siêu tàu chở dầu đã thực hiện chuyến đi vào thứ Bảy, theo dữ liệu từ LSEG. Mỗi tàu có thể chở tới hai triệu thùng dầu. Nhưng lưu lượng giao thông thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh, khi hơn 100 tàu thuyền thực hiện chuyến đi mỗi ngày.

Phó Tổng thống J.D. Vance, người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, cho biết hôm Chủ nhật rằng các cuộc đàm phán thất bại vì Iran không đưa ra “cam kết khẳng định” rằng họ sẽ không tìm kiếm vũ khí hạt nhân.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf cho biết Mỹ “đã thất bại trong việc giành được sự tin tưởng của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này.”