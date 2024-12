Dấu kiểm định được cơ quan chức năng đóng trực tiếp trên da lợn để chứng nhận về nguồn gốc, chất lượng và độ an toàn của sản phẩm thịt. Phải có dấu kiểm định, con lợn này mới đủ tiêu chuẩn để đem ra tiêu thụ trên thị trường. Trên dấu kiểm định có số serie, ngày tháng kiểm tra và các thông tin khác liên quan.

Đóng dấu kiểm định là một phần quan trọng trong quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm, giúp cơ quan chức năng kiểm soát chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm từ trang trại cho đến bàn ăn của người tiêu dùng. Khâu này được thực hiện sau khi quá trình giết mổ và việc kiểm tra đã hoàn tất, trước khi thịt được phân phối, tiêu thụ.

Nhìn thấy dấu kiểm định trên thịt lợn, bạn có thể yên tâm rằng đây không phải là thịt của con lợn bệnh , và nó được giết mổ theo quy trình an toàn.

Dấu kiểm định trên thịt lợn có độc hại?

Để không phải lo lắng, nhiều người cắt bỏ phần da có dấu kiểm định vì sợ ăn phải mực in sẽ có hại sức khỏe. Liệu điều này có thực sự cần thiết và dấu kiểm định trên thịt lợn có độc hại không? Câu trả lời là bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các mực in hoặc chất liệu dùng để tạo dấu kiểm định phải đảm bảo an toàn, không chứa các thành phần độc hại như chì, thủy ngân hay các hóa chất cấm.

Dấu kiểm định trên thịt lợn có độc hại không là câu hỏi nhiều người đặt ra. (Ảnh: PLO)

Mực in được phép sử dụng trong ngành thực phẩm thường là mực thực phẩm hoặc mực không chứa thành phần độc hại, được các cơ quan chức năng cấp phép. Do đó nếu việc kiểm định được thực hiện đúng quy trình, sử dụng các loại mực và vật liệu hợp pháp, dấu kiểm định trên thịt lợn sẽ không độc hại.

Với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, các cơ quan chức năng cũng đảm bảo rằng dấu kiểm định trên thịt lợn không làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm và không gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Điều này đồng nghĩa với việc, người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm khi thấy dấu kiểm định trên sản phẩm thịt lợn mình mua, miễn là chúng đến từ các cơ sở sản xuất, giết mổ có uy tín và được cấp phép hoạt động.

Quy trình kiểm tra và cấp dấu kiểm định

Trước khi được xuất ra thị trường, sản phẩm thịt lợn trải qua quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm rất nghiêm ngặt. Lợn được đưa đến các cơ sở giết mổ đã được cấp phép hoạt động, trước khi giết mổ sẽ được kiểm tra các chỉ số về sức khỏe. Sau khi giết mổ, cơ quan kiểm tra sẽ làm các xét nghiệm về vệ sinh thú y, kiểm tra dấu hiệu nhiễm khuẩn, virus hoặc các bệnh lý khác. Các yếu tố như dư lượng thuốc thú y, kháng sinh và hóa chất khác cũng sẽ được kiểm tra kỹ càng.

Khi tất cả các chỉ số, kết quả đều đạt yêu cầu, thịt lợn sẽ được cấp dấu kiểm định chứng nhận an toàn cho người tiêu dùng. Dấu kiểm định này chứng tỏ thịt đã được kiểm tra kỹ lưỡng và không có nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ dấu kiểm định trên sản phẩm. Dấu này cần phải rõ ràng, không bị mờ nhạt hay bị sửa đổi. Nếu dấu kiểm định có dấu hiệu bị giả mạo, người tiêu dùng không nên mua sản phẩm đó.

Ngoài dấu kiểm định, người tiêu dùng nên chọn mua thịt lợn từ những cơ sở giết mổ, cửa hàng hoặc chợ uy tín, có chứng nhận về chất lượng an toàn thực phẩm. Việc lựa chọn nguồn gốc rõ ràng giúp giảm thiểu nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng.