Dấu hiệu điềm lành đến vào ngày mùng 1 Tết gia đình nào cũng mong ngóng

Hạnh phúc và may mắn không thể cầu xin từ bên ngoài, cũng không tự nhiên mà rơi xuống. Ngay cả vận may cũng không đến nếu không có nền tảng nuôi dưỡng. Và gia đình chính là nơi ươm mầm phúc khí và nâng đỡ vận trình của mỗi người; là nơi tích tụ và chuyên chở phúc lành quan trọng nhất.

Khi có một gia đình vững vàng, ta có chỗ dựa tinh thần để bước tiếp, có sự ấm áp để vượt qua khó khăn. Một gia đình tốt không chỉ mang lại yêu thương, mà còn âm thầm tích lũy may mắn cho sự nghiệp và cuộc sống.

Đặc biệt trong ngày mùng 1 Tết - thời khắc mở đầu cho cả năm - nếu trong nhà xuất hiện những dấu hiệu dưới đây, đó chính là điềm lành cho thấy gia đình sắp đón một năm thịnh vượng, hanh thông.

1. Sách vở nhiều hơn, người trong nhà coi trọng việc học hỏi

Gia đình có nền tảng tri thức vững chắc thì con đường tương lai thường rộng mở. Tri thức là loại "phúc khí thầm lặng”. Nó không ồn ào nhưng bền bỉ, không hào nhoáng nhưng quyết định tầm cao của một người.

Tôi từng biết một người hàng xóm, ngoài 40 tuổi mới bắt đầu tự học để thi lấy chứng chỉ chuyên môn. Anh thông minh nhưng trước đây thiếu điều kiện học tập nên phải tự bù đắp dần dần. Con cái của anh cũng được rèn giũa thói quen này, không ngừng nỗ lực học hành.

Những gia đình coi trọng việc đọc sách, từ nhỏ đã tạo thói quen học hỏi cho con cái, thường tích lũy kiến thức sớm hơn, nền tảng vững chắc hơn.

Nếu sáng mùng 1 Tết, trong nhà vẫn giữ được thói quen đọc sách, trao đổi kiến thức, nói chuyện về học hành, đó là dấu hiệu của một gia đình có chiều sâu. Đó cũng là điềm báo cho một năm tiến bộ và phát triển bền vững.

(Ảnh minh họa)

2. Cây xanh tươi tốt, không gian sống tràn đầy sinh khí

Cách một gia đình chăm sóc cây xanh phản ánh trạng thái tinh thần của họ. Có nhà đặt cây cho có, có nhà chăm chút từng chiếc lá nên n hìn vào độ xanh tốt của cây cối, có thể phần nào cảm nhận được năng lượng của ngôi nhà ấy.

Nếu mùng 1 Tết, trong nhà cây cối xanh mướt, tràn đầy sức sống thì đó là dấu hiệu của sự sinh sôi và khởi đầu thuận lợi.

Chăm sóc cây xanh đòi hỏi sự kiên nhẫn và quan tâm lâu dài. Một gia đình duy trì được điều đó thường có nhịp sống ổn định, tâm thế tích cực. Không ai đang mệt mỏi, chán nản lại có thể bền bỉ chăm cây mỗi ngày.

Vì vậy, cây xanh tươi tốt đầu năm cũng là biểu tượng cho một năm nhiều sinh khí và thuận buồm xuôi gió.

3. Tiếng cười rộn ràng, không khí gia đình nhẹ nhàng ấm áp

Không phải gia đình nào cũng có bầu không khí giống nhau. Có nhà bước vào là cảm thấy nặng nề, im lặng đến ngột ngạt. Nhưng cũng có những gia đình chỉ cần mở cửa đã nghe tiếng cười nói rộn ràng.

Ngày mùng 1 Tết, nếu trong nhà tràn ngập tiếng chúc tụng, trò chuyện vui vẻ, không khí thoải mái - đó chính là điềm lành rõ ràng nhất. Một gia đình thường xuyên có tiếng cười chứng tỏ các thành viên biết bao dung, thấu hiểu và cùng nhau vun đắp mối quan hệ.

Gia đình êm ấm thì tinh thần mỗi người cũng tích cực hơn, từ đó dễ đón nhận cơ hội và may mắn trong năm mới.

(Ảnh minh họa)

Nhìn chung, cái gọi là vận may của gia đình không phải ngẫu nhiên mà có. Nó được tạo dựng từ tri thức, từ sự chăm sóc từng điều nhỏ nhặt và từ bầu không khí yêu thương. Nếu một gia đình không coi trọng việc học hỏi, không quan tâm đến môi trường sống, không vun đắp hòa khí, thì khó tích tụ phúc lành lâu dài.

Mùng 1 Tết không chỉ là ngày bắt đầu năm mới, mà còn là tấm gương phản chiếu nội lực của gia đình. Những dấu hiệu tốt đẹp xuất hiện trong ngày này chính là lời nhắc rằng phúc khí đã và đang được vun bồi. Giữ được những điều ấy, may mắn tự nhiên sẽ ở lại.

(Nguồn: Sohu)