Đau giùm Rihanna

Sáng 18/11, tờ Justjared cho hay, Rihanna vừa lọt vào ống kính của các tay săn ảnh khi rời khỏi khách sạn Four Seasons ở quận Manhattan, thành phố New York. Trước ống kính, nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới ghi điểm với phong cách thời trang mùa đông cuốn hút cùng thái độ thân thiện với cánh phóng viên.

Đặc biệt, 1 đoạn video ghi lại màn xuất hiện mới đây của Rihanna đã trở thành chủ đề nóng gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Trong clip, nữ ca sĩ bước ra từ khách sạn Four Seasons và đi ngay phía sau vệ sĩ. Đáng nói, người vệ sĩ cứ mải miết bước đi quên mất phần việc giữ cánh cửa đang tự động đóng mở cho nữ ngôi sao đình đám. Kết quả, Rihanna bị cánh cửa đập vào người trong sự ngỡ ngàng, bất lực. Ngay sau đó, nữ ngôi sao sinh năm 1988 còn trêu người vệ sĩ của mình rằng: "Anh này đúng là ga lăng thật đấy".

Clip ghi lại màn lộ diện của Rihanna bên ngoài 1 khách sạn mới đây đã được chia sẻ rần rần trên các nền tảng mạng xã hội

Vệ sĩ quên mất việc giữ cửa, khiến Rihanna bị cánh cửa đập vào người trong sự bất lực. Ảnh: X

Bên cạnh đó, phong cách thời trang của nữ ca sĩ đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Ảnh: Just Jared

Trước đó, Rihanna cũng từng gặp phải 1 sự cố ngoài ý muốn, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng xen lẫn hoang mang. Còn nhớ khi ấy, nữ ca sĩ 8X không may bị ngã và đập mặt vào xe. Cú va chạm mạnh đã khiến cô bị sưng trán, bầm mắt.

Nữ ca sĩ bị sưng trán, bầm mắt sau khi bị đập mặt vào xe. Ảnh: Backgrid

Rihanna tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20/2/1988 tại Saint Michael, Barbados. Khi còn học trung học, Rihanna đã thành lập bộ 3 âm nhạc với 2 người bạn cùng lớp người Barbados và thử giọng cho nhà sản xuất thu âm người Mỹ Evan Rogers. Người này người ngay lập tức bị thu hút bởi tài năng của cô.

Rihanna chính thức ra mắt làng giải trí vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng toàn cầu với ca khúc đầu tay mang tên Pon de Replay. Kể từ đó tới nay, Rihanna liên tục gặt hái được những thành công vang dội với hàng loạt bản hit và album "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng lớn.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật gây tiếng vang lớn, Rihanna còn kiếm bộn tiền nhờ kinh doanh. Vào năm 2017, cô thành lập thương hiệu làm đẹp Fenty Beauty. Sau đó, nữ ca sĩ thừa thắng xông lên, tiếp tục ra mắt thương hiệu đồ lót Savage X Fenty vào năm 2018.