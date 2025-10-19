Đấu giá 9 ô tô khách của nữ đại gia trốn thuế hàng chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Theo đó, căn cứ bản án số 06 ngày 14/1/2025 của TAND TP Đà Nẵng; bản án số 246 ngày 13/5/2025 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng và các thông báo, quyết định thi hành án, văn bản liên quan THADS TP Đà Nẵng thông báo đấu giá 9 tài sản là ô tô khách của Công ty TNHH MTV Du lịch Đà Nẵng Thanh do Phan Thị Thanh là người đại diện pháp luật.

Các tài sản có tổng giá trị được định giá hơn 9,8 tỷ đồng và dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 23/10/2025.

Bị cáo Phan Thị Thanh tại phiên xử sơ thẩm.

Trước đó, ngày 14/1/2025, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Phan Thị Thanh mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Trốn thuế”.

Theo hồ sơ vụ án, trên cơ sở kết quả điều tra xác định: Công ty TNHH MTV Đà Nẵng Thanh có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu năm 2016, do Phan Thị Thanh thành lập và làm giám đốc, đã mở và sử dụng 9 tài khoản tại các ngân hàng khác nhau, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có giấy chứng nhận đăng ký lần đầu năm 2018, vốn điều lệ 20 tỷ đồng, mở và sử dụng 4 tài khoản các ngân hàng, thuê các khách sạn để tổ chức dịch vụ lưu trú.

Từ khi thành lập đến tháng 4/2023, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thủy Thanh có 3 thành viên góp vốn, trong đó Thanh làm giám đốc, đại diện theo pháp luật và điều hành hoạt động… Sau đó do kinh doanh thua lỗ nên 2 thành viên thoái vốn.

Từ ngày 17/3/2023 đến 6/4/2023 và từ ngày 19/6/2023 đến 29/8/2023, Cục Thuế Đà Nẵng thanh tra thuế các năm 2019, 2020, 2021 của 2 doanh nghiệp trên.

Qua đó xác định Phan Thị Thanh đã sử dụng các tài khoản cá nhân để thu tiền từ hoạt động cung ứng hàng hóa, dịch vụ của 2 công ty; không xuất hóa đơn, chứng từ tài chính, bỏ ngoài sổ sách kế toán, khai báo thuế với doanh thu ít hơn nhằm trốn thuế…

Trong thời gian từ 2019, 2020, 2021, bà Thanh làm giám đốc của 2 công ty trên, đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động của 2 doanh nghiệp này và là các pháp nhân thương mại, để không ghi chép trong sổ kế toán, không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo quy định trên 136 tỷ đồng.

Số tiền này được khách hàng chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Thanh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán, từ đó trốn thuế với số tiền hơn 37,2 tỷ đồng.