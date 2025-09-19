Đau đớn của Lưu Bị vì nhìn lầm 3 vị tướng khiến cơ hội xưng bá thiên hạ rốt cuộc rơi vào tay kẻ khác

Nhìn nhận sai lầm của Lưu Bị về 3 vị tướng

Quan Vũ: Từ khiêm tốn đến kiêu ngạo, tự chuốc lấy thất bại

Lưu Bị có nhiều văn thần, võ tướng tài giỏi nhưng vẫn không thống nhất được Tam Quốc, cuối cùng đành ôm hận mà chết. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc, tại sao Lưu Bị lại không thể hoàn thành sự nghiệp? Thực tế, nguyên nhân khiến Lưu Bị không thể thống nhất thiên hạ nằm ở việc ông đã dùng sai hai người anh em và nhìn nhầm một vị mãnh tướng tài giỏi.

Lưu Bị có nhiều văn thần, võ tướng tài giỏi nhưng vẫn không thống nhất được Tam Quốc. (Ảnh: Sohu)

Người anh em kết nghĩa đầu tiên mà Lưu Bị dùng sai chính là Quan Vũ. Mặc dù Quan Vũ võ công cao cường, trung thành tuyệt đối với Lưu Bị, nhưng tính cách của ông lại có một khuyết điểm rất lớn, đó là quá kiêu ngạo. Ông coi thường những người xung quanh, khiến nhiều người bất bình.

Thực tế, ban đầu Quan Vũ là người rất khiêm tốn. Trước cửa ải Tỷ Thủy, Quan Vũ tự xưng là tiểu tướng trước mặt chư hầu. Thời kỳ ở Từ Châu, Quan Vũ lại kính cẩn gọi Lữ Bố là Lữ tướng quân. Rõ ràng lúc đó, Quan Vũ vẫn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, sau khi Lữ Bố qua đời, Quan Vũ không còn bị kiềm chế, sức chiến đấu ngày càng mạnh mẽ. Cộng thêm sự trợ giúp của Xích Thố, Quan Vũ đã lập nên chiến tích hiển hách là chém Nhan Lương, giết Văn Xú. Từ đó, Quan Vũ trở nên vô cùng kiêu ngạo, ngay cả những mãnh tướng như Điển Vi, Hứa Chử trong mắt ông cũng trở nên không là gì.

Chính vì sự kiêu ngạo này mà Quan Vũ đã tự chuốc lấy kẻ thù khắp nơi. Ông coi những người Giang Đông là lũ chuột nhắt, ngay cả Tôn Quyền, chủ nhân của Giang Đông, trong mắt Quan Vũ cũng không xứng được tôn trọng. Khi Tôn Quyền phái người đến cầu hôn Quan Vũ, ông thậm chí còn sỉ nhục Tôn Quyền ngay trước mặt sứ giả của Đông Ngô rằng "con gái của cọp sao lại gả cho con chó"? Điều này cho thấy Quan Vũ khinh thường Tôn Quyền đến mức nào.

Người anh em kết nghĩa đầu tiên mà Lưu Bị dùng sai chính là Quan Vũ. (Ảnh: Sohu)

Không chỉ kiêu ngạo với đồng minh, đối với người của mình, Quan Vũ cũng tỏ ra coi thường. My Phương và Phó Sĩ Nhân là những lão tướng dưới trướng Lưu Bị, theo Lưu Bị từ Bắc chí Nam, được coi là nguyên lão của quân đội Thục Hán. Thế nhưng trong mắt Quan Vũ, hai người này chỉ là những kẻ vô dụng, có thể tùy ý giết chết, kiêu ngạo đến cùng cực.

Chính vì sự kiêu căng ngạo mạn này mà Quan Vũ đã bị Tôn Quyền, My Phương và Phó Sĩ Nhân liên thủ vây đánh, cuối cùng đại bại và bỏ mạng. Kinh Châu - vùng đất mà Lưu Bị phải khó khăn lắm mới có được, cũng bị Đông Ngô chiếm lấy. Từ đó, kế sách Long Trung bị phá sản, kế hoạch 2 mũi Bắc phạt của Gia Cát Lượng tan thành mây khói. Lưu Bị cũng không còn cơ hội thống nhất thiên hạ nữa.

Sai lầm trong việc trọng dụng My Phương

Người anh em thứ hai mà Lưu Bị dùng sai chính là My Phương. My Phương là nhà đầu tư lớn nhất của Lưu Bị trong giai đoạn đầu. Vào lúc Lưu Bị khó khăn nhất, My Phương đã dang tay giúp đỡ, bán hết gia sản để giúp Lưu Bị khôi phục sự nghiệp. Có thể nói, nếu không có My Phương, Lưu Bị đã bị thôn tính từ lâu rồi.

Gia tộc My Phương rất giàu có và là hậu thuẫn của Lưu Bị, khiến Tào Tháo vô cùng ghen tị. Vì vậy, Tào Tháo định dùng chức vụ cao và lương bổng hậu hĩnh để dụ dỗ My Phương, nhưng My Phương đã kiên quyết từ chối và ủng hộ Lưu Bị. Hơn nữa, dù Lưu Bị có bị thua thảm hại đến đâu, My Phương vẫn luôn sát cánh bên cạnh. Điều này cho thấy My Phương trung thành với Lưu Bị đến nhường nào.

Người anh em thứ hai mà Lưu Bị dùng sai chính là My Phương. (Ảnh: Sohu)

Không hề phóng đại khi nói rằng My Phương cũng giống như Quan Vũ, là anh em thân thiết của Lưu Bị. Chỉ là My Phương không có võ công như Quan Vũ, nên không nổi tiếng bằng. Chính vì My Phương hết lòng trung thành với Lưu Bị, được Lưu Bị coi là anh em kết nghĩa, nên Lưu Bị mới trọng dụng My Phương, để ông ta cùng Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu.

Đáng tiếc là vì ân oán cá nhân với Quan Vũ, My Phương cuối cùng đã phản bội Lưu Bị. Khi Lã Mông đánh úp Kinh Châu, My Phương không những không cố thủ, mà còn mở cổng thành, dẫn đến việc Kinh Châu thất thủ, hy vọng thống nhất thiên hạ của Lưu Bị tan vỡ. Phải nói rằng, Lưu Bị đã dùng đánh giá sai My Phương.

Nhầm lẫn về Lữ Bố: Bỏ lỡ cơ hội đánh bại quân Tào

Vị mãnh tướng tài ba mà Lưu Bị nhìn nhầm chính là Lữ Bố. Lữ Bố tuy võ nghệ cao cường, nhưng nhân phẩm lại đáng ngờ. Việc giết Đinh Nguyên, chém Đổng Trác đã gây nên tiếng xấu khiến ông ta bị các anh hùng thiên hạ xa lánh. Vậy mà Lưu Bị lại không tin, cho rằng có thể liên kết với Lữ Bố. Kết quả là không lâu sau, Lữ Bố đã đánh úp Từ Châu của Lưu Bị, khiến Lưu Bị phải lưu lạc tha phương, mãi không thể giành lại quyền lực.

Có thể nói, nếu Lưu Bị không nhìn nhầm Lữ Bố, dựa vào Từ Châu, Lưu Bị hoàn toàn có thể vùng lên.

Vị mãnh tướng tài ba mà Lưu Bị nhìn nhầm chính là Lữ Bố. (Ảnh: Sohu)

Sau đó, trên Bạch Môn Lâu, Lưu Bị lại một lần nữa nhìn nhầm Lữ Bố. Khi đó, Lữ Bố bị áp giải lên Bạch Môn Lâu, cầu xin Lưu Bị giúp đỡ, hy vọng Lưu Bị nói giúp vài lời trước mặt Tào Tháo. Kết quả là Lưu Bị không những không cầu xin, mà còn "đổ thêm dầu vào lửa", lấy chuyện Đinh Nguyên, Đổng Trác ra để cảnh cáo Tào Tháo, dẫn đến việc Lữ Bố bị giết. Theo Sohu và Sina, đây là một nước cờ sai lầm của Lưu Bị! Tại sao lại nói như vậy?

Lúc đó, Lữ Bố thực sự muốn đầu hàng, điều này là không thể nghi ngờ. Lưu Bị hoàn toàn có thể nhân cơ hội này khuyên Tào Tháo thu nhận Lữ Bố. Sau đó, chờ thời cơ chín muồi, với tính cách của Lữ Bố, chắc chắn sẽ lại phản bội. Như vậy, Lưu Bị có thể không tốn một binh lính nào mà cài được một "quả bom nổ chậm" trong quân Tào, bản thân có đủ thời gian để phát triển lực lượng lớn mạnh hơn. Phải nói rằng, Lưu Bị lại một lần nữa nhìn nhầm Lữ Bố. Lữ Bố lúc đó hoàn toàn xứng đáng được Lưu Bị nói giúp vài lời.

Theo Sohu, Sina, 163