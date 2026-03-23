Liên quan đến vụ án sản xuất hàng trăm nghìn phiếu kết quả kiểm nghiệm giả xảy ra tại Công ty TSL và Công ty Avatek, tính đến nay, đã có 50/100 bị cáo gửi đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong danh sách này có Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TSL, Phó Giám đốc điều hành Công ty Avatek).

"Công xưởng" sản xuất phiếu giả quy mô chưa từng có

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, dưới sự chỉ đạo của Đoàn Hữu Lượng và các đồng phạm, hai công ty TSL và Avatek đã biến hoạt động kiểm nghiệm thành một dây chuyền sản xuất giấy tờ giả chuyên nghiệp.

Cụ thể, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kiểm nghiệm giả cho 12.995 khách hàng, thu lời bất chính hơn 98,5 tỉ đồng. Công ty Avatek dù mới hoạt động từ năm 2023 nhưng cũng đã kịp tung ra 102.591 phiếu giả cho 11.556 khách hàng, thu lợi hơn 83,7 tỉ đồng. Tổng cộng, hơn 220.000 phiếu kết quả kiểm nghiệm "ma" đã được phát hành cho hơn 24.000 doanh nghiệp và cá nhân trên khắp cả nước.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Hà Nguyễn

Các phiếu kiểm nghiệm giả này chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu sinh hóa đối với thực phẩm, thực phẩm chức năng, nước sinh hoạt và thủy sản. Đây là những tài liệu bắt buộc để doanh nghiệp làm hồ sơ công bố sản phẩm hoặc xin các chứng nhận chất lượng uy tín như VietGAP, Organic, HACCP.

HĐXX cấp sơ thẩm đánh giá việc tiếp tay của các bị cáo đã khiến hàng chục nghìn sản phẩm chưa hề qua kiểm định chất lượng thực tế được lưu thông hợp pháp trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ cực lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Để duy trì hoạt động này, Đoàn Hữu Lượng còn bị cáo buộc đã chi hơn 3,1 tỉ đồng để hối lộ thông qua người môi giới là Nguyễn Nam Khánh (cựu chuyên viên Vụ Nông nghiệp) nhằm có được các giấy phép chỉ định từ các bộ, ngành.

Trong số 50 người kháng cáo, bị cáo Đoàn Hữu Lượng được xác định là người chủ mưu, đã nộp lại 5,2 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Bị cáo Nguyễn Hữu Truyền, người trực tiếp quản lý việc làm giả 196.558 phiếu tại cả hai công ty, cũng xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo như Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc điều hành) và vợ chồng Nguyễn Nam Khánh - Nguyễn Hà Linh (cựu giám đốc Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek ) chấp nhận bản án sơ thẩm và không có đơn kháng cáo.