Đầu dò 2 chế độ của tên lửa đánh chặn cạnh tranh với PAC-3

Hãng sản xuất tên lửa Fire Point của Ukraine, cho biết hệ thống tên lửa giá rẻ của hãng giờ đây đã có đầu dò hai chế độ.

Ukraine phóng thử nghiệm tên lửa FP-7.x Freyja.

Theo chuyên trang quân sự Defense Blog, Fire Point đã thay đổi thông số kỹ thuật đã công bố của tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo FP-7.x, hiện được kết hợp hồng ngoại và radar thay vì chỉ đầu dò hồng ngoại như công bố trước đó.

Công ty đã đăng tải một bản cập nhật thông số kỹ thuật cho tên lửa trên nền tảng X, mà họ gọi là tên lửa đánh chặn FP-7.x Freyja.

Vào tháng 8/2026, khi người đồng sáng lập kiêm nhà thiết kế chính Denys Shtilerman trình bày dự án Freyja, Fire Point cho biết tên lửa đánh chặn sẽ sử dụng đầu dò hồng ngoại hình ảnh, có khả năng bám theo dấu hiệu nhiệt của mục tiêu.

Fire Point không giải thích về sự thay đổi này hoặc cho biết ai là nhà cung cấp linh kiện radar.

Bộ phận tìm kiếm mục tiêu là cảm biến ở đầu tên lửa có nhiệm vụ tìm mục tiêu và điều khiển hướng bay của vũ khí trong những giây cuối cùng của chuyến bay.

Việc kết hợp hồng ngoại và radar cho phép tên lửa sử dụng cả nhiệt lượng và sự phản xạ radar của mục tiêu để theo dõi nó. Điều này rất hữu ích khi một trong hai cảm biến bị suy giảm hiệu quả do thời tiết, mồi nhử hoặc chính thiết kế của mục tiêu.

Thông số kỹ thuật của tên lửa FP-7.x theo công bố của Fire Point: Dài 7,25m và đường kính 0,53m, với tốc độ tối đa từ 5.400 đến 7.200km/h. Tên lửa mang đầu đạn phân mảnh, phát nổ gần mục tiêu và bắn tung tóe các mảnh kim loại.

Tên lửa được thiết kế để bay theo hệ thống dẫn hướng quán tính, sử dụng các cảm biến trên khoang để theo dõi vị trí của chính nó, và nhận tín hiệu hiệu chỉnh hướng bay bằng sóng radio từ mặt đất trong khi đang bay.

Để so sánh, theo bài thuyết trình hồi tháng 8/2026 của Fire Point, tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga di chuyển với tốc độ khoảng 2.100m/s ở cuối giai đoạn bay có động cơ.

FP-7.x là tên lửa đánh chặn cho Freyja, một dự án toàn châu Âu nhằm xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo rẻ hơn so với hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Ukraine và 9 quốc gia châu Âu khác đã ký một tuyên bố khởi động nỗ lực này vào ngày 13/7.

Nhà thầu Fire Point đóng vai trò là nhà tích hợp hệ thống chính và đã ký kết các thỏa thuận với 13 công ty quốc phòng châu Âu, bao gồm: Hensoldt, Thales, Diehl Defence, Saab, Kongsberg, Leonardo, MBDA và Safran, để cung cấp radar, hệ thống dẫn đường, đầu dò và thiết bị chỉ huy và kiểm soát.

Fire Point là công ty có trụ sở tại Kiev, được thành lập năm 2022, nổi tiếng nhất với máy bay không người lái tấn công tầm xa FP-1 và tên lửa hành trình FP-5 Flamingo.

Tên lửa FP-7.x là phiên bản nhanh hơn của tên lửa đạn đạo tấn công mặt đất FP-7 của công ty, và Fire Point cho biết thiết kế ban đầu của FP-7 dựa trên thiết kế tên lửa đánh chặn S-300 và S-400 thời Liên Xô.

Cũng theo nhà sản xuất này, khung thân của FP-7.x được chế tạo từ vật liệu composite để giảm chi phí.

Giám đốc điều hành của Fire Point, Iryna Terekh cho hay, tên lửa FP-7.x hiện tại sử dụng đầu đạn nổ mảnh, có xác suất phá hủy tải trọng của tên lửa đạn đạo đang bay tới không cao. Công ty có kế hoạch phát triển nó thành tên lửa đánh chặn "tiêu diệt trực tiếp" mục tiêu.

Bà Terekh cho biết tốc độ tối đa của tên lửa dự kiến sẽ tăng lên khoảng 2.200m/s khi chương trình hoàn thiện hơn.

Công ty này muốn mỗi tên lửa đánh chặn có giá dưới 1,14 triệu USD, chỉ bằng khoảng 1/4 đến 1/6 giá bán của tên lửa đánh chặn PAC-3 của Patriot, và đặt mục tiêu sản xuất 2.000 quả mỗi năm.

Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống Patriot để đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga, trong khi nguồn cung cấp tên lửa đánh chặn này trên toàn cầu rất hạn chế.

Fire Point cho biết họ hy vọng sẽ có những tên lửa đánh chặn FP-7.x đầu tiên sẵn sàng vào cuối năm 2026 nếu các đối tác châu Âu cung cấp các linh kiện mà họ đang rất cần, và lên kế hoạch đánh chặn mục tiêu đạn đạo đầu tiên vào khoảng tháng 7/2027.