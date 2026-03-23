Dầu của quốc gia này đang hot: Ấn Độ và hàng loạt 'đại gia' châu Á tìm cách tranh mua

Đức Minh |

Nhiều nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ và khu vực châu Á đang khẩn trương chuẩn bị các phương án nhập khẩu dầu thô từ Iran sau khi Washington đưa ra quyết định miễn trừ trừng phạt.

Reuters trích dẫn nguồn tin từ ngành dầu khí cho biết, các nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã lên kế hoạch nối lại hoạt động mua dầu thô từ Iran. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington vừa quyết định tạm thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt năng lượng toàn cầu.

3 nguồn tin xác nhận, những công ty chuyên về lọc dầu của Ấn Độ đang chờ đợi chỉ đạo cụ thể từ chính phủ. Họ cũng yêu cầu phía Mỹ làm rõ các chi tiết liên quan đến điều khoản thanh toán và các quy định tuân thủ kèm theo.

Tại khu vực châu Á, nhiều doanh nghiệp lọc hóa dầu khác cũng đang tiến hành đánh giá khả năng tiếp cận nguồn cung này.

Trước đó, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã nhanh chóng chuyển sang mua dầu của Nga khi Mỹ áp dụng các lệnh miễn trừ tương tự. Hiện tại, Chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức về các kế hoạch nhập khẩu mới này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo chính quyền của Tổng thống Trump đã ban hành lệnh miễn trừ trừng phạt có thời hạn 30 ngày. Lệnh này áp dụng cho các lô hàng dầu của Iran hiện đang được vận chuyển trên biển.

Dầu mỏ, khí đốt của Iran lại đang 'hot' trở lại.

Theo quy định từ Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài, việc miễn trừ có hiệu lực với các tàu bốc hàng vào hoặc trước ngày 20/3 và phải hoàn tất việc dỡ hàng trước ngày 19/4. Đây là lần thứ ba Mỹ thực hiện bước đi này kể từ khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát.

Dữ liệu từ công ty phân tích Kpler cho thấy khoảng 170 triệu thùng dầu thô của Iran hiện đang nằm trên các tàu chở dầu rải rác từ vùng Vịnh đến gần vùng biển Trung Quốc.

Trong khi đó, công ty tư vấn Energy Aspects ước tính con số này rơi vào khoảng 130 triệu đến 140 triệu thùng. Lượng dầu này tương đương với tổng sản lượng bị sụt giảm trong gần hai tuần của toàn khu vực Trung Đông.

Sự phụ thuộc của châu Á vào nguồn cung từ Trung Đông hiện ở mức 60%. Việc eo biển Hormuz bị hạn chế lưu thông trong tháng này đã buộc nhiều nhà máy lọc dầu phải cắt giảm công suất hoạt động.

Tình trạng này cũng trực tiếp làm giảm lượng nhiên liệu xuất khẩu từ khu vực. Trước khi có lệnh miễn trừ mới nhất, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của Iran với mức tiêu thụ 1,38 triệu thùng mỗi ngày trong năm ngoái.

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc ưu tiên nguồn dầu này do mức giá chiết khấu cao trong giai đoạn bị trừng phạt.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch cảnh báo việc mua dầu Iran vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro kỹ thuật. Phương thức thanh toán quốc tế hiện vẫn chưa có sự thống nhất và rõ ràng. Một phần lớn lượng dầu này đang được vận chuyển bằng các tàu cũ thuộc hệ thống vận tải không chính thức.

Ngoài ra, cơ cấu bán hàng của Iran đã thay đổi đáng kể từ năm 2018. Phần lớn sản lượng hiện nay được phân phối qua các thương nhân bên thứ ba thay vì Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.

Các chuyên gia tại Singapore nhận định rằng quy trình kiểm tra pháp lý và thủ tục ngân hàng sẽ mất nhiều thời gian để hoàn tất.

Ngoài Trung Quốc và Ấn Độ, các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng là những khách hàng lớn của dầu thô Iran trước khi các lệnh trừng phạt được siết chặt.

Phát hiện hàng trăm tờ tiền 500 nghìn đồng bỏ quên trong cây ATM
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trình sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở Hà Nội do Vingroup xây dựng

01:04
Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

Camera phát hiện bất thường, CSGT lập tức có mặt xử phạt 13 triệu đồng với hành vi nhiều tài xế mắc phải

01:17
