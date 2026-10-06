Dâu cũ gia tộc Samsung xuất hiện với đôi chân khẳng khiu, độ tong teo đáng báo động

Diện mạo mới khiến nhiều người lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Go Hyun Jung.

Go Hyun Jung là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng với vẻ đẹp được ví như bị thời gian lãng quên của showbiz Hàn. Ở tuổi 55, cô vẫn gây ấn tượng với gương mặt rạng rỡ, đường nét trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn nhờ lối sống kỷ luật.

Thế nhưng, màn xuất hiện tại show Valentino Xuân Hè 2027 mới đây lại khiến diện mạo của nàng dâu cũ gia tộc Samsung trở thành chủ đề bàn luận theo một hướng khác. Trong những khung hình toàn thân, đôi chân của Go Hyun Jung trông tong teo như... sắp gãy. Diện mạo hiện tại của nữ diễn viên khiến nhiều người cảm nhận được cô đang ép cân quá đà, trông bị thiếu sức sống. Thậm chí, không ít những bình luận còn bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của ngôi sao sinh năm 1971.

Go Hyun Jung tham dự show diễn Valentino SS27. (Nguồn: eyesmag)

Go Hyun Jung lựa chọn một thiết kế váy liền tông hồng pastel, phần thân trên có phom dáng suông với tay dài, ôm nhẹ theo cơ thể. Phần chân váy được tạo điểm nhấn bằng chi tiết nơ lớn cùng bông hoa tím đặt lệch ở bên hông, phía dưới tà váy đươc làm theo kiểu xếp lớp với đường cắt ngắn. Nữ diễn viên kết hợp cùng 1 chiếc clutch màu xám đinh tán, quần tất xuyên thấu phủ họa tiết hoa và giày cao gót đỏ mũi nhọn. Go Hyun Jung khoe nhan sắc trẻ trung tại show diễn. Nữ diễn viên lựa chọn lối makeup tông hồng nhẹ nhàng, kiểu tóc buông xõa đơn giản đối lập với phần trang phục nhiều tiểu tiết. Chính thiết kế váy ngắn đã khiến đôi chân của ngôi sao xứ Hàn trở thành tâm điểm trong khung hình. Qua lớp quần tất, phần đùi và bắp chân của Go Hyun Jung trông rất mảnh như chỉ còn da bọc xương, tạo cảm khẳng khiu. Đôi giày cao gót với phần gót cao càng kéo dài tỷ lệ cơ thể, khiến đôi chân của nữ diễn viên nhìn càng lênh khênh, bước đi không vững. Đặc biệt khi lên hình, vóc dáng của các ngôi sao trông còn có phần "tăng size" nhẹ, khiến nhiều người không ngờ được Go Hyun Jung thực tế còn gầy đến mức nào. Đôi chân không chút "da thịt", khẳng khiu như sắp gãy của Go Hyun Jung qua ống kính cam thường. Netizen Hàn hoảng hốt trước vóc dáng quá gầy của nữ diễn viên. Trước đó, Go Hyun Jung cũng từng để lộ đôi chân đặc biệt mảnh mai trong những khoảnh khắc đời thường khi diện các thiết kế ngắn. Phần đùi của nữ diễn viên trông rất gầy, gần như không có cơ hay độ đầy đặn cơ bản, khiến đôi chân trông hom hem, trơ xương. Sự thay đổi về hình thể của Go Hyun Jung vì thế thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng chú ý, nhất là khi cô đã bước sang tuổi 55. Nhiều người cho rằng việc áp dụng một chế độ ép cân nghiêm ngặt khiến người đẹp trông gầy gò một cách cực đoan. Ở góc độ thẩm mỹ, một vóc dáng quá mảnh đôi khi cũng khiến gương mặt và tổng thể trông hốc hác hơn. Nếu tăng thêm một chút cân nặng theo hướng phù hợp, diện mạo của Go Hyun Jung có thể trở nên đầy đặn, tươi tắn hơn, thay vì tập trung quá nhiều vào việc duy trì hình thể siêu gầy thiếu sức sống.

Đôi chân siêu gầy của Go Hyun Jung nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên MXH Hàn Quốc.

Ảnh: Instagram.