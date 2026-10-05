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Tuấn Hưng đón tuổi 48 sau vài tháng sang Mỹ định cư, vợ nhắn gửi: “Phải luôn yêu đời”

A Ly
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"Chắc chắn những điều may mắn và thành công sẽ luôn bên cạnh bố. Cả nhà iu bố", vợ Tuấn Hưng viết.

Tuấn Hưng đón tuổi 48 sau vài tháng sang Mỹ định cư, vợ nhắn gửi: “Phải luôn yêu đời” - Ảnh 1.

Ca sĩ Tuấn Hưng vừa đón sinh nhật tuổi 48 tại Mỹ. Nhân dịp này, bà xã Hương Baby đã đăng một status gửi lời chúc tới chồng. Cô nhắc về quãng thời gian hơn một thập kỷ cả hai cùng đồng hành, gắn bó.

Hương Baby viết: "Chúc chồng iu sinh nhật vui vẻ nhé! Chúng ta đã cùng nhau đón 14,15 năm sinh nhật của bố bên cạnh nhau rùi, cũng như bao nhiêu vinh quang và cả những sóng gió, chúng ta vẫn vững vàng nắm tay nhau để bước qua một cách trọn vẹn nhất.

Năm nay chúc bố phải luôn khoẻ mạnh, để làm chỗ dựa vững chắc cho cả nhà mình nhé. Luôn hạnh phúc, yêu đời, thật nhiều năng lượng và có trái tim luôn nhiệt huyết như bây giờ nhé! Chắc chắn những điều may mắn và thành công sẽ luôn bên cạnh bố. Cả nhà iu bố".

Đính kèm lời chúc là hình ảnh, Tuấn Hưng và vợ cùng chắp tay trước tượng Phật trong một chuyến đi.

Tuấn Hưng đón tuổi 48 sau vài tháng sang Mỹ định cư, vợ nhắn gửi: “Phải luôn yêu đời” - Ảnh 2.

Tuấn Hưng sinh năm 1978 tại Hà Nội, là giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt từ những năm 2000 với phong cách nam tính, bụi bặm. Anh kết hôn với Trần Thu Hương vào năm 2014 và có ba con chung.

Trong nhiều chia sẻ về cuộc sống gia đình, Tuấn Hưng từng thừa nhận vợ là điểm tựa giúp anh thay đổi, tiết chế tính cách bồng bột, nóng nảy thời trẻ. Hương Baby cũng đồng hành với chồng trong cuộc sống và công việc kinh doanh.

Hồi tháng 8, Tuấn Hưng gây chú ý khi chia sẻ việc đưa vợ và ba con sang Mỹ sinh sống. Sau thời gian đầu ổn định cuộc sống, những ngày đầu tháng 10, nam ca sĩ bắt đầu chạy show dày đặc tại Mỹ.

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Tags

Tuấn Hưng

Hương Baby

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