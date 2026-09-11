Dấu chân bất động sản ở nước ngoài của 8 'cá mập' Việt Nam: Có công ty mua 6 tòa nhà tại Mỹ, một Tập đoàn rót 3,5 tỷ USD xây đại đô thị tại Trung Á

Trước Vingroup, nhiều tập đoàn trong nước đã hiện diện trên thế giới tại Lào, Cuba, Mỹ, Myanmar hay Kyrgyzstan, với danh mục trải rộng từ khách sạn, khu công nghiệp đến các đại đô thị trị giá hàng tỷ USD.

Ngày 8/9, tờ báo Ấn Độ đưa tin về kế hoạch xây dựng 2 đại đô thị với tổng vốn đề xuất 9,5 tỷ USD của Vingroup Việt Nam. The Economic Times đánh giá tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là một trong những doanh nghiệp quốc tế mới nhất gia nhập thị trường địa ốc nước này, với cách tiếp cận khác biệt: phát triển đồng bộ nhà ở, văn phòng, bán lẻ, trường học, bệnh viện, giải trí và giao thông xanh trong cùng một hệ sinh thái.

Sự quan tâm của truyền thông Ấn Độ phần nào cho thấy quy mô và tham vọng ngày càng lớn của doanh nghiệp Việt trên thị trường bất động sản quốc tế. Trước Vingroup, nhiều tập đoàn trong nước đã hiện diện tại Lào, Cuba, Mỹ, Myanmar hay Kyrgyzstan, với danh mục trải rộng từ khách sạn, khu công nghiệp đến các đại đô thị trị giá hàng tỷ USD.

BIM Group đặt dấu chân tại Lào với 3 dự án

BIM Group hiện diện tại Lào thông qua 3 dự án được BIM Land giới thiệu riêng biệt.

Royal Square – Crowne Plaza Vientiane là tổ hợp khách sạn và văn phòng có tổng diện tích khoảng 100.000 m². Dự án gồm khách sạn Crowne Plaza Vientiane 198 phòng cùng khu văn phòng hạng A, sử dụng thương hiệu của InterContinental Hotels Group. Công trình đi vào hoạt động từ năm 2017 và hiện vẫn được khai thác, nhận đặt phòng trên hệ thống IHG.



Holiday Inn Vientiane là dự án khách sạn riêng, có quy mô 275 phòng, bể bơi, phòng tập, khu ăn uống và phòng đại tiệc sức chứa hơn 1.000 người. Đây là khách sạn Holiday Inn đầu tiên tại Vientiane và là dự án thứ 3 trong quan hệ hợp tác giữa BIM Group với IHG. Khách sạn hiện đã đi vào hoạt động dưới tên Holiday Inn & Suites Vientiane.



Trong khi đó, Toong Samsenthai là dự án không gian làm việc chung, nằm bên trong khu Royal Square. Toong Samsenthai chính thức hoạt động từ tháng 1/2019 và từng được giới thiệu là không gian làm việc chung cao cấp đầu tiên tại Lào.

BIM Group do cố doanh nhân Đoàn Quốc Việt sáng lập vào năm 1994. Hiện tại, người giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của tập đoàn là ông Đoàn Quốc Huy (con trai của nhà sáng lập). ﻿

﻿GELEX hiện diện tại Cuba qua khu công nghiệp 256 ha

GELEX hiện diện tại Cuba thông qua Tổng công ty Viglacera, doanh nghiệp do Hạ tầng GELEX nắm quyền chi phối với tỷ lệ khoảng 50,21%.

Viglacera là nhà đầu tư Khu công nghiệp ViMariel thông qua pháp nhân ViMariel S.A., doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Đặc khu Phát triển Mariel của Cuba.

ViMariel có diện tích hơn 256 ha, nằm tại khu A10 của đặc khu, cách thủ đô La Habana khoảng 45 km và cảng nước sâu Mariel khoảng 5 km. Chính phủ Cuba cấp quyền sử dụng đất, xây dựng hạ tầng và khai thác khu công nghiệp trong 50 năm. Dự án được công bố năm 2018, khởi công từ năm 2019, cung cấp hệ thống đường giao thông, điện, nước, viễn thông và xử lý nước thải cho các nhà máy.



ViMariel hiện đã bước vào giai đoạn kinh doanh. Theo cập nhật vào cuối năm 2024, khu công nghiệp có khoảng 60 ha đất sạch đủ điều kiện cho thuê và 5 nhà đầu tư đang hoạt động. Tuy nhiên, Viglacera chưa công bố rõ tổng vốn đầu tư toàn bộ dự án.

SSI sở hữu 6 tòa nhà cho thuê tại Mỹ

SSI hiện đầu tư bất động sản tại Mỹ thông qua Công ty Quốc tế SSI (SSI International Corp - SSIIC), doanh nghiệp được thành lập năm 2009. Tại ngày 30/6/2026, SSI sở hữu gián tiếp 76,15% SSIIC thông qua Quỹ Đầu tư Thành viên SSI. Công ty này có vốn điều lệ gần 18,5 triệu USD và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.



Danh mục bất động sản đầu tư của SSIIC gồm các tòa nhà tại Mỹ được mua để cho thuê. Đến cuối tháng 6/2026, các tài sản này có nguyên giá 391,8 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 104,7 tỷ đồng và giá trị còn lại 287,1 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm, hoạt động cho thuê tòa nhà mang về gần 6,4 tỷ đồng doanh thu.



So với đầu năm, nguyên giá danh mục tăng khoảng 3,1 tỷ đồng, nhưng toàn bộ mức tăng đến từ đánh giá lại tỷ giá khi chuyển đổi báo cáo tài chính, không phải do SSIIC mua thêm bất động sản. SSI cho biết doanh thu, chi phí và tổng tài sản của SSIIC đều chiếm dưới 4% quy mô hợp nhất của công ty.﻿

THACO với Tổ hợp Myanmar Centre tại Yangon

Tại Myanmar, THACO hiện diện thông qua HAGL Myanmar – chủ đầu tư và đơn vị vận hành tổ hợp bất động sản phức hợp Myanmar Centre tại Yangon. Dự án tọa lạc trên khu đất khoảng 8 ha, có tổng vốn đầu tư được công bố ban đầu khoảng 440 triệu USD. Năm 2019, THACO thông qua Đại Quang Minh hoàn tất việc mua lại HAGL Land và nắm quyền sở hữu toàn bộ dự án.

Myanmar Centre gồm trung tâm thương mại Myanmar Plaza, các tòa nhà văn phòng, khu căn hộ và khách sạn 5 sao Meliá Yangon. Trong đó, Myanmar Plaza đã hoạt động từ năm 2015, còn khách sạn Meliá Yangon khai trương năm 2016. Các hạng mục bán lẻ, văn phòng và nhà ở hiện vẫn được HAGL Myanmar giới thiệu, khai thác trên website chính thức.



Thông tin trước đây cho biết THACO dự kiến tiếp tục đầu tư, nâng cấp giai đoạn một và triển khai giai đoạn hai, hướng tới hoàn thiện toàn bộ tổ hợp vào cuối năm 2025.

﻿Vingroup: Từ sân golf tại Australia đến đại đô thị 6.300 ha ở Congo

Tại Australia, Vingroup hiện diện thông qua Vinpearl Australia Pty Ltd, đơn vị gắn với hoạt động quản lý và khai thác sân golf Cape Wickham Links trên đảo King, bang Tasmania.

Cape Wickham Links có quy mô khoảng 120 ha, gồm sân golf 18 hố, par 72, dài hơn 6.100 m. Công trình mở cửa từ năm 2015, nổi bật với nhiều hố golf chạy sát bờ biển và từng được xếp trong nhóm những sân golf tốt nhất Australia cũng như thế giới.



Đến năm 2026, sân golf vẫn đang được khai thác. Vingroup chưa công bố riêng giá trị khoản đầu tư hoặc giá trị thương vụ liên quan Vinpearl Australia. ﻿

Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, tháng 10/2025, Vingroup ký biên bản ghi nhớ với chính quyền nhằm nghiên cứu phát triển một đại đô thị ven sông có diện tích khoảng 6.300 ha tại thủ đô Kinshasa. Vị trí được đề xuất nằm trong khu vực từ sông Congo đến sân bay quốc tế N’Djili.



Nếu được triển khai theo quy mô công bố, dự án rộng gấp khoảng 4 lần Vinhomes Smart City tại Hà Nội. Tổ hợp dự kiến phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội. Chính quyền địa phương cho biết sẽ bố trí quỹ đất để phục vụ dự án.



Tuy nhiên, thỏa thuận hiện mới dừng ở bước nghiên cứu và xây dựng phương án hợp tác. Vingroup chưa công bố tổng vốn đầu tư, thời gian khởi công hoặc tiến độ xây dựng cụ thể.﻿

Thiên Minh Group sở hữu Khách sạn trong cung điện hoàng gia Lào﻿

Tại Lào, Thiên Minh Group (TMG) của doanh nhân Trần Trọng Kiên đang sở hữu và vận hành Victoria Xiengthong Palace, khách sạn boutique nằm trong khu phố cổ Luang Prabang – Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Khách sạn nằm cạnh chùa Wat Xiengthong và cách sông Mekong chỉ vài phút đi bộ.



Điểm đặc biệt của dự án là được cải tạo từ một dinh thự từng thuộc Hoàng gia Lào. Khách sạn có quy mô nhỏ, gồm 26 phòng và suite, tập trung vào phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp gắn với kiến trúc, lịch sử và văn hóa bản địa.

Victoria Xiengthong Palace thuộc hệ thống Victoria Hotels & Resorts mà Thiên Minh Group mở rộng thông qua các thương vụ mua lại. Năm 2011, TMG từng chi 45 triệu USD mua 5 khách sạn thuộc chuỗi Victoria, nhưng danh sách tài sản của thương vụ này không bao gồm Victoria Xiengthong Palace.﻿

﻿ROX Group – Đại đô thị tỷ USD trên nền trường đua ngựa tại Kyrgyzstan

Tại Kyrgyzstan, ROX Group hiện diện qua Royal Central Park, đại đô thị “all-in-one” được phát triển trên khu đất của trường đua ngựa cũ tại thủ đô Bishkek. Dự án có quy mô 53,5 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2,5–3,5 tỷ USD và do ROX Living Global tham gia hợp tác phát triển. Chủ đầu tư được phía tổng thầu công bố là RCA Living (Rox Central Asian Living LLC).



Theo website dự án, Royal Central Park được quy hoạch khoảng 24.000 căn hộ, hơn 1,8 triệu m² diện tích nhà ở và 80.000 m² mặt bằng thương mại. Khoảng 27,2 ha, tương đương 53% diện tích dự án, dành cho cây xanh và mặt nước. Tổ hợp còn có trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng.

Một sự kiện âm nhạc tại Royal Central Park.

Dự án được động thổ vào tháng 3/2025 và đang thi công. Trong năm 2026, một số không gian công cộng và quảng trường tại dự án đã được đưa vào sử dụng để tổ chức lễ hội, biểu diễn nhạc nước và các hoạt động cộng đồng.



Riêng ngày 31/8/2026, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được khánh thành tại quảng trường thuộc Royal Central Park. Đây là một trong những dấu ấn văn hóa Việt Nam đáng chú ý trong dự án bất động sản có vốn đầu tư hàng tỷ USD tại Trung Á.