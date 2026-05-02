Theo Southern Daily, cô gái 24 tuổi họ Lý (sống tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đang chiến đấu với một dạng ung thư máu hiếm gặp. Sau 4 đợt hóa trị, tình trạng bệnh của cô tạm ổn định song vẫn phải tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Do cha phải làm việc xa để kiếm tiền chữa bệnh, em trai lại bận thực tập, cô Lý thường xuyên phải ở một mình trong quá trình điều trị. Ngày 15/4, trong lúc cô đơn, cô đã đặt một “đơn hàng” khác thường trên nền tảng giao đồ ăn: “ngồi cạnh giường bệnh 2 tiếng”, không yêu cầu giao bất kỳ món hàng nào.

Câu chuyện của cô nhanh chóng được tài xế đầu tiên nhận đơn và chia sẻ trong nhóm nội bộ. Từ đó, một làn sóng ấm áp lan rộng. Nhiều tài xế giao hàng đã chủ động đến thăm cô Lý sau giờ làm, mang theo sữa, đồ ăn nhẹ, thú nhồi bông và sách. Có người còn tranh thủ tan ca sớm để dành thêm thời gian trò chuyện với cô.

Một tài xế đến thăm cô gái sau khi nhận được đơn hàng “đặc biệt”. (Ảnh: Douyin)

Một tài xế họ Trần chia sẻ: “Cô ấy không có người thân ở bên thường xuyên. Tôi thấy thương và muốn đến thăm.”

Một người khác từ tỉnh Vân Nam đã gửi hoa cho cô Lý qua tiệm trực tuyến.

Đặc biệt, một tài xế họ Hoàng ở Quảng Châu đã di chuyển gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để gặp cô. Anh Hoàng cho biết: “Tôi từng gặp những khách hàng tốt bụng, cho tôi nước uống và hỏi han. Giờ tôi muốn giúp lại người khác.”

Tại bệnh viện, nhiều tài xế khác cũng tới và đứng lặng lẽ bên ngoài khi cô Lý ngủ, tránh làm phiền cô.

Vốn sống khép kín, cô Lý dần cởi mở hơn khi liên tục nhận được sự quan tâm từ mọi người xung quanh. Tinh thần cô cải thiện rõ rệt, ăn uống tốt hơn.

Từ khi đặt đơn hàng đặc biệt, hành trình cô đơn của cô Lý đã có thêm nhiều người lạ đồng hành. (Ảnh Douyin)

Cô Lý chia sẻ: “Tôi không ngờ có nhiều người đến động viên mình như vậy. Họ ở bên tôi một cách vô tư, khiến tôi vô cùng xúc động.”

Câu chuyện tiếp tục lan rộng trên mạng xã hội, thu hút thêm nhiều người đến thăm. Một cảnh sát đã ghé bệnh viện kể cho cô nghe những câu chuyện nghề nghiệp thú vị. Một bệnh nhân ung thư ngoài 60 tuổi cũng mang hoa đến và động viên: “Nhìn bác xem, bác vẫn ổn. Cháu hãy mạnh mẽ và tiếp tục cố gắng.”

Đến ngày 20/4, tình trạng của cô Lý ổn định và cô được xuất viện. Hiện cô đang chờ kết quả xét nghiệm phù hợp với em trai để bước vào giai đoạn điều trị tiếp theo.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ xúc động trước câu chuyện. Một bình luận viết: “Những tài xế là những người bận rộn nhất thành phố nhưng họ vẫn sẵn sàng dừng lại vì một người xa lạ.” Một người khác lại chia sẻ: “Họ giống như gia đình tạm thời của cô ấy. Tình yêu thương từ xã hội có thể chữa lành mọi vết thương. Mong cô sớm bình phục.”