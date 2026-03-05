Đắt hơn cả sầu riêng, thanh long, một loại nông sản của Việt Nam đón tin vui xuất khẩu chưa từng có

Ảnh minh họa

Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 8,5 tỷ USD, tăng 19,8% so với năm 2024 và xác lập mức cao nhất từ trước tới nay. Trong cơ cấu xuất khẩu, sầu riêng tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với 3,8 tỷ USD, tăng 20,2%. Dừa đạt 534 triệu USD, tăng 26,6%, trong khi thanh long ghi nhận khoảng 403 triệu USD, giảm nhẹ 1,5% so với năm trước.

Đáng chú ý, nhóm mặt hàng không gắn với thế mạnh sản xuất trong nước lại tạo nên bất ngờ lớn. Hạt dẻ cười ghi nhận kim ngạch xuất khẩu gần 466 triệu USD, tăng tới 72,3%, trở thành mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong nhóm rau quả năm 2025. Quy mô kim ngạch này thậm chí vượt nhiều loại trái cây truyền thống như chuối, chanh, mít, dứa hay ổi.

Cùng với đó, hạt hạnh nhân đạt kim ngạch hơn 215 triệu USD, tăng 62,6%, lần đầu tiên góp mặt trong top 10 mặt hàng rau quả xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Riêng trong tháng 1/2025, hạnh nhân mang về 24,6 triệu USD, giảm 23,4% so với tháng 12/2025, nhưng tăng mạnh 109,3% so với tháng 1/2025.

Nhu cầu đối với các loại hạt dinh dưỡng, thực phẩm sức khoẻ tiếp tục tăng mạnh, mở ra dư địa lớn cho các khâu chế biến, phân phối và thương mại quốc tế. Tại Việt Nam, khi các cây trồng truyền thống như lúa hay khoai lang đang đối mặt với nhiều thách thức về hiệu quả kinh tế bền vững, cây hạnh nhân nổi lên như một hướng đi mới đầy hứa hẹn cho ngành nông nghiệp. So với một số loại cây ăn quả khác, hạnh nhân được đánh giá là tương đối dễ trồng và ít rủi ro hơn, đồng thời mang lại giá trị kinh tế cao hơn đáng kể.

Từ khoảng năm 2017, nhiều địa phương ở Bắc Trung Bộ và Tây Bắc đã bắt đầu nhân rộng diện tích trồng cây hạnh nhân, học hỏi kinh nghiệm từ các vùng chuyên canh trên thế giới. Ưu điểm của việc trồng hạnh nhân ở Việt Nam bao gồm thời gian thu hồi vốn nhanh, có giá trị kinh tế cao. Việc mở rộng diện tích trồng hạnh nhân không chỉ giúp tăng thu nhập cho nông dân mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động tại địa phương trong các công đoạn trồng, chăm sóc và thu hoạch.

Nhu cầu về các loại hạt dinh dưỡng, đặc biệt là hạnh nhân, đang ngày càng tăng cao ở Việt Nam và trên thế giới. Dự kiến quy mô thị trường hạnh nhân toàn cầu sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, từ 8,13 tỷ USD năm 2025 lên 8,71 tỷ USD năm 2026 và đạt 12,33 tỷ USD vào năm 2031, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,20%. Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi nhu cầu cao về các sản phẩm dinh dưỡng, bao gồm tiêu thụ thực phẩm và các ứng dụng công nghiệp, theo báo cáo thị trường của Modor Intelligence.



