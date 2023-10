Đất hiếm - ‘Vitamin’ của công nghiệp hiện đại

Anh cung ứng đất hiếm cho EU, Mỹ

Less Common Metals, nhà sản xuất kim loại đất hiếm duy nhất của Anh, đang ưu tiên cung ứng đất hiếm cho Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), Financial Times đưa tin. Lý do chính là các khoản trợ cấp khổng lồ được đưa ra dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden để phát triển nguồn cung cấp đất hiếm, giảm sự phụ thuộc của phương Tây vào Trung Quốc.

Less Common Metals là một trong hai công ty duy nhất bên ngoài Trung Quốc có thể sản xuất kim loại và hợp kim đất hiếm. Theo một báo cáo năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu, Trung Quốc chiếm 70% hoạt động khai thác đất hiếm, có quyền kiểm soát lớn hơn trong chuỗi cung ứng, kiểm soát 91% công đoạn tinh chế và hợp kim cũng như 94% sản lượng nam châm vĩnh cửu của thế giới.