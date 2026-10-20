Đặt đồ ăn hết 15,4 triệu/tháng, dân văn phòng đành chi 5-7 triệu thuê người tới tận nhà nấu cơm

Không có thời gian nấu nướng và cũng không muốn ăn ngoài, thuê người tới nấu cho mình vừa tiện vừa tiết kiệm.

Su Rui - Cô gái đến từ Trùng Khánh đang sinh sống và làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc), từng phải xoay xở với chuyện ăn uống giữa lịch làm việc dày đặc. Trước đây, cô thường tranh thủ vài phút nghỉ giữa các cuộc họp để đặt đồ ăn trưa, nhưng chỉ có việc phát sinh, Su Rui có thể quên mất việc gọi món cho đến khi bắt đầu giờ làm việc buổi chiều. Những hôm tan làm lúc 22h, Su Rui gần như không còn sức để nghĩ xem ngày hôm sau nên ăn gì, nên tiếp tục phụ thuộc vào app giao đồ ăn.

Với người trẻ làm việc tại các thành phố lớn của Trung Quốc, đặt đồ ăn bên ngoài vốn là giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, khi muốn ăn đủ rau, thịt và các món cân bằng dinh dưỡng, chi phí cho mỗi bữa không hề thấp. Su Rui tính toán rằng tại khu vực tập trung nhiều văn phòng ở trung tâm Thượng Hải, một suất ăn có cả thịt và rau thường tốn 40-50 NDT (khoảng 140.000-175.000 đồng).

Nếu rủ đồng nghiệp hoặc bạn cùng phòng đặt đồ ăn cho cả bữa trưa và bữa tối, số tiền mỗi ngày lên tới 160-200 NDT (560.000-700.000 đồng). Với 22 ngày làm việc mỗi tháng, tổng chi phí cho ứng dụng giao đồ ăn sẽ dao động trong khoảng 3.520-4.400 NDT (12,32-15,4 triệu đồng). Đây mới chỉ là tiền ăn trong những ngày đi làm, chưa tính cuối tuần.

Sau khi cân nhắc, Su Rui quyết định thuê người đến nhà nấu ăn.

Một bữa cơm do cô giúp việc nấu cho Su Rui

Người giúp việc làm việc khoảng 2 giờ vào buổi sáng, chuẩn bị thức ăn đủ cho 2-3 ngày. Su Rui mang một phần đến văn phòng, phần còn lại được hâm nóng để ăn vào những bữa sau. Cách này giúp cô có cơm nhà mà không phải tự mình dành thời gian đi chợ, sơ chế và nấu nướng sau giờ làm.

Chi phí thuê người nấu ăn của Su Rui là 40 NDT/giờ (khoảng 140.000 đồng/giờ). Với 2 giờ làm việc mỗi ngày và khoảng 20 ngày mỗi tháng, tiền công vào khoảng 1.600 NDT (5,6 triệu đồng). Sau khi cộng tiền thực phẩm và gia vị, tổng chi phí ăn uống của Su Rui tốn khoảng 3.500 NDT/tháng (12,25 triệu đồng), thấp hơn so với mức 4.400 NDT (15,4 triệu đồng) nếu thường xuyên gọi đồ ăn ngoài.

Zhang Mengmeng - Một dân văn phòng khác tại Thượng Hải, cũng có lựa chọn tương tự. Công việc trong ngành quảng cáo khiến Zhang Mengmeng thường xuyên chịu áp lực. Có thời điểm, cô giải tỏa căng thẳng bằng cách đặt những bữa ăn đắt tiền, trong khi thói quen uống cà phê và ăn uống thất thường cũng khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Từng phải đi khám vì đau dạ dày, cô bắt đầu quan tâm hơn đến chất lượng bữa ăn thay vì chỉ tìm cách ăn cho nhanh.

Một trường hợp khác là Li Yan, nghiên cứu sinh sống tại Bắc Kinh. Sau một thời gian ăn ở căng tin trường, cô và chồng chuyển sang đặt đồ ăn bên ngoài. Hai người thường trả khoảng 40 NDT/bữa (140.000 đồng), chưa kể cà phê và trà sữa. Cuối tháng, tổng hóa đơn ăn uống của cả hai lên tới 7.000 NDT (24,5 triệu đồng).

Sau khi Li Yan phải phẫu thuật đầu gối và cần nghỉ ngơi, việc tự nấu ăn càng trở nên bất tiện. Chồng cô vẫn phải đi làm mỗi ngày, còn cô không muốn anh tiếp tục gánh thêm việc bếp núc sau giờ làm. Hai người quyết định thuê người đến nhà nấu ăn với mức công 100 NDT/ngày (350.000 đồng).

Những bữa cơm mà cô giúp việc nấu cho vợ chồng Li Yan

Người giúp việc có thể chuẩn bị bốn món mặn, rau hoặc một món canh cùng các món ăn kèm, đủ cho hai bữa. Nếu lựa chọn thực phẩm thông thường, tiền nguyên liệu vào khoảng 30-40 NDT/ngày (105.000-140.000 đồng); nếu mua các loại thịt đắt tiền hơn, con số có thể tăng lên 50-60 NDT (175.000-210.000 đồng). Tổng chi phí thuê người và mua thực phẩm của gia đình Li Yan vào khoảng 4.500 NDT/tháng (15,75 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Ngoài câu chuyện tiền bạc, việc thuê người nấu ăn còn giúp người trẻ lấy lại quyền chủ động với bữa ăn. Su Rui tự lên thực đơn từ tối hôm trước, theo dõi các chương trình giảm giá trên ứng dụng mua thực phẩm rồi chọn nguyên liệu phù hợp. Zhang Mengmeng cũng bắt đầu quan tâm đến rau củ theo mùa và thường xuyên đi chợ hơn, thay vì chỉ mở ứng dụng để đặt món.

Dù vậy, tìm được người nấu ăn phù hợp không đơn giản. Người thuê cần thống nhất thực đơn, khẩu vị, thời gian làm việc và cách mua nguyên liệu. Một số người có trải nghiệm không tốt vì người giúp việc tự ý thay đổi món hoặc không đáp ứng yêu cầu. Do đó, thuê người nấu ăn chỉ thực sự hiệu quả khi tiền công phù hợp với ngân sách, thực đơn được thống nhất rõ ràng và cả hai bên có thể phối hợp lâu dài.

Với những người thường xuyên ăn ngoài, đặc biệt là gia đình có từ hai thành viên trở lên, đây là một phương án đáng cân nhắc. Giá trị của dịch vụ không chỉ nằm ở khoản tiền có thể tiết kiệm, mà còn ở thời gian được giải phóng và khả năng duy trì những bữa ăn đều đặn hơn trong cuộc sống bận rộn.

(Nguồn: Sina, Sohu)