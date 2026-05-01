Đặt bình gas ngay dưới bếp gas là đúng hay là sai? Đáp án khiến nhiều người giật mình

Thu Phương |

Nhiều người dùng gas đã lâu vẫn không biết đâu là cách làm đúng.

Trong nhiều căn bếp hiện nay, bình gas thường được "giấu" ngay bên dưới bếp gas, bên trong tủ bếp hoặc hộc bếp. Cách bố trí này tạo cảm giác gọn gàng, sạch sẽ, nhưng lại khiến nhiều người chủ quan với một nguyên tắc quan trọng: bình gas cần được đặt ở nơi thông thoáng, dễ thấy và cách xa nguồn nhiệt.

Theo Công an TP Hà Nội, khi sử dụng gas, bình gas phải được đặt ở trạng thái thẳng đứng; nơi để bình phải thoáng khí, dễ thấy; bình gas phải cách xa nguồn nhiệt và nơi có thể phát sinh tia lửa. Cơ quan này cũng khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra van, dây dẫn và bếp để phát hiện hư hỏng, rò rỉ trong quá trình sử dụng.

Từ khuyến cáo này có thể thấy, việc đặt bình gas ngay bên dưới bếp gas không thể coi là an toàn nếu khu vực đó bí khí, bị che kín hoặc quá gần ngọn lửa. Trong trường hợp xảy ra rò rỉ, khí gas có thể tích tụ trong khoang tủ, trong khi người dùng khó phát hiện sớm. Chỉ một tia lửa từ công tắc, ổ điện hoặc nguồn nhiệt gần đó cũng có thể tạo ra sự cố nghiêm trọng.

Bình gas nên cách bếp bao xa?

VOV dẫn hướng dẫn về cách đặt bình gas trong bếp cho biết, bình gas nên được đặt ở nơi thông thoáng, khí lưu thông tốt. Bình gas phải thấp hơn bếp và cách bếp ít nhất 1,5m để hạn chế tiếp xúc với nguồn nhiệt, đồng thời khoảng cách này cũng nên áp dụng với công tắc, phích cắm và các thiết bị điện.

Đây là chi tiết khiến nhiều người bất ngờ, bởi trong thực tế, không ít căn bếp đang đặt bình gas ngay dưới mặt bếp, khoảng cách chỉ vài chục cm. Nếu tủ bếp kín, không có khe thoáng, bình bị chèn ép bởi đồ đạc hoặc dây dẫn bị gấp khúc, nguy cơ càng tăng.

Nguồn tin trên cũng lưu ý bình gas cần được đặt thẳng đứng, không đặt nghiêng hoặc nằm ngang. Khi bình bị đặt sai tư thế, gas lỏng có thể tràn vào ống dẫn, ảnh hưởng đến quá trình hóa hơi, gây tắc nghẽn và làm bếp hoạt động không ổn định. Nếu rò rỉ xảy ra, lượng hơi gas thoát ra cũng có thể trở thành yếu tố nguy hiểm trong không gian bếp.

Trong trường hợp buộc phải đặt bình trong tủ bếp, khu vực này cần có khe hở, có khả năng lưu thông khí và không bị bịt kín hoàn toàn. Người dùng cũng cần bảo đảm dây dẫn gas liền mạch, không bị cấn, gấp khúc hoặc chèn ép bởi xoong nồi, đồ dùng nhà bếp.

Những lỗi nhỏ dễ biến thành rủi ro lớn

Một lỗi phổ biến là sau khi nấu xong, nhiều người chỉ tắt bếp mà quên khóa van đầu bình. Theo hướng dẫn được VOV đăng tải, khi tắt bếp nên khóa van đầu bình gas trước, chờ ngọn lửa trên bếp tắt hẳn rồi mới khóa van bếp. Cách làm này giúp hạn chế lượng gas còn tồn đọng trong dây dẫn.

Ngoài ra, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ từng dẫn khuyến cáo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH rằng khu vực bếp, nơi đun nấu cần có vách ngăn bằng vật liệu không cháy; nếu dùng bếp gas phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn gas. Đây là chi tiết nhỏ nhưng rất thực tế, bởi dây dẫn bị chuột cắn, nứt gãy hoặc lão hóa đều có thể dẫn tới rò rỉ gas.

Vì vậy, đáp án cho câu hỏi "đặt bình gas ngay bên dưới bếp gas là đúng hay sai?" là: SAI, nếu đặt sát bếp, trong khoang kín, thiếu thông gió hoặc khó kiểm tra. Vị trí an toàn hơn là nơi thoáng khí, dễ quan sát, bình đặt thẳng đứng, thấp hơn bếp, cách xa nguồn nhiệt, ổ điện, công tắc và các vật dễ cháy.

Một căn bếp gọn không chỉ là căn bếp sạch đẹp, mà còn phải là nơi mọi thiết bị được lắp đặt đúng cách. Với bình gas, chỉ một thay đổi nhỏ về vị trí đặt, dây dẫn và thói quen khóa van sau khi nấu cũng có thể giúp giảm đáng kể rủi ro cho cả gia đình.

