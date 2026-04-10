Đập tan hoài nghi xe xăng bán 'ế', Honda bàn giao hơn 240.000 xe máy trong tháng 3 - cao nhất 1 năm qua

Dựa trên số liệu thống kê, doanh số bán xe máy của Honda trong tháng 3/2026 đạt 241.252 xe, tăng trưởng 19,1% so với cùng kỳ tháng 3/2025.

Hoạt động kinh doanh trong quý 1/2026 cũng ghi nhận những con số khả quan khi doanh số cộng dồn đạt 612.923 xe. So với mức 596.345 xe của quý 1/2025, mức tăng trưởng khoảng ghi nhận khoảng 2,78%.

Tính chung cả năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2026, tổng lượng xe bán ra của Honda đạt 2.262.140 chiếc, tăng nhẹ 0,05% so với năm tài chính trước đó.

Tuy hãng không công bố rõ doanh số riêng của xe máy xăng và xe điện, nhưng mức tăng trưởng 3% trong quý 1/2026 cho thấy sức mua và thị hiếu của thị trường với các dòng xe máy Honda vẫn tích cực và ổn định.

Thực tế từ cuối năm ngoái, Honda đã làm mới hàng loạt sản phẩm xe xăng danh tiếng của mình như SH, SH mode, Vision, Air Blade, Lead... đồng thời ra mắt hàng loạt các mẫu xe điện mới như: UC3, ICON e:, CUV e:

Mức doanh số này cũng đập tan một số hoài nghi về việc xe máy xăng của Honda đã "xuống dốc" về doanh số khi thị trường có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang xe điện.﻿

Hãng xe máy chiếm hơn 80% thị phần tại Việt Nam đã có chiến lược phát triển dải sản phẩm điện hóa.

Ngoài ra, tổng sản lượng xuất khẩu trong tháng 3 của Honda cũng đạt 30.449 xe, cũng góp phần quan trọng vào kết quả tích cực của doanh nghiệp.

Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ sang xu hướng di chuyển xanh, Honda lựa chọn cách tiếp cận thận trọng với lộ trình điện hóa rõ ràng cho 5 năm tới.

Hãng dự kiến bắt đầu nội địa hóa và sản xuất mẫu xe máy điện UC3 từ giữa năm 2026, sau đó tung ra hai dòng xe điện phổ thông dành riêng cho thị trường Việt Nam vào đầu năm 2027.

Từ năm 2028 trở đi, danh mục sản phẩm mới với mức giá dễ tiếp cận sẽ liên tục được ra mắt nhằm tối ưu hóa khả năng cạnh tranh. Chiến lược này được xây dựng dựa trên bốn trụ cột cốt lõi gồm độ bền sản phẩm, mạng lưới đại lý sẵn có, bảo mật giá trị tài sản và an toàn giao thông để đảm bảo sự phát triển bền vững tại Việt Nam.