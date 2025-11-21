HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dập lửa pin xe điện không phải bất khả thi: Đây là cách của người Việt

Đinh Quang Hiếu |

Dập lửa pin xe điện bằng cách nào?

1. Cách dập lửa pin xe điện của người Việt

Xe điện bùng nổ kéo theo nguy cơ cháy pin lithium-ion khó dập và dễ bùng phát lại. Doanh nghiệp Việt SOLUNI giới thiệu bình chữa cháy FireThief, dung dịch gốc nước kết hợp hệ “dị thể đa khoáng”, được thử nghiệm dập lửa pin xe điện trong vài giây, không tái cháy, đạt tiêu chuẩn Hà Lan. 

Dập lửa pin xe điện không phải bất khả thi: Đây là cách của người Việt- Ảnh 1.

Sản phẩm được thiết kế làm mát nhanh pack pin, tạo màng khoáng cách nhiệt, hạn chế oxy và truyền nhiệt giữa các cell, đồng thời có pH gần trung tính, giảm nguy cơ ăn mòn thiết bị.

2. Mercedes-Maybach “phi như bay” húc xe khách, hiện trường ám ảnh ở Quảng Ninh 

Camera an ninh tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) lúc rạng sáng 20/11 ghi lại cảnh chiếc Mercedes-Maybach biển 30E-668… lao nhanh, bất ngờ lấn sang làn ngược chiều và húc thẳng vào xe khách 45 chỗ đang đỗ ven đường. 

Dập lửa pin xe điện không phải bất khả thi: Đây là cách của người Việt- Ảnh 2.

Cú va chạm cực mạnh khiến sedan hạng sang xoay nhiều vòng, thân xe biến dạng, cửa sau bung rơi; xe khách cũng nát phần đầu, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Tài xế Maybach được phát hiện nằm bất tỉnh phía sau ghế lái, nhanh chóng đưa đi cấp cứu, trong khi công an phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến người xem clip ám ảnh.

3. Tesla chậm chân, “mỏ vàng” xe điện Nam Mỹ rơi vào tay Trung Quốc 

Tại Peru, doanh nhân Luis Zwiebach từng phải bay hơn 4.000 dặm sang California để mua lại một chiếc Tesla Model 3 cũ, phản ánh giai đoạn khởi đầu vất vả của xe điện tại nước này. Đến nay Tesla vẫn chưa mở showroom, trong khi nhiều hãng xe điện Trung Quốc chiếm thị phần nhờ giá khoảng 60% Tesla, kéo các hãng truyền thống vào cuộc cạnh tranh. 

Dập lửa pin xe điện không phải bất khả thi: Đây là cách của người Việt- Ảnh 3.

Hiệp hội Ô tô Peru cho biết doanh số xe hybrid và xe điện 9 tháng đầu năm tăng mạnh; cùng với siêu cảng Chancay do Trung Quốc xây dựng, rút ngắn thời gian vận chuyển, thị trường Nam Mỹ trở thành “mỏ vàng” cho xe điện Trung Quốc.

4. Xe máy điện khung gỗ của sinh viên khiến khách tham quan trầm trồ 

Tại Triển lãm VietnamWood 2025 và FURNITEC 2025 ở SECC (TP.HCM), gian hàng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gây chú ý với hai mẫu xe máy điện khung gỗ, ứng dụng công nghệ gỗ cấu kiện. Mẫu xe một chỗ, dùng động cơ điện bánh sau, pin đặt giữa khung, đạt tốc độ 40 km/giờ và chịu tải 120 kg. 

Dập lửa pin xe điện không phải bất khả thi: Đây là cách của người Việt- Ảnh 4.

Khung gỗ nhập từ Canada vừa nhẹ, cứng, vân đẹp; hai sinh viên Lê Minh Anh, Lương Duy Trung mất hơn một năm, chi vài triệu đồng linh kiện để hoàn thiện. Gian hàng còn trưng bày các sản phẩm nội thất thân thiện môi trường, cho thấy tinh thần sáng tạo của sinh viên.

5. Toàn bộ xe buýt Hà Nội, TP.HCM sẽ chuyển sang “xanh” 

Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030 vừa được phê duyệt, đưa Hà Nội và TP.HCM vào tuyến đầu xanh hóa giao thông công cộng. 

Dập lửa pin xe điện không phải bất khả thi: Đây là cách của người Việt- Ảnh 5.

Theo Quyết định 2530/QĐ-TTg, đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng tại hai đô thị phải dùng năng lượng sạch; đội xe buýt dầu diesel sẽ dần nhường chỗ cho xe điện, xe CNG hoặc phương tiện phát thải thấp. Hai thành phố hiện đã khai thác các tuyến xe buýt điện, CNG và đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới gắn với metro, BRT, góp phần kéo giảm bụi mịn PM2.5 và ô nhiễm đô thị.

Tags

xe điện

tai nạn giao thông

Tesla

pin xe điện

xe Trung Quốc

hỏa hoạn

xe buýt

Xe máy điện

Mercedes-Maybach

phòng cháy chữa cháy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại