Dập lửa pin xe điện không phải bất khả thi: Đây là cách của người Việt

Xe điện bùng nổ kéo theo nguy cơ cháy pin lithium-ion khó dập và dễ bùng phát lại. Doanh nghiệp Việt SOLUNI giới thiệu bình chữa cháy FireThief, dung dịch gốc nước kết hợp hệ “dị thể đa khoáng”, được thử nghiệm dập lửa pin xe điện trong vài giây, không tái cháy, đạt tiêu chuẩn Hà Lan.

Sản phẩm được thiết kế làm mát nhanh pack pin, tạo màng khoáng cách nhiệt, hạn chế oxy và truyền nhiệt giữa các cell, đồng thời có pH gần trung tính, giảm nguy cơ ăn mòn thiết bị.

Camera an ninh tại phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) lúc rạng sáng 20/11 ghi lại cảnh chiếc Mercedes-Maybach biển 30E-668… lao nhanh, bất ngờ lấn sang làn ngược chiều và húc thẳng vào xe khách 45 chỗ đang đỗ ven đường.

Cú va chạm cực mạnh khiến sedan hạng sang xoay nhiều vòng, thân xe biến dạng, cửa sau bung rơi; xe khách cũng nát phần đầu, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Tài xế Maybach được phát hiện nằm bất tỉnh phía sau ghế lái, nhanh chóng đưa đi cấp cứu, trong khi công an phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến người xem clip ám ảnh.

Tại Peru, doanh nhân Luis Zwiebach từng phải bay hơn 4.000 dặm sang California để mua lại một chiếc Tesla Model 3 cũ, phản ánh giai đoạn khởi đầu vất vả của xe điện tại nước này. Đến nay Tesla vẫn chưa mở showroom, trong khi nhiều hãng xe điện Trung Quốc chiếm thị phần nhờ giá khoảng 60% Tesla, kéo các hãng truyền thống vào cuộc cạnh tranh.

Hiệp hội Ô tô Peru cho biết doanh số xe hybrid và xe điện 9 tháng đầu năm tăng mạnh; cùng với siêu cảng Chancay do Trung Quốc xây dựng, rút ngắn thời gian vận chuyển, thị trường Nam Mỹ trở thành “mỏ vàng” cho xe điện Trung Quốc.

Tại Triển lãm VietnamWood 2025 và FURNITEC 2025 ở SECC (TP.HCM), gian hàng sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM gây chú ý với hai mẫu xe máy điện khung gỗ, ứng dụng công nghệ gỗ cấu kiện. Mẫu xe một chỗ, dùng động cơ điện bánh sau, pin đặt giữa khung, đạt tốc độ 40 km/giờ và chịu tải 120 kg.

Khung gỗ nhập từ Canada vừa nhẹ, cứng, vân đẹp; hai sinh viên Lê Minh Anh, Lương Duy Trung mất hơn một năm, chi vài triệu đồng linh kiện để hoàn thiện. Gian hàng còn trưng bày các sản phẩm nội thất thân thiện môi trường, cho thấy tinh thần sáng tạo của sinh viên.

Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026–2030 vừa được phê duyệt, đưa Hà Nội và TP.HCM vào tuyến đầu xanh hóa giao thông công cộng.

Theo Quyết định 2530/QĐ-TTg, đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng tại hai đô thị phải dùng năng lượng sạch; đội xe buýt dầu diesel sẽ dần nhường chỗ cho xe điện, xe CNG hoặc phương tiện phát thải thấp. Hai thành phố hiện đã khai thác các tuyến xe buýt điện, CNG và đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới gắn với metro, BRT, góp phần kéo giảm bụi mịn PM2.5 và ô nhiễm đô thị.