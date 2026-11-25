Suốt nhiều thập kỷ, máy cày hàng ngày vẫn chạy qua cánh đồng ở miền tây Hungary. Nhưng phải đến khi một trạm biến áp được xây trên khu đất này, giới khảo cổ mới biết thứ gì đã nằm im dưới chân họ hơn 2.000 năm.

Vào ngày 22/11, trang tin khoa học Live Science đưa tin các nhà khảo cổ Hungary đã tìm thấy một kho báu gồm hơn 200 đồng xu bạc của người Celt, tổng khối lượng hơn 2 kg, tại thành phố Szombathely, miền tây nước này.

Kho đồng xu có niên đại từ cuối thế kỷ II đến đầu thế kỷ I trước Công nguyên, tức khoảng 2.100 - 2.200 năm tuổi. Một phần số đồng xu vẫn còn nằm trong chiếc bình gốm nhỏ, chôn dưới lớp đất chỉ sâu khoảng 40 cm.

Trên thị trường hiện nay, chỉ riêng bạc nguyên chất đã có giá trị hơn 2.000 đô la, nhưng sự quý hiếm và giá trị lịch sử của nó khiến nó trở nên vô giá.

Theo nhà khảo cổ Eszter Kreiter, Hungary chưa có phát hiện nào tương tự kể từ cuối thập niên 1960. Nhiều hãng tin gọi đây là kho xu Celt lớn nhất nước này trong hơn nửa thế kỷ.

Điều đáng nói là kho báu được tìm thấy nhờ một công trình hạ tầng điện. Cuộc khai quật diễn ra từ năm 2023 đến 2025, trước khi tập đoàn năng lượng E.ON xây trạm biến áp Szombathely Észak, một phần của dự án lưới điện Danube InGrid.

Thực tế, khu đất này từng nhiều lần "hé lộ" bí mật. Trong những thập kỷ gần đây, vài đồng xu bạc đã bị máy cày làm văng ra khi người dân canh tác. Tuy nhiên, phần chính của kho báu vẫn nằm nguyên vẹn. Nhóm khảo cổ đã dùng máy dò kim loại rà soát khu vực và lần ra vị trí chôn đồng xu.

Các đồng xu thuộc kiểu "Velem", được đặt theo tên Velem-Szent Vid, một khu định cư kiên cố của người Celt trên đỉnh đồi. Đây là loại xu mô phỏng đồng tetradrachm, tức đồng bạc có giá trị bằng 4 drachma của Hy Lạp cổ đại.

Người Celt là cộng đồng các bộ tộc từng sinh sống rộng khắp châu Âu thời đồ sắt. Việc họ đúc tiền theo mẫu Hy Lạp cho thấy mạng lưới giao thương sôi động trên lục địa từ hơn 2.000 năm trước.

Ngoài kho xu, khu khai quật còn cho thấy dấu vết con người sinh sống liên tục hơn 7.000 năm. Các nhà khảo cổ tìm thấy hai phiến đá của một chiếc cối xay tay còn nguyên vẹn trong ngôi nhà nửa chìm dưới đất của người Celt, cùng một viên gạch La Mã được cho là từng dùng để che khoang sưởi bên dưới sàn nhà.

Hiện chưa có con số đếm chính xác số đồng xu, các nguồn tin chỉ ghi nhận "hơn 200 đồng". Toàn bộ hiện vật sẽ được đưa vào một cuộc triển lãm bảo tàng.

Theo Live Science