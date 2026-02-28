Đạo diễn Lê Hoàng khâm phục mẹ đơn thân nói thẳng với bạn trai: "Cho 2 tỷ tôi cũng không giao con"

Mới đây, chương trình Người thứ ba đã lên sóng với sự dẫn dắt của đạo diễn Lê Hoàng. Nhân vật của chương trình tuần này là một người phụ nữ 33 tuổi đến từ TP.HCM.

Chị X kể về hành trình vô tình trở thành người thứ 3. Chị lựa chọn rút lui để giữ lại lòng tự trọng cho mình và tương lai bình yên cho con trai.

Theo đó, chị X quen bạn trai qua một ứng dụng hát online vào năm 2017. Sau những mâu thuẫn gia đình, chị ra ngoài sống tự lập, làm đủ nghề để mưu sinh. Sự quan tâm đều đặn, những lần anh ở cùng chị vài tháng khiến chị tin mình đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc.

Cuối năm 2018, khi phát hiện mang thai, chị vô tình biết được sự thật anh đã có gia đình. Khi đối chất, anh nói đang làm thủ tục ly hôn và vì theo đạo Công giáo nên không thể bỏ con.

Nghe đến đây, đạo diễn Lê Hoàng nhận định: "Bạn bị lừa chứ không phải biết người ta có vợ mà vẫn đâm đầu vào. Người thứ 3 có nhiều loại. Có loại biết rõ người ta có gia đình rồi vẫn lao vào, còn như bạn là bị đặt vào tình huống đó".

Trong thời gian chị X mang thai và sinh con, sự hiện diện của người đàn ông ấy ngày càng thưa thớt. Từ mỗi tháng một lần, rồi vài tháng mới ghé thăm. Những lời hứa về việc bán nhà, cho đất để lo chỗ ở cho con cũng dần rơi vào im lặng.

Đỉnh điểm là khi anh ta ngỏ ý muốn đón con trai về nuôi và hỏi chị muốn bao nhiêu tiền. Chị nói thẳng mặt bạn trai: "Dù có cho tôi 2 tỷ đồng, tôi cũng không giao con".

Đạo diễn Lê Hoàng thốt lên: "Bạn vô cùng bản lĩnh. Một người mẹ đơn thân thì đã quý rồi. Nhưng một người mẹ đơn thân mà nghèo, nghèo mà có bản lĩnh như bạn, không tham, tôi khâm phục quá.

Con gái thì hiếm, mà con gái tốt còn hiếm hơn. Bản lĩnh và trong sáng như thế này, không phải ai cũng giữ được".

Sau khi nhận ra mình và con chỉ là lựa chọn bên lề, chị dọn đi nơi khác, cắt đứt hoàn toàn liên lạc, không đòi chu cấp, không kiện tụng.

Hiện tại, chị làm giúp việc theo giờ cho một bác sĩ người nước ngoài công tác tại một bệnh viện. Công việc đủ trang trải cuộc sống thuê nhà và nuôi con trai 6 tuổi đi học. Dù có người ngỏ ý muốn chăm sóc hai mẹ con, chị vẫn dè dặt. Chị sợ con không được yêu thương trọn vẹn, sợ lặp lại tổn thương cũ.

Đạo diễn Lê Hoàng nhận định: "Sau này con lớn lên, nó hạnh phúc là nó phải thấy mẹ nó hạnh phúc. Chứ nếu nó thấy vì nó mà mẹ hy sinh cả đời, nó sẽ bị bứt rứt, như mang một cái nợ. Đừng gây cho con một cái nợ! Người ta phải được lớn lên một cách tự nhiên".

Tiếp đó, Lê Hoàng còn gợi mở cho nhân vật một hướng nghề nghiệp cụ thể. Theo anh, với sự sạch sẽ, đàng hoàng và tình yêu trẻ nhỏ, chị X có thể thử công việc giữ trẻ theo giờ. Nam đạo diễn cho rằng đây có thể là công việc linh hoạt, thu nhập ổn định hơn và phù hợp với hoàn cảnh một người mẹ đơn thân như chị X.