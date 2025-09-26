Đào đất hơn 10 tiếng, người đàn ông phát hiện vật thể lạ nặng tới 423 kg khiến giới khoa học kinh ngạc

Vật thể lạ khổng lồ

Tháng 5 vừa qua, bầu trời thành phố Mậu Danh (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) bất ngờ rực sáng khi một vật thể lạ nhìn như quả cầu lửa khổng lồ xé toạc màn đêm, phát nổ kèm theo tiếng động vang dội khiến người dân ngỡ ngàng. Nhiều nhân chứng tin rằng thiên thạch rơi xuống biển, nhưng "thợ săn thiên thạch" Bước Phàm lại cho rằng vật thể hạ cánh trên đất liền và người đàn ông này đã chứng minh phán đoán của mình là chính xác.

Theo Hồng Tinh Tân Văn, vào lúc 21h33 ngày 28/5, nhiều khu vực như Mậu Danh, Trạm Giang, Hải Khẩu, Văn Xương đều ghi nhận vệt sáng khổng lồ lao từ đông sang tây. Nhiều camera hành trình và giám sát đã lưu lại cảnh tượng. Một nhân chứng mô tả: "Bầu trời bỗng sáng như ban ngày, sau đó tối sầm và vang lên tiếng nổ chói tai."

Bầu trời thành phố Mậu Danh một vật thể lạ nhìn như quả cầu lửa khổng lồ xé toạc màn đêm, phát nổ kèm theo tiếng động vang dội khiến người dân ngỡ ngàng. (Ảnh: QQ News)

Ngay sau đó, Bước Phàm cùng đồng đội lập tức đến hiện trường, kết hợp lời kể nhân chứng, phân tích video và tính toán quỹ đạo rơi. Phương pháp dò tìm bằng flycam trên không kết hợp đi bộ dưới mặt đất giúp họ khoanh vùng vị trí chính xác. Sau hơn một giờ, nhóm phát hiện hố nghi ngờ va chạm với những mảnh đá nóng chảy vốn là dấu hiệu đặc trưng của thiên thạch.

Sau hơn 10 tiếng đào bới, nhóm đưa được khối thiên thạch khổng lồ cùng các mảnh vỡ lên mặt đất, tổng trọng lượng 423 kg. Kết quả giám định xác nhận đây là thiên thạch chondrite thường L6, được Hiệp hội Thiên thạch Quốc tế đặt tên là "Maoming". Theo ghi nhận, đây là thiên thạch chondrite đơn thể có trọng lượng lớn thứ hai từng được chứng kiến rơi xuống Trung Quốc. Phòng thiên văn đài Tử Kim Sơn cũng xác nhận, mẫu vật là mảnh vỡ tiểu hành tinh hình thành cách đây 4,55 tỷ năm, vẫn giữ nhiều thông tin nguyên thủy quý giá.

Giá trị khoa học và các thiên thạch tương tự

Thiên thạch chondrite L6 là loại đá ngoài hành tinh phổ biến nhưng hiếm khi có khối lượng lớn. Chúng chứa những hạt nguyên thủy còn sót lại từ thời kỳ hình thành Hệ Mặt trời. Các mẫu tương tự từng được tìm thấy ở Mỹ, Australia và Nga đều có giá trị nghiên cứu cao về lịch sử vũ trụ, quá trình hình thành hành tinh và nguồn gốc của các nguyên tố trên Trái đất.

Sau hơn 10 tiếng đào bới, nhóm của người đàn ông đưa được khối thiên thạch khổng lồ cùng các mảnh vỡ lên mặt đất, tổng trọng lượng 423 kg. (Ảnh: QQ News)

Thiên thạch Maoming đặc biệt ở chỗ rơi xuống Trái đất nhanh chóng, gần như không bị hao mòn, giúp bảo tồn lớp vỏ nóng chảy và các hạt chondrule nguyên bản. Đây là phát hiện quan trọng cho các nhà khoa học Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, bổ sung dữ liệu cho nghiên cứu thiên thạch lớn từng rơi tại châu Á.

Hình ảnh thợ săn thiên thạch kỳ cựu

Bước Phàm, người dành hơn 200 ngày mỗi năm để rong ruổi khắp nơi tìm thiên thạch, một lần nữa khẳng định bản lĩnh của mình. Với kinh nghiệm săn tìm nhiều năm, ông không chỉ dự đoán chính xác vị trí rơi mà còn dẫn dắt đội của mình thu thập và bảo quản vật thể an toàn, sẵn sàng cung cấp cho nghiên cứu khoa học toàn cầu.

Bước Phàm, người dành hơn 200 ngày mỗi năm để rong ruổi khắp nơi tìm thiên thạch, một lần nữa khẳng định bản lĩnh của mình. (Ảnh: QQ News)

Việc phát hiện vật thể lạ này một lần nữa cho thấy, ngay cả trong thời đại hiện đại, vẫn còn những khoảnh khắc bí ẩn từ vũ trụ chạm tới Trái đất, khiến con người vừa kinh ngạc vừa trầm trồ trước kỳ tích của thiên nhiên.

Theo QQ News, Jimu News, Sohu