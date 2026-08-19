Danh tính thanh niên 19 tuổi mất tích trong vụ 4 người thách nhau bơi qua sông sau bữa nhậu

Thấy nạn nhân chìm xuống sông, nhóm bạn đã bơi ra cứu nhưng không được vì nước chảy quá xiết.

Sự việc 4 nam thanh niên thách nhau bơi qua sông Maspero (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) sau bữa nhậu, xảy ra vào tối ngày 17/8 khiến 1 người mất tích đã gây xôn xao dư luận. Nạn nhân là anh Võ Tâm Duy (19 tuổi, trú phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ). Đến chiều ngày 18/8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy người này, theo thông tin trên báo Công an nhân dân.

Khúc sông nơi nam thanh niên gặp nạn. (Ảnh: Dân Việt)

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, một người thân của anh Duy cho biết anh này đi làm thuê ở TP.HCM cách đây 2 năm. Vài ngày trước, do có đám cưới người thân ở quê nên anh Duy về dự. Đến khoảng 22 giờ ngày 17/8, anh Duy đi nhậu với nhóm bạn ở một quán bún nước lèo.

Trong lúc nhậu, 4 thanh niên thách nhau bơi qua sông Maspero từ bờ bên này thuộc phường Sóc Trăng sang bờ bên kia thuộc phường Phú Lợi.

Đến chiều 18/8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy anh Duy. (Ảnh: Tiền Phong)

Khi 3 bạn nhậu bơi đến bờ kè đường Lý Thường Kiệt (thuộc phường Phú Lợi) thì anh Duy chìm xuống sông. Thấy vậy, nhóm bạn đã bơi ra cứu nhưng vì nước chảy xiết quá nên nạn nhân bị cuốn ra xa. Nhóm bạn đã bỏ cuộc, lên bờ trình báo công an.

Các lực lượng cứu hộ sau khi nhận được tin báo đã tích cực lặn tìm suốt đêm qua nhưng không có kết quả.