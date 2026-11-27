Dù chỉ còn phải chờ có 3 giây, nhưng tài xế dường như "quá nóng ruột" nên đã tăng ga vượt lên, chạy qua nút giao thông.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), đơn vị này đã tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua ứng dụng VNeTraffic về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành xác minh, xử lý vụ việc xảy ra vào khoảng 14h32 ngày 26/11/2026 tại Km33+600, Quốc lộ 47C, đoạn giao nhau với Quốc lộ 47B, thuộc xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định ông Đ.N.T. là người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 36A-165.XX có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế đã thừa nhận hành vi vi phạm. Lực lượng CSGT tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định.

Clip ghi lại hành vi vượt đèn đỏ khi còn 3 giây của tài xế ô tô. (Nguồn: Cục CSGT)

Về mức xử phạt, hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông được quy định tại điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP).

Theo đó, người điều khiển ô tô thực hiện hành vi vi phạm này bị phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Thông qua vụ việc, Cục CSGT khuyến khích người dân tiếp tục sử dụng ứng dụng VNeTraffic để phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, góp phần giúp lực lượng chức năng kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh và xử lý vi phạm, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.