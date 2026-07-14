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Danh tính nữ tài xế bán tải bất chấp đèn đỏ, cố vượt rào chắn đường sắt

Hương Trà (T/H)
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Hai nhân viên gác chắn chạy ra ngăn cản, yêu cầu nữ tài xế lùi xe khỏi đường ray. Sau ít phút, xe mới chịu lùi.

Ngày hôm nay (14/7), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một xe bán tải màu đen cố băng qua đường sắt dù hệ thống đèn cảnh báo đã bật đỏ và rào chắn tự động đang hạ xuống.

Sự việc xảy ra khoảng 8h08’ ngày 13/7, tại nút giao đường sắt với quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hùng Châu, tỉnh Nghệ An. Thời điểm này, đèn đỏ cảnh báo tàu sắp tới đã bật, chiếc xe bán tải vẫn tiếp tục di chuyển về phía đường ray. Cùng thời điểm, rào chắn tự động bắt đầu hạ xuống.

Tuy nhiên vì dừng phương tiện chờ tàu đi qua, tài xế tiếp tục cho xe tiến lên, cố vượt qua rào chắn để băng qua đường sắt. Phát hiện sự việc, hai nhân viên gác chắn đường sắt lập tức chạy ra ngăn cản, yêu cầu tài xế dừng phương tiện và lùi xe khỏi khu vực nguy hiểm. Phải mất ít phút, tài xế mới chịu điều khiển xe lùi lại, nhường đường cho tàu lưu thông.

Hình ảnh lan truyền mạng xã hội ngày hôm nay.

Thông tin trên Dân Việt, ngày hôm nay (14/7), cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đơn vị đã xác định được người điều khiển xe bán tải cố vượt rào chắn đường sắt là một phụ nữ. Lực lượng chức năng đã liên hệ, gửi giấy mời người này đến làm việc vào chiều 14/7 để làm rõ hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, chia sẻ trên Dân Trí, đại diện Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Hành vi của nữ tài xế rất nguy hiểm. Trong chiều nay, lực lượng chức năng sẽ làm việc trực tiếp để làm rõ nguyên nhân, lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật".

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