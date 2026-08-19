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Danh tính nữ ca sĩ xinh đẹp ngút ngàn, vừa cưới "tổng tài" luật sư ngày 16/8

Minh Hồng
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Trong bộ ảnh cưới này, chồng luật sư bảnh bao, lịch lãm như "tổng tài", hạnh phúc sánh đôi bên vợ mỹ nhân.

Nữ idol Soyee (Gugudan) vừa thông báo kết hôn vào ngày 16/8. Trên trang cá nhân, cô đăng loạt ảnh cưới đẹp thơ mộng ở cả Hàn Quốc và Canada cùng lời nhắn: "Tôi lo lắng trời có thể quá nóng, nhưng hôm nay lại mát mẻ hơn tôi tưởng, nên tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi xin lỗi vì không thể đích thân chăm sóc từng người trong số các bạn, và tôi rất biết ơn vì các bạn đã ở đây cùng tôi. Lát nữa chúng ta hãy cùng nhau có một khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hẹn gặp lại sớm”.

Chồng của nữ idol sinh năm 1996 là luật sư Yoo Jong Min, vốn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai. Và trong bộ ảnh cưới này, anh cũng bảnh bao, lịch lãm như "tổng tài", hạnh phúc sánh đôi bên vợ mỹ nhân. Visual và niềm hạnh phúc trong các bức ảnh cưới của vợ chồng Soyee - Yoo Jong Min nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi, chúc phúc từ cư dân mạng.

- Ảnh 1.

Soyee vừa kết hôn vào ngày 16/8. Ảnh: Instagram

- Ảnh 2.

Chồng Soyee là luật sư Yoo Jong Min, vốn nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai. Ảnh: Instagram

- Ảnh 3.

Visual của đôi vợ chồng nhận được rất nhiều lời khen ngợi, chúc phúc. Ảnh: Instagram

- Ảnh 4.

Chồng Soyee bảnh bao như "tổng tài". Ảnh: Instagram

Trước đó vào tháng 6, cô đã chia sẻ về chuyện được cầu hôn. Được biết, luật sư Yoo Jong Min cầu hôn Soyee ở Canada. Nữ idol hạnh phúc chia sẻ: “Tôi thường khá nhanh nhạy trong việc nhận ra mọi thứ, nhưng hôm đó tôi quá mệt mỏi và kiệt sức nên không hề ngờ tới việc được cầu hôn. Nó thực sự trở thành một trong những kỷ niệm khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Cảm ơn anh, tình yêu của em. Giờ thì chúng ta hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé”.

- Ảnh 5.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 6.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 7.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 8.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 9.

Cận cảnh nhan sắc đỉnh cao của nữ idol sinh năm 1996. Ảnh: Instagram

Ở thời điểm đó, hàng loạt đồng nghiệp, bạn bè thân thiết và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới Soyee. Đặc biệt, các thành viên Gugudan cũng không giấu được niềm vui khi chứng kiến đồng đội cũ chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Mimi hài hước bình luận: "Chào mừng đến với hội phụ nữ đã có chồng. Chúc mừng em nhé". Trong khi đó, Kang Mina bày tỏ sự phấn khích: "Không thể tin nổi, chị đẹp quá đi mất". Những lời nhắn nhủ thân tình giữa các thành viên khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, đồng thời gợi nhớ về tình bạn bền chặt mà họ vẫn duy trì sau nhiều năm nhóm tan rã.

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Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ nhận xét Soyee đang ở thời điểm đẹp nhất cả về nhan sắc lẫn tinh thần. Sau gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ thần tượng ngày nào giờ đây đã trưởng thành, chín chắn và sắp bước sang một chương mới đầy ý nghĩa của cuộc đời. Không ít fan nữ bày tỏ lòng ngưỡng mộ, ghen tị với với người đẹp 9X vì đã xinh đẹp, tài năng, còn lấy được chồng điển trai đến vậy.

- Ảnh 10.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 11.

Ảnh: Instagram

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Ảnh: Instagram

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Ảnh: Instagram

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Đôi vợ chồng chụp ảnh cưới ở cả Hàn Quốc và Canada. Ảnh: Instagram

Soyee sinh năm 1996, ra mắt công chúng vào năm 2016 với tư cách thành viên của nhóm nhạc nữ Gugudan. Sở hữu ngoại hình thanh tú cùng giọng hát ngọt ngào, cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến từ khán giả. Dù Gugudan không đạt được thành công vang dội như kỳ vọng, nhóm vẫn để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ Kpop thế hệ thứ ba. Sau khi Gugudan tan rã vào năm 2020, Soyee lựa chọn hướng đi mới cho sự nghiệp. Năm 2022, cô đổi nghệ danh sang tên thật Jang So Jin và tập trung phát triển trong lĩnh vực diễn xuất.

Năm 2019, Soyee từng gây sốt MXH Hàn Quốc lẫn Việt Nam khi đăng tải loạt khoảnh khắc du lịch Hội An, biển An Bàng. Hình ảnh trong trẻo, đáng yêu, nữ tính và gương mặt xinh như búp bê của nữ diễn viên này giữa thắng cảnh Hội An, nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi. Từ một khoảnh khắc đời thường, cô trở thành “hiện tượng mạng” tại Việt Nam, được gọi bằng cái tên thân mật: "Mỹ nữ gây sốt ở Hội An".

- Ảnh 15.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 16.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 17.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 18.

Đôi vợ chồng đắm chìm trong hạnh phúc. Ảnh: Instagram

Nguồn: Koreaboo

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Tags

Soyee

nữ ca sĩ

tổng tài

sao hàn

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