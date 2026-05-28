Danh tính người mẹ dắt 2 con nhỏ đầu trần đi bộ dưới nắng 40 độ, thông tin từ chính quyền xã

Lam Giang (Tổng hợp)
2 đứa trẻ bị mẹ dắt đi giữa trời nắng chỉ mới 6 tháng tuổi và 3 tuổi.

Mạng xã hội mới đây xôn xao trước hình ảnh một phụ nữ trẻ địu một cháu bé và đẩy một em bé nằm trong xe đẩy, đi bộ dưới trời nắng nóng 40 độ. Hình ảnh khiến nhiều người xót xa, lo cho sức khỏe của người phụ nữ, đặc biệt là 2 đứa trẻ. Sự việc xảy ra tại xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho hay, sáng 28/5, lãnh đạo UBND xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, địa phương đã kịp thời hỗ trợ chỗ ở tạm và nhu yếu phẩm cho 3 mẹ con.

Hình ảnh chị D. dắt 2 con đi bộ dưới trời nắng nóng khiến nhiều người xót xa.

Đại diện UBND xã Kỳ Anh thông tin, vào khoảng 17 giờ ngày 27/5, chính quyền nắm được thông tin về vụ việc và đã nhanh chóng tiếp cận 3 mẹ con. Qua xác minh, danh tính người phụ nữ được xác định là Chu T.D. (trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Hai đứa trẻ đi cùng gồm một bé 6 tháng tuổi và một bé 3 tuổi, là con của chị D.

Chính quyền đã bố trí chỗ ở và cử lực lượng y tế đến thăm khám cho 2 cháu bé bé song chị D. không hợp tác. Theo thông tin từ chính quyền phường Ngô Quyền, người phụ nữ trên từng sinh sống tại địa phương song hiện không còn người thân ở đó nữa. Việc hỗ trợ gặp nhiều khó khăn do khi lực lượng chức năng tiếp cận, người mẹ khá dè dặt.

Chính quyền địa phương cho biết thêm, 3 mẹ con chị D. đã đi qua nhiều nơi, được người dân hỗ trợ thức ăn, nước uống và ngỏ ý giúp đỡ nhưng người mẹ đều từ chối. Trong sáng 28/5, cán bộ hội phụ nữ được địa phương cử xuống tiếp cận, động viên người mẹ không đưa con đi bộ giữa thời tiết nắng nóng.

