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Danh tính người đàn ông tử vong do điện giật lúc ngập nước ở TP.HCM

Hương Trà (T/H)
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Khi nhà trọ bị ngập, người đàn ông tranh thủ rút dây điện ra thì bị giật.

Sáng 8/10, mạng xã hội xuất hiện thông tin một người nghi bị điện giật tử vong tại khu vực hẻm 84 (đường 11, phường Thủ Đức, TP. HCM), trong lúc nhiều tuyến đường tại khu vực bị ngập nước. Liên quan vụ việc này, Dân Trí thông tin chiều tối 7/10, TP. HCM xuất hiện mưa lớn khiến đường số 11, phường Thủ Đức, ngập sâu. Khoảng 3h ngày 8/10, nước tràn vào khu trọ trong hẻm 84, đường số 11.

Thời điểm này, anh N.T.G. (35 tuổi) tranh thủ rút dây điện thì bị điện giật. Phát hiện sự việc, vợ nạn nhân hô hoán. Hàng xóm nhanh chóng ngắt cầu dao, đưa anh G. ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi. Được biết, anh G. cùng vợ con sinh sống tại khu vực này hơn 10 năm. Hàng ngày, anh chạy xe ôm, còn vợ bán hàng online. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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Nước ngập tại khu vực đường số 11 phường Thủ Đức sáng 8/10. (Nguồn ảnh: VTC News)

Như đã biết thì khoảng 17h chiều 7/10, trời tối sầm, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở trung tâm TP.HCM và vùng ven. Cơn mưa kéo dài suốt hơn 1 tiếng đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 8/10, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

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