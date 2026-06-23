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Danh tính người đàn ông ở TP.HCM 8 năm chỉ mua vé số đuôi 92: Bí quyết trúng giải khủng

Hương Trà (T/H)
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Người đàn ông này có thói quen tìm mua các tờ vé mang số cuối 92 từ năm 2018 đến nay. Và may mắn đã đến với ông khiến nhiều người thích thú.

Trường hợp người đàn ông trúng thưởng khiến dư luận không khỏi xôn xao được anh Vũ Huỳnh, chủ đại lý vé số Đại Phát (TP.HCM) chia sẻ. Theo lời anh Vũ Huỳnh kể trên Thanh Niên, người đàn ông này là khách quen của đại lý, vừa trúng thưởng 2 lốc vé số, mỗi lốc 16 tờ, và 5 tờ lẻ. Tổng giá trị giải thưởng là 1,6 tỷ đồng.

Từ năm 2018 đến nay, vị khách này có thói quen tìm mua các tờ vé mang số cuối 92. Nguyên nhân là do ông tình cờ mua một tờ mang 2 số cuối này và nhận được tiền thưởng ngay trong lần đầu thử vận may. Trải nghiệm đó tạo niềm tin đặc biệt. Từ đó đến nay, ông không thay đổi lựa chọn.

Ngày 18/6, người đàn ông mua 37 tờ vé có đuôi 92, trong đó có 32 tờ cùng mã vé, của đài An Giang. Kết quả mở thưởng xác định giải đặc biệt mang số 534092. Các tờ vé ông sở hữu trùng 5 chữ số cuối nên được nhận giải an ủi. Đại lý cũng tiết lộ đã đổi thưởng cho khách theo hình thức chuyển khoản 800 triệu đồng, còn lại nhận tiền mặt.

Những tờ vé số trúng xổ số miền Nam mang lại giải thưởng lớn cho người đàn ông.

Thông tin thêm trên Tri Thức - Znews, anh Vũ Huỳnh cho hay đây không phải là lần đầu tiên, người đàn ông trúng thưởng. Trong 8 năm qua, ông đã 4 lần nhận thưởng từ các tờ vé mang đuôi 92. Các giải thưởng từng nhận gồm giải nhất, giải khuyến khích và giải an ủi. Dù nhiều lần gặp may, ông vẫn chưa chạm tới giải đặc biệt. Tuy nhiên, điều đó không làm thay đổi thói quen của người chơi vé số lâu năm này.

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