Danh tính nghệ sĩ gạo cội vừa qua đời đột ngột ở tuổi 77

Ở thời điểm đó, nhóm nhạc chỉ nói họ hủy show vì "vấn đề nhân sự".

Page Six đưa tin nghệ sĩ trống nổi tiếng Frank Beard đã qua đời vào ngày 17/8 (giờ Mỹ), hưởng thọ 77 tuổi. Ông qua đời sau khi trải qua quãng thời gian chăm sóc cuối đời ở bệnh viện.

Frank Beard là tay trống của ban nhạc huyền thoại ZZ Top trong hơn 50 năm. Dù nguyên nhân cái chết không rõ ràng, nhưng bên giám định y tế cho biết sẽ không thực hiện khám nghiệm tử thi. Đại diện nhóm ZZ Top, giọng ca chính Billy Gibbons cho biết: "Elwood Francis và tôi đã mất một người bạn và đồng nghiệp tuyệt vời, thế giới đã mất một trong những tay trống sáng tạo tự nhiên nhất và một người con trai vĩ đại và chân chính của Texas. Nhịp lùi đặc trưng của ông ấy là chìa khóa để giữ ZZ Top trên đỉnh cao".

Nghệ sĩ trống nổi tiếng Frank Beard đã qua đời vào ngày 17/8 (giờ Mỹ), hưởng thọ 77 tuổi. Ảnh: Page Six

Sau biến cố mất đi tay trống Frank Beard, ZZ Top đã hủy bỏ các lịch trình biểu diễn sắp tới ở Salt Lake City và Colorado Springs. Tuy nhiên, ban nhạc có kế hoạch tiếp tục tour diễn The Big One! Tour vào cuối tuần này với 2 buổi biểu diễn tại Austin City Limits, một trong những địa điểm yêu thích của Frank Beard trong một thành phố mà ông coi là ngôi nhà thứ hai.

Cách đây 2 tuần, nhóm nhạc dự kiến tổ chức concert lớn ở Hollywood Bowl, Los Angeles vào ngày 5/8. Tuy nhiên, concert đã bị hủy bỏ chỉ vài giờ trước khi bắt đầu. Tuyên bố của nhóm cho biết: “Chuyến lưu diễn của ZZ Top có những vấn đề nhân sự không lường trước được đã buộc ban nhạc phải hủy bỏ sự xuất hiện của mình tại chẳng Los Angeles. Những trở ngại không thể vượt qua đòi hỏi phải hủy bỏ màn trình diễn Hollywood Bowl của chúng tôi. Bạn bè, người hâm mộ và những người theo dõi của ZZ Top là những người giỏi nhất trong việc ủng hộ ban nhạc, và chúng tôi trông cậy vào mọi người để cùng vượt qua sự gián đoạn ngắn ngủi này".

Ở thời điểm đó, ZZ Top chỉ nói nhóm hủy show vì "vấn đề nhân sự". Nhưng giờ đây, nhiều fan cho rằng có thể Frank Beard đã ngã bệnh và nhập viện, rồi ra đi sau 2 tuần nằm ở khoa chăm sóc cuối đời. Sự ra đi của tay trống huyền thoại đã khiến người hâm mộ bàng hoàng và đau xót.

ZZ Top hủy show vào 2 tuần trước, với lý do "vấn đề nhân sự". Ảnh: Wiki

ZZ Top là một trong những ban nhạc rock huyền thoại và lâu đời nhất nước Mỹ, được thành lập vào năm 1969 tại Houston, Texas. Trải qua hơn 5 thập kỷ hoạt động bền bỉ, ban nhạc được mệnh danh là "Little Ol' Band from Texas" này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử âm nhạc toàn cầu nhờ phong cách âm nhạc độc đáo, hình ảnh biểu tượng và tinh thần cao bồi phóng khoáng. Đội hình gắn bó lâu nhất của ZZ Top gồm ca sĩ chính kiêm nghệ sĩ guitar Billy Gibbons, tay bass kiêm giọng ca phụ Dusty Hill (qua đời năm 2021) và tay trống Frank Beard.

ZZ Top bắt đầu chuỗi ngày lưu diễn miệt mài và xây dựng tên tuổi qua các album mang đậm âm hưởng blues thô mộc như ZZ Top's First Album (1971), Tres Hombres (1973) hay Fandango! (1975). Những ca khúc kinh điển thời kỳ này như La Grange hay Tush đã trở thành thánh ca của dòng nhạc classic rock.

Vào đầu thập niên 1980, nhóm có sự chuyển mình táo bạo khi kết hợp âm thanh guitar truyền thống với nhạc điện tử và nhịp trống máy. Album Eliminator (1983) ra mắt đã trở thành một siêu phẩm thương mại toàn cầu, bán ra hàng chục triệu bản nhờ các ca khúc bất hủ kèm MV vô cùng ăn khách trên MTV như Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs... Nhờ những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc đại chúng, ZZ Top đã chính thức được xướng tên vào Sảnh danh vọng Rock and Roll vào năm 2004.

Ảnh: Page Six

ZZ Top là một trong những ban nhạc rock huyền thoại và lâu đời nhất nước Mỹ, được thành lập vào năm 1969 tại Houston, Texas. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six