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Danh tính nam thanh niên tử vong trong chung cư cao cấp ở Hà Nội: Được phát hiện nằm trên giường trong tư thế đắp chăn

Minh Ngọc
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Công an bước đầu xác định nam TikToker Đỗ A.T. tử vong trong căn hộ chung cư ở Hà Nội không có dấu hiệu bị sát hại, nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chiều 30/7 liên quan vụ phát hiện thi thể tại một chung cư, trao đổi với PV, đại diện Công an phường Tây Mỗ xác nhận nạn nhân là Đỗ A.T. (SN 1991, quê Lào Cai), một người có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

Theo đó, qua xác minh ban đầu, anh T. có thói quen thường xuyên đi chơi và nhiều lần tắt điện thoại trong vài ngày, khiến người khác không thể liên lạc được.

Tòa chung cư nơi phát hiện sự việc

Theo vị này, ngay sau khi nhận được tin báo và tiếp cận căn hộ, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trên giường trong tư thế đắp chăn. Bước đầu chưa ghi nhận dấu hiệu của một vụ án mạng.

Cơ quan chức năng đã đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh trước thời điểm nạn nhân tử vong có ai đến căn hộ hay không, đồng thời làm rõ các hoạt động của anh T. trước khi xảy ra vụ việc.

Sau khi có đầy đủ kết quả điều tra, cơ quan công an sẽ kết luận nguyên nhân tử vong. Vụ việc đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.

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