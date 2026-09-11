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Danh tính nam ca sĩ đột ngột ngã gục trên sân khấu, làm cả ngàn fan lo lắng

Minh Hồng
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Tiếng thở hổn hển khó nhọc của anh được truyền qua micro, khiến khán giả có thể nghe thấy toàn bộ.

- Ảnh 1.

Mới đây, nam ca sĩ từng đoạt giải Grammy Ray LaMontagne đã ngã quỵ trên sân khấu tại Ryman, Nashville, Mỹ. Theo video người hâm mộ ghi lại, nam ca sĩ 53 tuổi đang trình diễn ca khúc Jolene thì đột nhiên ngã xuống sàn sân khấu.

Tiếng thở hổn hển khó nhọc của anh được truyền qua micro, khiến khán giả có thể nghe thấy toàn bộ. Điều này khiến hàng ngàn khán giả bên dưới vô cùng lo lắng và hoảng hốt. 2 thành viên trong ekip lập tức lao về phía Ray LaMontagne, đỡ anh vào hậu trường.

Ray LaMontagne đang trình diễn ca khúc Jolene thì đột nhiên ngã xuống sàn sân khấu. Clip: Page Six

- Ảnh 2.

Tiếng thở hổn hển khó nhọc của anh được truyền qua micro, khiến khán giả có thể nghe thấy toàn bộ. Ảnh: Page Six

Sau đó, ekip đã cập nhật tình tình sức khỏe của nam ca sĩ: “Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chương trình tối nay tại Ryman. Ray đang ở trong bệnh viện địa phương, được điều trị mất nước và sốc nhiệt. Anh ấy đang dần phục hồi và cảm ơn mọi người đã quan tâm". Nam ca sĩ thậm chí còn muốn nhanh chóng ra khỏi viện để tiếp tục biểu diễn ở Louisville, Kentucky.

Hiện Ray LaMontagne đang đi tour Trouble 20th Anniversary Tour, bắt đầu từ ngày 23/8 tại Salt Lake City. Lịch trình biểu diễn sắp tới gồm có Philadelphia, Detroit, Boston, Portland và một số thành phố khác, kết thúc ngày 3/10 sau 3 đêm diễn ở New York. Tour diễn gói gọn hơn 20 năm sự nghiệp của Ray LaMontagne, nơi anh sẽ biểu diễn những ca khúc nổi tiếng nhất trong 9 album đã phát hành.

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Nam ca sĩ được điều trị mất nước và sốc nhiệt. Ảnh: Page Six

Ray LaMontagne sinh năm 1973 tại New Hampshire, Mỹ. Anh là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhạc công người Mỹ nổi tiếng với chất giọng khàn đặc trưng, sâu lắng và phong cách folk-soul-rock đầy cảm xúc.

Nam ca sĩ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn: bố mẹ ly hôn sớm, mẹ đơn thân nuôi 6 anh chị em, gia đình thường xuyên chuyển chỗ ở khắp nước Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ray LaMontagne chuyển đến Maine, làm việc tại nhà máy giày và làm thợ mộc. Bước ngoặt đến khi anh nghe bài Treetop Flyer của Stephen Stills trên radio lúc chuẩn bị đi làm ca sớm, từ đó quyết định theo đuổi âm nhạc.

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Anh làm công nhân, thợ mộc trước khi chuyển sang âm nhạc. Ảnh: Page Six

Năm 2004, Ray LaMontagne phát hành album đầu tay Trouble, nhanh chóng nhận được lời khen ngợi từ giới phê bình và đưa anh trở thành một trong những singer-songwriter nổi bật của thị trường. Ray LaMontagne phát hành thêm nhiều album, trong đó có God Willin' & the Creek Don't Rise đã đoạt giải Grammy vào năm 2010. 

Ray LaMontagne kết hôn với nhà thơ Sarah Sousa và có 2 con trai. Ngoài âm nhạc, anh sống kín tiếng, tranh truyền thông, ưu tiên cuộc sống gia đình ở vùng nông thôn Ashfield, Massachusetts. Nam ca sĩ được nhiều người yêu mến nhờ giọng hát đầy cảm xúc và những bài hát chân thật, sâu sắc về tình yêu, nỗi đau và sự tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời.

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Ray LaMontagne từng đoạt giải Grammy năm 2010. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six

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