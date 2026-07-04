Chỉ sau 4 giờ truy xét, Công an Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng giữa ban ngày tại xã Nội Bài.

Ngày 04/7/2026, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Nội Bài đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhanh chóng điều tra, truy bắt thành công đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng trên địa bàn xã Nội Bài chỉ sau 4 tiếng gây án.

Theo điều tra, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, sáng ngày 03/7/2026, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1999; trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đối tượng điều khiển xe máy đi tìm các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, tiệm vàng vắng người để gây án.

Đối tượng Nguyễn Tiến Dũng - Ảnh: Công an Hà Nội

Khoảng 10 giờ 33 phút cùng ngày, Dũng đến tiệm vàng trên Quốc lộ 2, thuộc thôn Thắng Lợi, xã Nội Bài, thành phố Hà Nội. Sau khi quan sát thấy trong cửa hàng vắng người, đối tượng đi vào giả vờ hỏi mua 02 chỉ vàng. Lợi dụng lúc chủ quán là chị T. đang mở két sắt để lấy vàng, Dũng bất ngờ rút dao khống chế, đe dọa chị T. và lấy đi 04 nhẫn vàng (khoảng 10 chỉ), rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nội Bài đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy bắt đối tượng gây án. Đến khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, Nguyễn Tiến Dũng đã bị bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, cơ quan điều tra Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.