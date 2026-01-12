Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua

Theo dữ liệu từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), từ 12h ngày 10/1 đến 12h ngày 11/1/2026, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) được thí điểm đã hoạt động hiệu quả, tự động trích xuất nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm.

Tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (quận Cầu Giấy, Hà Nội), hệ thống ghi nhận có 30 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Bên cạnh đó, AI cũng phát hiện 16 trường hợp người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Tại khu vực này, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tại Km 20, hệ thống giám sát ghi nhận 9.660 lượt phương tiện đi qua với tốc độ trung bình là 76,5 km/h. Qua phân tích hình ảnh, camera AI đã phát hiện 06 trường hợp vi phạm về tốc độ và 04 trường hợp người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Riêng tại đường Lê Văn Lương, dữ liệu chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm lỗi đi sai làn đường trong thời gian này.

Toàn bộ thông tin, hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục "phạt nguội" theo quy định. Cục CSGT tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Cách nộp phạt nguội online

Người dân truy cập vào Cổng DVCQG tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, chọn chức năng [Thanh toán trực tuyến], sau đó chọn [Tra cứu/thanh toán vi phạm giao thông], hệ thống sẽ hiển thị giao diện tra cứu quyết định xử phạt. Tiếp đó, người dân nhập các thông tin trên biên bản xử phạt, gồm các thông tin bắt buộc (Số biên bản; Họ tên người vi phạm; Đơn vị lập biên bản xử phạt: Tỉnh/Thành phố, đơn vị CSGT; Ngày vi phạm; Mã bảo mật).

Sau khi cập nhật các thông tin, thực hiện [Tra cứu] quyết định xử phạt. Khi đó, sẽ xảy ra một số trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Nếu cơ quan công an chưa ra quyết định xử phạt, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Chưa có quyết định xử phạt";

- Trường hợp 2: Nếu quyết định xử phạt đã được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Quyết định xử phạt đã được thanh toán";

- Trường hợp 3: Nếu đã có quyết định xử phạt và chưa được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi tiết gồm (Số quyết định; Ngày ra quyết định; Hành vi vi phạm; Số tiền phạt).

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, người dân bấm chọn [Thanh toán].

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội vừa triển khai xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng Công dân Thủ đô số - iHanoi.