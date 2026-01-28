Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI), trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 26/1/2026 đến 12h00’ ngày 27/1/2026), tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống phát hiện 58 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), có 06 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|27-01-2026 06:02:41
|19C17740
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|26-01-2026 17:56:38
|24A08306
|Trắng
|Ô tô con
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|26-01-2026 21:15:21
|78C03689
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|26-01-2026 18:42:11
|86H04597
|Vàng
|Đầu kéo
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|26-01-2026 17:47:55
|90C14268
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|26-01-2026 19:07:04
|98H04148
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|7
|26-01-2026 16:46:51
|88D106162
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8
|26-01-2026 16:35:02
|29Y153479
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|9
|26-01-2026 16:25:27
|18F87006
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|26-01-2026 16:18:20
|17AB07567
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|26-01-2026 16:17:50
|29P179227
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|26-01-2026 16:15:56
|14Z146559
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|26-01-2026 16:14:37
|29V134552
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|26-01-2026 15:51:23
|35H16432
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|26-01-2026 15:49:39
|29E288443
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|26-01-2026 15:35:48
|29G214872
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|26-01-2026 15:33:46
|29BE10109
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|26-01-2026 15:28:32
|17B61436
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|26-01-2026 15:28:04
|29N194023
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|26-01-2026 15:28:00
|1666
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|26-01-2026 15:15:15
|29P155972
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|26-01-2026 15:13:11
|37B245386
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|26-01-2026 15:07:11
|35AA12806
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|26-01-2026 14:44:40
|37K173394
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|26-01-2026 14:43:53
|43134725
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|26-01-2026 14:36:47
|29V734260
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|26-01-2026 14:36:37
|29B122083
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|26-01-2026 14:34:17
|34E128157
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|29
|26-01-2026 14:34:17
|29BC09168
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|30
|26-01-2026 10:25:07
|29P120669
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|31
|26-01-2026 10:19:40
|37F183126
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|26-01-2026 10:18:14
|29G212292
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|26-01-2026 10:13:36
|17L22202
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|26-01-2026 10:11:56
|18T13207
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|26-01-2026 09:51:22
|29T63968
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|26-01-2026 08:41:36
|29T184621
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|26-01-2026 08:40:16
|29Y61916
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|26-01-2026 08:26:18
|36BC00816
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|26-01-2026 08:26:17
|29S697126
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|26-01-2026 08:12:51
|16N71414
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|26-01-2026 14:17:30
|29BA08381
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|42
|26-01-2026 14:09:21
|2G111758
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|43
|26-01-2026 14:07:47
|16N33015
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|44
|26-01-2026 14:05:39
|36B754233
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|45
|26-01-2026 14:05:35
|29L127001
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|46
|26-01-2026 14:05:30
|38H137904
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|47
|26-01-2026 14:00:20
|29E149140
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|48
|26-01-2026 13:51:00
|29LD41176
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|49
|26-01-2026 13:50:26
|29N178900
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|50
|26-01-2026 13:47:00
|35H104609
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|51
|26-01-2026 13:44:27
|18D174870
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|52
|26-01-2026 13:43:04
|30K44340
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|53
|26-01-2026 13:14:30
|23B167716
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|54
|26-01-2026 13:06:25
|29V141742
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|55
|26-01-2026 13:02:43
|29K66886
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|56
|26-01-2026 12:49:17
|29Y573990
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|57
|26-01-2026 12:41:58
|88S19251
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|58
|26-01-2026 12:35:32
|177B7111
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|59
|26-01-2026 12:33:38
|14S105101
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|60
|26-01-2026 11:51:30
|29BL08320
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|61
|26-01-2026 11:51:22
|29Y335076
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|62
|26-01-2026 11:51:21
|23Y32542
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|63
|26-01-2026 10:52:29
|29Y758839
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|64
|26-01-2026 10:44:31
|30M22337
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|65
|26-01-2026 17:00:58
|29Y551256
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|66
|26-01-2026 16:42:17
|17L42049
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|67
|26-01-2026 16:22:55
|29BM05219
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|68
|26-01-2026 16:13:13
|19K116813
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|69
|26-01-2026 16:01:32
|29E252261
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|70
|26-01-2026 16:00:44
|29P186411
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|71
|26-01-2026 15:57:06
|75AE04086
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|72
|26-01-2026 14:43:33
|90B258751
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|73
|26-01-2026 14:37:22
|14U154437
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|74
|26-01-2026 13:31:51
|28D129704
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|75
|26-01-2026 11:56:49
|29E276439
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|76
|26-01-2026 11:55:16
|88D119777
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|77
|26-01-2026 11:48:35
|29E297553
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|78
|26-01-2026 11:38:26
|29AD27207
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|79
|26-01-2026 11:28:35
|18E131637
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|80
|26-01-2026 11:10:01
|14D154437
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|81
|26-01-2026 10:13:47
|29147506
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|82
|26-01-2026 09:33:02
|29AA29500
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|83
|26-01-2026 09:19:47
|29C194686
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|84
|26-01-2026 09:03:07
|29U131731
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|85
|26-01-2026 07:41:33
|29G101233
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ