Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI), trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00’ ngày 26/1/2026 đến 12h00’ ngày 27/1/2026), tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống phát hiện 58 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ và 32 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), có 06 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 27-01-2026 06:02:41 19C17740 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 26-01-2026 17:56:38 24A08306 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 3 26-01-2026 21:15:21 78C03689 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 26-01-2026 18:42:11 86H04597 Vàng Đầu kéo Không thắt dây đai an toàn 5 26-01-2026 17:47:55 90C14268 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 6 26-01-2026 19:07:04 98H04148 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 7 26-01-2026 16:46:51 88D106162 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 26-01-2026 16:35:02 29Y153479 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 26-01-2026 16:25:27 18F87006 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 26-01-2026 16:18:20 17AB07567 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 26-01-2026 16:17:50 29P179227 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 26-01-2026 16:15:56 14Z146559 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 26-01-2026 16:14:37 29V134552 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 26-01-2026 15:51:23 35H16432 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 26-01-2026 15:49:39 29E288443 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 26-01-2026 15:35:48 29G214872 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 26-01-2026 15:33:46 29BE10109 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 26-01-2026 15:28:32 17B61436 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 26-01-2026 15:28:04 29N194023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 26-01-2026 15:28:00 1666 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 26-01-2026 15:15:15 29P155972 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 26-01-2026 15:13:11 37B245386 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 26-01-2026 15:07:11 35AA12806 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 26-01-2026 14:44:40 37K173394 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 26-01-2026 14:43:53 43134725 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 26-01-2026 14:36:47 29V734260 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 26-01-2026 14:36:37 29B122083 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 26-01-2026 14:34:17 34E128157 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 26-01-2026 14:34:17 29BC09168 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 26-01-2026 10:25:07 29P120669 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 26-01-2026 10:19:40 37F183126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 26-01-2026 10:18:14 29G212292 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 26-01-2026 10:13:36 17L22202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 26-01-2026 10:11:56 18T13207 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 26-01-2026 09:51:22 29T63968 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 26-01-2026 08:41:36 29T184621 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 26-01-2026 08:40:16 29Y61916 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 26-01-2026 08:26:18 36BC00816 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 26-01-2026 08:26:17 29S697126 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 26-01-2026 08:12:51 16N71414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 26-01-2026 14:17:30 29BA08381 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 26-01-2026 14:09:21 2G111758 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 26-01-2026 14:07:47 16N33015 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 26-01-2026 14:05:39 36B754233 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 26-01-2026 14:05:35 29L127001 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 26-01-2026 14:05:30 38H137904 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 26-01-2026 14:00:20 29E149140 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 26-01-2026 13:51:00 29LD41176 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 26-01-2026 13:50:26 29N178900 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 26-01-2026 13:47:00 35H104609 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 26-01-2026 13:44:27 18D174870 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 52 26-01-2026 13:43:04 30K44340 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 53 26-01-2026 13:14:30 23B167716 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 54 26-01-2026 13:06:25 29V141742 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 55 26-01-2026 13:02:43 29K66886 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 56 26-01-2026 12:49:17 29Y573990 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 57 26-01-2026 12:41:58 88S19251 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 58 26-01-2026 12:35:32 177B7111 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 59 26-01-2026 12:33:38 14S105101 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 60 26-01-2026 11:51:30 29BL08320 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 61 26-01-2026 11:51:22 29Y335076 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 62 26-01-2026 11:51:21 23Y32542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 63 26-01-2026 10:52:29 29Y758839 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 64 26-01-2026 10:44:31 30M22337 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 65 26-01-2026 17:00:58 29Y551256 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 66 26-01-2026 16:42:17 17L42049 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 67 26-01-2026 16:22:55 29BM05219 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 68 26-01-2026 16:13:13 19K116813 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 69 26-01-2026 16:01:32 29E252261 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 70 26-01-2026 16:00:44 29P186411 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 71 26-01-2026 15:57:06 75AE04086 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 72 26-01-2026 14:43:33 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 73 26-01-2026 14:37:22 14U154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 74 26-01-2026 13:31:51 28D129704 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 75 26-01-2026 11:56:49 29E276439 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 76 26-01-2026 11:55:16 88D119777 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 77 26-01-2026 11:48:35 29E297553 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 78 26-01-2026 11:38:26 29AD27207 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 79 26-01-2026 11:28:35 18E131637 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 80 26-01-2026 11:10:01 14D154437 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 81 26-01-2026 10:13:47 29147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 82 26-01-2026 09:33:02 29AA29500 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 83 26-01-2026 09:19:47 29C194686 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 84 26-01-2026 09:03:07 29U131731 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 85 26-01-2026 07:41:33 29G101233 Trắng Xe mô tô Không đội mũ





Cách nộp phạt nguội