214 chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) thí điểm, trong tuần qua (từ 12h00’ ngày 18/1/2026 đến 12h00’ ngày 23/1/2026), tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), ghi nhận 214 trường hợp vi phạm giao thông.

Trong đó, phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và lỗi không đội mũ bảo hiểm. Một số xe ô tô vi phạm lỗi không thắt dây đai an toàn. Hiện tại, toàn bộ hồ sơ và hình ảnh vi phạm đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục "phạt nguội" theo Nghị định 168.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 18-01-2026 19:23:01 12H03053 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 2 18-01-2026 19:31:35 15B03782 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 3 18-01-2026 18:33:20 29B16316 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 4 18-01-2026 19:43:28 29LD00228 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 5 18-01-2026 11:17:25 30G24684 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 6 18-01-2026 18:00:37 30G81030 Trắng Ô tô con Không thắt dây đai an toàn 7 18-01-2026 14:25:13 34C09441 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 8 18-01-2026 18:09:00 98C08857 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 9 18-01-2026 22:50:29 98H07072 Vàng Những loại khác Không thắt dây đai an toàn 10 19-01-2026 06:47:14 89F111089 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 19-01-2026 06:47:11 29B114092 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 19-01-2026 06:20:20 29E210095 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 19-01-2026 05:57:09 29X528536 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 19-01-2026 05:11:35 28X318503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 18-01-2026 20:42:28 21V44363 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 18-01-2026 20:38:42 198D165436 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 18-01-2026 20:21:26 29A835066 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 18-01-2026 19:53:15 30B04769 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ 19 18-01-2026 19:23:43 34L472413 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 18-01-2026 19:02:36 29D193074 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 18-01-2026 18:38:03 30L22542 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 18-01-2026 18:36:00 18B269181 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 18-01-2026 18:25:03 29X711031 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 18-01-2026 17:48:11 19G123724 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 18-01-2026 17:32:30 30H12374 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ 26 18-01-2026 17:13:47 29B229262 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 18-01-2026 17:08:24 29P116512 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 18-01-2026 17:05:55 36BD02737 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 18-01-2026 17:04:08 29P163598 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 18-01-2026 16:36:54 66L184999 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 18-01-2026 16:31:20 29G148733 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 18-01-2026 16:31:09 29B214379 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 18-01-2026 16:30:00 18H185123 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 18-01-2026 16:18:23 29D103752 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 18-01-2026 16:15:50 26AA06162 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 18-01-2026 16:12:03 18GA09314 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 18-01-2026 16:12:03 29BK14323 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 18-01-2026 16:08:30 30X54960 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 18-01-2026 16:04:24 29Z77110 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 18-01-2026 16:04:18 30H21307 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 18-01-2026 16:01:09 98K115550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 42 18-01-2026 15:45:11 29AE34002 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 43 18-01-2026 15:32:05 22B211752 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 44 18-01-2026 15:26:12 17N45474 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 45 18-01-2026 15:24:21 35N137901 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 46 18-01-2026 15:16:39 30L16458 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 47 18-01-2026 14:57:52 20E137430 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 48 18-01-2026 14:57:19 16P52129 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 49 18-01-2026 14:51:35 37E160874 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 50 18-01-2026 14:51:33 29BC04521 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 51 18-01-2026 14:46:07 29B233333 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 52 18-01-2026 14:46:04 29P121416 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 53 18-01-2026 14:40:17 18F143473 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 54 18-01-2026 14:28:43 29E228202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 55 18-01-2026 14:05:32 29S142348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 56 18-01-2026 13:44:33 29Z95730 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 57 18-01-2026 13:40:57 29L557308 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 58 18-01-2026 13:35:17 18H130739 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 59 18-01-2026 13:33:15 29L150647 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 60 18-01-2026 13:12:12 29F169153 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 61 18-01-2026 12:52:43 29E263348 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 62 18-01-2026 12:33:40 14AY07491 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 63 18-01-2026 12:29:57 30K54054 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 64 18-01-2026 12:27:52 29F154620 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 65 18-01-2026 12:08:38 29V55165 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 66 18-01-2026 11:57:05 29AB34936 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 67 18-01-2026 11:47:36 29E266266 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 68 18-01-2026 11:45:35 30Z14293 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 69 18-01-2026 11:44:25 21E114668 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 70 18-01-2026 11:36:13 30P49354 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 71 18-01-2026 11:32:39 19H27785 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 72 18-01-2026 11:32:10 29G150933 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 73 19-01-2026 06:47:11 30Z51968 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 74 19-01-2026 05:40:01 37S22983 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 75 18-01-2026 18:07:07 36AL01657 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 76 18-01-2026 18:03:45 29K145930 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 77 18-01-2026 17:44:21 29T197122 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 78 18-01-2026 16:57:17 36F120197 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 79 18-01-2026 16:56:53 90B325127 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 80 18-01-2026 16:40:12 30K74830 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 81 18-01-2026 16:15:48 26AA06162 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 82 18-01-2026 15:27:58 90B258751 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 83 18-01-2026 14:51:23 29BD01505 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 84 18-01-2026 14:00:52 17B468673 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 85 18-01-2026 13:59:00 18L127466 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 86 18-01-2026 13:37:29 14P19711 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 87 18-01-2026 13:33:11 20F92599 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 88 18-01-2026 13:00:45 29T33653 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 89 18-01-2026 13:00:28 29G201841 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 90 18-01-2026 12:52:19 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 91 18-01-2026 12:50:32 59N807970 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 92 18-01-2026 12:36:54 19G149066 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 93 18-01-2026 11:18:19 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 94 18-01-2026 10:48:19 29AE01029 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 95 18-01-2026 10:46:06 29M174577 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 96 18-01-2026 10:39:55 30M93452 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 97 18-01-2026 09:44:29 29C193500 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 98 18-01-2026 09:24:28 34B466151 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 99 18-01-2026 08:19:42 29BD12034 Trắng Xe mô tô Không đội mũ

Mức phạt vượt đèn đỏ với ô tô, xe máy theo Nghị định 168