Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 48 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 20/1 đến 12h00 ngày 21/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 42 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Tại khu vực này không ghi nhận trường hợp vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 06 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.