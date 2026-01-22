HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Danh sách phạt nguội mới nhất 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh |

Tất cả các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội.

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 48 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 20/1 đến 12h00 ngày 21/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 42 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm. Tại khu vực này không ghi nhận trường hợp vượt đèn đỏ hay đi ngược chiều.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), hệ thống ghi nhận 06 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

528 chủ ô tô, xe máy dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Danh sách phạt nguội mới nhất 24 giờ qua, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 4.Đặc công Biệt động chống khủng bố, tổ chống UAV và nhiều lực lượng sẵn sàng vào vị trí bảo vệ Đại hội XIV

Các lực lượng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan đang triển khai đồng bộ biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ để bảo đảm an toàn cho Đại hội XIV của Đảng sắp diễn ra.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

tai nạn

báo mới

VnExpress

phạt nguội

nghị định 168

danh sách phạt nguội mới nhất

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại